Cuộc sống của Bảo Thanh sau phim ‘Sống chung với mẹ chồng’

Vắng bóng trên truyền hình trong ít năm qua, Bảo Thanh hiện gắn bó với Nhà hát Kịch Công an nhân dân và chờ một vai diễn phù hợp để trở lại.

Năm 2017, "Sống chung với mẹ chồng" trở thành một trong những bộ phim truyền hình được chú ý, giúp Bảo Thanh đến gần khán giả hơn. Gần một thập kỷ sau dấu ấn đó, nữ diễn viên vẫn xem đây là tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp.

Trong chương trình của VTV, Bảo Thanh cho biết dù từng tham gia nhiều bộ phim, "Sống chung với mẹ chồng" vẫn là tác phẩm cô yêu thích nhất.

Bảo Thanh trong phim "Sống chung với mẹ chồng". Ảnh: Tiền Phong.

Nữ diễn viên nhớ lại những phân cảnh đối đầu với NSND Lan Hương đòi hỏi cả hai phải nhập vai hoàn toàn. "Tất cả những cảnh quay cãi nhau của hai mẹ con, khi đạo diễn hô cắt, hai mẹ con không thể nói chuyện với nhau được ngay. Tất cả cảm xúc uất ức trong phim đều là cảm xúc thật. Một lúc sau đó khi thoát vai thì mới có thể nói chuyện với nhau được", cô chia sẻ.

Bảo Thanh cũng cho biết, những trường đoạn dài với nhiều lời thoại khiến diễn viên phải tập trung cao độ. Có ngày cô quay liên tục các cảnh khóc, về đến nhà vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng của nhân vật và phải đến hôm sau mới hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Gắn bó với sân khấu

Những năm gần đây, Bảo Thanh dành phần lớn thời gian cho công việc tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân thay vì tham gia các dự án phim truyền hình.

Trao đổi với Vietnamnet, nữ diễn viên cho biết hiện cô chưa mang quân hàm như một số thông tin được đăng tải trên mạng. Tại nhà hát, Bảo Thanh tham gia nhiều vở chính kịch và từng giành huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Nữ diễn viên gắn bó với sân khấu. Ảnh: FB Bảo Thanh.

Ảnh: FB Bảo Thanh.

Lý giải việc tạm rời màn ảnh, Bảo Thanh cho biết sức hút của sân khấu chưa bao giờ giảm bớt. "Mọi người hỏi tại sao tôi lại nghỉ đóng phim, quay trở về làm sân khấu? Vì ánh đèn sân khấu có sức hút ghê gớm, đứng trên sân khấu ở dưới là khán giả cảm giác rất khác... Lúc nào bước lên sân khấu cũng như mới", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết quyết định trở lại sân khấu còn xuất phát từ mong muốn nối nghiệp bố mẹ. Khi cô chia sẻ điều này với chồng, anh đã đồng ý và luôn ủng hộ để vợ yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Gia đình là điểm tựa

Khoảng thời gian rời xa màn ảnh cũng là lúc Bảo Thanh ưu tiên nhiều hơn cho gia đình. Theo Tiền Phong, nữ diễn viên tạm dừng hoạt động nghệ thuật khoảng hai năm sau khi sinh con thứ hai vào năm 2021.

Cô cho biết vợ chồng đã bàn bạc trước khi ông xã rời ngành công an để chuyển sang kinh doanh, qua đó có thêm thời gian chăm sóc gia đình và đồng hành cùng vợ trong công việc.

"Rất may, hai vợ chồng luôn cố gắng cân bằng và dành những gì tốt nhất cho gia đình. Hiện tại việc kinh doanh của anh Thắng khá ổn", Bảo Thanh chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết trước đây cô từng thu mình vì cảm thấy không còn nhiều không gian riêng và muốn bảo vệ các con trước những tác động từ mạng xã hội. Tuy nhiên, ít năm trở lại đây, cô cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân nhưng vẫn giữ chừng mực.

Bảo Thanh bên chồng con. Ảnh: FB Bảo Thanh.

Bảo Thanh nói vui rằng vợ chồng cô thoải mái đi ăn ở các quán vỉa hè mà không ngại sự chú ý của mọi người, bởi hình ảnh cô trên mạng xã hội hay truyền hình cũng không khác nhiều ngoài đời. Theo nữ diễn viên, nhiều khán giả nhận xét cô gần gũi, hài hước và thân thiện.

Dẫu vậy, Bảo Thanh vẫn kiên quyết bảo vệ gia đình trước những bình luận ác ý. "Có những bình luận bịa đặt, dựng chuyện, nhắm đến con thì tôi sẽ chiến đấu tới cùng", cô bày tỏ.

Chờ ngày trở lại màn ảnh

Dù dành nhiều thời gian cho sân khấu, Bảo Thanh khẳng định cô chưa khép lại hành trình với phim truyền hình.

Trong cuộc trò chuyện trên VTV, nữ diễn viên xúc động khi nhắc đến tình cảm của khán giả sau nhiều năm vắng bóng. "Dù nghỉ sinh em bé lâu như thế nhưng mọi người vẫn luôn yêu thương, hối thúc, chờ đợi Thanh quay trở lại làm phim. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn với một người nghệ sĩ như tôi", cô chia sẻ.

Bảo Thanh cho biết hy vọng sẽ sớm gặp được một kịch bản và nhân vật phù hợp để tái ngộ khán giả. Sau gần 10 năm kể từ thành công của "Sống chung với mẹ chồng", nữ diễn viên vẫn là gương mặt được nhiều người mong chờ trở lại trên màn ảnh nhỏ.

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