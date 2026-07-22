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25 năm sau ‘Hoa cỏ may’, Hà Hồ và các diễn viên giờ thế nào?

Sau 25 năm kể từ "Hoa cỏ may", Hồ Ngọc Hà có cuộc sống hạnh phúc bên Kim Lý, Ngọc Quỳnh chuẩn bị tái hôn, còn Khánh Ly rời xa màn ảnh để theo đuổi hướng đi mới.

Thu Cúc (tổng hợp)

Phát sóng năm 2001, "Hoa cỏ may" là một trong những bộ phim gắn với ký ức của nhiều khán giả 8X, 9X. Một phần tư thế kỷ trôi qua, dàn diễn viên năm nào đều có những lựa chọn riêng trong sự nghiệp lẫn đời tư.

Ngọc Quỳnh chuẩn bị tái hôn sau dấu ấn với "Hoa hồng trên ngực trái"

Trong "Hoa cỏ may", Ngọc Quỳnh đảm nhận vai Tiến - chàng thư sinh hiền lành, chân thành. Rời bộ phim, anh lần lượt công tác tại Đoàn Kịch Công an nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam và hiện là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội.

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Ngọc Quỳnh (ngoài cùng bên trái) trong phim "Hoa cỏ may". Ảnh: FB Ngọc Quỳnh.

Năm 2019, vai Thái trong "Hoa hồng trên ngực trái" trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ngọc Quỳnh. Hình tượng người chồng gia trưởng, ích kỷ giúp anh ghi dấu ấn với khán giả và giành giải Cánh diều Vàng 2019 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình.

Không chỉ gặt hái thành công trong nghề, Ngọc Quỳnh còn chuẩn bị đón niềm vui trong cuộc sống riêng. Theo Znews, mới đây, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh chia sẻ bộ ảnh cưới trước thềm hôn lễ dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Hà Nội.

Hai nghệ sĩ đã đồng hành hơn hai năm. Ngọc Quỳnh cho biết điều anh trân trọng nhất trong mối quan hệ là sự thấu hiểu và sẻ chia. Trong khi đó, Thùy Anh tiết lộ vị hôn phu luôn chủ động san sẻ việc nhà để cô yên tâm theo đuổi công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội và hoạt động kinh doanh.

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Ảnh cưới của NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh. Ảnh: Znews.

Hồ Ngọc Hà từ diễn viên "Hoa cỏ may" thành ngôi sao V-pop

Trong "Hoa cỏ may", Hồ Ngọc Hà vào vai Hương - cô gái cá tính với mái tóc vàng nổi bật. Từ dấu ấn đầu tiên trên màn ảnh, cô chuyển vào TP HCM phát triển sự nghiệp người mẫu trước khi lấn sân sang ca hát.

Theo Vietnamnet, chiến thắng tại cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu thời trang châu Á 2002 mở ra nhiều cơ hội cho Hồ Ngọc Hà trên sàn diễn. Song song với nghề mẫu, cô dành thời gian học thanh nhạc, rèn luyện kỹ năng biểu diễn và từng bước khẳng định bản thân trong âm nhạc.

Hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật giúp Hồ Ngọc Hà khẳng định vị trí trong V-pop. Năm 2017, cô công khai mối quan hệ với diễn viên Kim Lý, mở ra giai đoạn mới trong đời tư.

Hiện nữ ca sĩ có ba người con, duy trì hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình với vai trò giám khảo, huấn luyện viên.

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Hồ Ngọc Hà - Kim Lý gắn bó trong 9 năm qua. Ảnh: FB Kim Lý.

Khánh Ly rời màn ảnh, dành tâm huyết cho cộng đồng phụ nữ

Khánh Ly vào vai Thủy - cô gái cá tính của nhóm bạn trong "Hoa cỏ may". Theo Sức khỏe & Đời sống, cô đến với vai diễn nhờ sự giới thiệu của siêu mẫu Hải Anh. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhận thấy gương mặt Khánh Ly có nét điện ảnh gần với minh tinh Julia Roberts nên quyết định lựa chọn sau thời gian dài tìm kiếm diễn viên phù hợp.

Thành công từ "Hoa cỏ may" giúp Khánh Ly tiếp tục góp mặt trong các phim "Nắng chiều", "Ngày hè sôi động" và loạt "Cảnh sát hình sự" trước khi rời xa diễn xuất.

Theo Phụ Nữ Việt Nam, từ năm 2025, Khánh Ly dành tâm huyết xây dựng cộng đồng kết nối, hỗ trợ phụ nữ phát triển bản thân và lan tỏa những giá trị sống tích cực.

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Hình ảnh Khánh Ly năm 2025. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

Một phần tư thế kỷ kể từ ngày phát sóng, "Hoa cỏ may" vẫn là ký ức đẹp của nhiều khán giả. Mỗi diễn viên đều có một hành trình riêng: Hồ Ngọc Hà vươn lên thành ngôi sao hàng đầu, Ngọc Quỳnh tiếp tục ghi dấu trên sân khấu, màn ảnh và chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân mới, còn Khánh Ly lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành tâm huyết cho gia đình và các hoạt động cộng đồng.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Hồ Ngọc Hà trình diễn bùng nổ ở Chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025". Nguồn VTV

#Hoa cỏ may #Hà Hồ #Ngọc Quỳnh #Khánh Ly #diễn viên

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