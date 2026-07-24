[e-Magazine] Diễn viên nhí Đình Dương: "Em học cách vượt qua áp lực"

Trong “Quý tử vượt giàu”, Đình Dương đảm nhận vai Phú Quý lúc 8 tuổi. Nhân vật này không chỉ là một cậu nhóc hồn nhiên mà còn mang nhiều suy nghĩ, tình cảm vượt trước tuổi, tạo nên những lát cắt cảm xúc quan trọng của bộ phim.

Đình Dương chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống rằng điều khiến em thích nhất ở nhân vật chính là sự đối lập ấy. "Em rất bất ngờ khi biết mình được chọn vào vai Phú Quý. Điều em thích nhất là bạn ấy có nhiều tâm tư, suy nghĩ, chững chạc hơn lứa tuổi nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên của một cậu nhóc 8 tuổi", em nói.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Đình Dương dành nhiều thời gian đọc kịch bản và tìm hiểu tâm lý nhân vật. Theo em, điều quan trọng nhất không chỉ là thuộc lời thoại mà còn phải hiểu nhân vật đang nghĩ gì và cảm thấy gì trong từng tình huống.

Đình Dương nhớ nhất những buổi đọc kịch bản cùng đạo diễn, Thu Trang và Tiến Luật. Với em, đó không chỉ là bước chuẩn bị cho vai diễn mà còn là cơ hội quan sát cách các nghệ sĩ xây dựng nhân vật và xử lý cảm xúc.

"Em được học kịch bản cùng bác Dũng, mẹ Thu Trang và ba Tiến Luật. Em rất hạnh phúc vì được là một phần nhỏ của bộ phim", Đình Dương chia sẻ.

Trong suốt quá trình ghi hình, Thu Trang và Tiến Luật luôn tạo bầu không khí gần gũi để diễn viên nhí tự tin thể hiện vai diễn. Những lời góp ý, cách làm việc chỉn chu và tinh thần trách nhiệm của hai nghệ sĩ cũng trở thành bài học đầu tiên về nghề đối với em.

Ngày bấm máy đầu tiên là thử thách lớn nhất khi Đình Dương phải thực hiện ngay một cảnh quay nhiều cảm xúc. "Em rất sợ mình làm không tốt, nhưng được bác Dũng chỉ dẫn nên đã cố gắng hết sức để hoàn thành cảnh quay", em nhớ lại.

Không chỉ đồng hành cùng Thu Trang và Tiến Luật, Đình Dương còn thường xuyên trao đổi với Hạo Khang để thống nhất cách xây dựng nhân vật Phú Quý ở hai giai đoạn khác nhau. Theo em, những cuộc trò chuyện trong giờ nghỉ giúp cả hai hiểu nhân vật hơn và tạo sự liền mạch trên màn ảnh.

Điều đọng lại sau bộ phim không phải một cảnh quay cụ thể mà là bầu không khí của cả ê-kíp. "Em rất trân trọng khoảng thời gian ấy. Tất cả đều rất vui và ý nghĩa", Đình Dương bày tỏ.

Ít ai biết con đường đến với nghệ thuật của Đình Dương bắt đầu từ một lần casting người mẫu nhí khi học lớp 1. Sau khi được MC Vũ Mạnh Cường nhận xét có tố chất diễn xuất, gia đình quyết định cho em theo học lớp diễn xuất thiếu nhi. Từ đó, Đình Dương lần lượt tham gia phim ngắn, phim truyền hình và các TVC quảng cáo trước khi bén duyên với điện ảnh.

Dù hoạt động nghệ thuật từ sớm, việc học vẫn luôn được gia đình ưu tiên. Đình Dương cho biết em chủ yếu tham gia quay phim vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ để không ảnh hưởng đến việc học.

"Thường em tham gia phim vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc các kỳ nghỉ. Khi đến những kỳ thi quan trọng, em sẽ tập trung cho việc học nhiều hơn", em nói.

Ngoài thời gian học và đóng phim, Đình Dương cũng có những sở thích rất gần gũi với lứa tuổi. Khi được hỏi về thần tượng, em không ngần ngại nhắc đến diễn viên Bạch Công Khanh vì yêu thích cả diễn xuất lẫn giọng hát của đàn anh.

Ở tuổi lên 11, Đình Dương chưa đặt ra những mục tiêu quá lớn. Điều em mong muốn đơn giản là tiếp tục được học hỏi, được hóa thân vào nhiều nhân vật và lớn lên cùng từng vai diễn. Có lẽ, đó cũng là món quà quý nhất mà “Quý tử vượt giàu” mang lại cho diễn viên nhí này.