Tăng Thanh Hà cùng các diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' giờ ra sao?

Dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" sau 18 năm mỗi người một lựa chọn: Tăng Thanh Hà trở lại đóng phim, Trần Vân Anh định cư Canada, Chí Thiện tiếp tục ca hát.

Ra mắt năm 2008, "Bỗng dưng muốn khóc" từng là một trong những bộ phim truyền hình Việt tạo dấu ấn với khán giả thế hệ 8X, 9X. Tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không chỉ giúp Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải được khán giả yêu thích, mà còn mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều diễn viên trẻ.

Sau gần hai thập kỷ kể từ ngày phim phát sóng, dàn diễn viên mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Người trở lại với diễn xuất, người chuyển sang sản xuất, người định cư ở nước ngoài hoặc tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau 13 năm

Vai Trúc – cô gái bán sách lạc quan, giàu nghị lực – giúp Tăng Thanh Hà trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh Việt.

Sau hơn một thập kỷ tập trung cho gia đình và kinh doanh, nữ diễn viên xác nhận trở lại với dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng", lấy cảm hứng từ câu chuyện của Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại.

Tăng Thanh Hà đóng phim trở lại sau 13 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Nữ diễn viên hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Chia sẻ với Znews, Tăng Thanh Hà cho biết cô hồi hộp khi tái xuất màn ảnh sau 13 năm. Nữ diễn viên quyết định nhận vai Hoàng hậu Nam Phương sau nhiều lần cân nhắc, khi các con đã lớn, công việc kinh doanh ổn định hơn và bản thân không muốn sau này phải nuối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội.

Đây cũng là lần đầu cô đóng cặp với Ma Ran Đô, bạn diễn kém 11 tuổi. Theo Tăng Thanh Hà, khoảng cách tuổi tác không phải trở ngại khi cả hai cùng tập trung vào nhân vật và câu chuyện.

Hiện nữ diễn viên có cuộc sống kín tiếng bên chồng doanh nhân Louis Nguyễn và ba con. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình, đồng thời bày tỏ quan điểm tích cực về sự thay đổi của cơ thể sau ba lần sinh con.

Lương Mạnh Hải chuyển hướng sang sản xuất phim

Sau thành công với vai Bảo Nam trong "Bỗng dưng muốn khóc", Lương Mạnh Hải tiếp tục ghi dấu qua các bộ phim "Đẹp từng centimet", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Vừa đi vừa khóc" và "Hot boy nổi loạn".

Theo Arttimes, năm 2019, anh lần đầu đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất với "Hoa hậu giang hồ". Những năm gần đây, nam nghệ sĩ chủ yếu tập trung phát triển công ty sản xuất, viết kịch bản và thực hiện các dự án điện ảnh nên ít xuất hiện trên màn ảnh.

Lương Mạnh Hải cách đây nhiều năm. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải.

Nam diễn viên phim "Bỗng dưng muốn khóc" ở hiện tại. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải.

Chia sẻ với truyền thông, Lương Mạnh Hải cho biết anh vẫn tiếp tục làm nghề nhưng dành phần lớn thời gian cho sản xuất và phát triển các dự án điện ảnh. Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ vẫn giữ kín đời tư và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Trần Vân Anh định cư Canada, làm quản lý cấp cao

Trong "Bỗng dưng muốn khóc", Trần Vân Anh gây ấn tượng với vai Ngọc Diệp – cô gái đanh đá, nhiều mưu mô. Trước khi lấn sân diễn xuất, cô là người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt giai đoạn 2006-2008.

Sau khi kết hôn với Việt kiều Canada vào năm 2010, Trần Vân Anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sang Canada sinh sống.

Hiện cô đảm nhiệm vị trí giám đốc thương mại điện tử của một thương hiệu thời trang lớn tại Canada. Trong chuyến về Việt Nam năm 2024, Trần Vân Anh có dịp hội ngộ Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. Chia sẻ với Vietnamnet, cô cho biết dù mỗi người đều bận rộn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian gặp gỡ. Theo nữ diễn viên, tình bạn giữa họ gần như không thay đổi sau nhiều năm.

Trần Vân Anh hội ngộ Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. Ảnh: Vietnamnet.

Ảnh: Vietnamnet.

Cô cũng cho biết mong muốn trong tương lai sẽ trở về Việt Nam sinh sống hoặc đi lại giữa Việt Nam và Canada sau khi con gái hoàn thành việc học.

Chí Thiện tiếp tục ca hát, ít đóng phim hơn trước

Chí Thiện tham gia "Bỗng dưng muốn khóc" khi mới bước vào nghề với vai Duy – thành viên trong nhóm bạn nhà giàu thường xuyên gây khó dễ cho Nam và Trúc. Dù là vai diễn đầu tay, anh vẫn để lại ấn tượng nhờ lối diễn tự nhiên.

Sau bộ phim, Chí Thiện phát triển song song sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như "Giải cứu thần chết", "Đẹp từng centimet", "Công chúa teen và ngũ hổ tướng", "Già néo đứt dây", đồng thời dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình và tham gia các gameshow.

Theo Người Đưa Tin, những năm gần đây Chí Thiện chủ yếu hoạt động với vai trò ca sĩ và khách mời các chương trình truyền hình. Tháng 6 vừa qua, anh phát hành ca khúc mới "Vấn vương", đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau thời gian tập trung cho nhiều hoạt động khác.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, dù theo đuổi lĩnh vực nào, anh cũng luôn nỗ lực học hỏi, vượt qua thất bại và giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Hiện Chí Thiện vẫn duy trì song song các hoạt động âm nhạc và truyền hình.

Chí Thiện ngày càng phong độ. Ảnh: FB Chí Thiện.

Sau 18 năm, dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" không còn đi chung một con đường. Người trở lại với phim ảnh, người chuyển sang sản xuất, người định cư ở nước ngoài hay tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Dù lựa chọn khác nhau, "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nhiều diễn viên.