Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Tăng Thanh Hà cùng các diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' giờ ra sao?

Dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" sau 18 năm mỗi người một lựa chọn: Tăng Thanh Hà trở lại đóng phim, Trần Vân Anh định cư Canada, Chí Thiện tiếp tục ca hát.

Thu Cúc (tổng hợp)

Ra mắt năm 2008, "Bỗng dưng muốn khóc" từng là một trong những bộ phim truyền hình Việt tạo dấu ấn với khán giả thế hệ 8X, 9X. Tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không chỉ giúp Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải được khán giả yêu thích, mà còn mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều diễn viên trẻ.

Sau gần hai thập kỷ kể từ ngày phim phát sóng, dàn diễn viên mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Người trở lại với diễn xuất, người chuyển sang sản xuất, người định cư ở nước ngoài hoặc tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau 13 năm

Vai Trúc – cô gái bán sách lạc quan, giàu nghị lực – giúp Tăng Thanh Hà trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh Việt.

Sau hơn một thập kỷ tập trung cho gia đình và kinh doanh, nữ diễn viên xác nhận trở lại với dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng", lấy cảm hứng từ câu chuyện của Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại.

ha1.jpg
Tăng Thanh Hà đóng phim trở lại sau 13 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
ha2.jpg
Nữ diễn viên hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Chia sẻ với Znews, Tăng Thanh Hà cho biết cô hồi hộp khi tái xuất màn ảnh sau 13 năm. Nữ diễn viên quyết định nhận vai Hoàng hậu Nam Phương sau nhiều lần cân nhắc, khi các con đã lớn, công việc kinh doanh ổn định hơn và bản thân không muốn sau này phải nuối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội.

Đây cũng là lần đầu cô đóng cặp với Ma Ran Đô, bạn diễn kém 11 tuổi. Theo Tăng Thanh Hà, khoảng cách tuổi tác không phải trở ngại khi cả hai cùng tập trung vào nhân vật và câu chuyện.

Hiện nữ diễn viên có cuộc sống kín tiếng bên chồng doanh nhân Louis Nguyễn và ba con. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình, đồng thời bày tỏ quan điểm tích cực về sự thay đổi của cơ thể sau ba lần sinh con.

Lương Mạnh Hải chuyển hướng sang sản xuất phim

Sau thành công với vai Bảo Nam trong "Bỗng dưng muốn khóc", Lương Mạnh Hải tiếp tục ghi dấu qua các bộ phim "Đẹp từng centimet", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Vừa đi vừa khóc" và "Hot boy nổi loạn".

Theo Arttimes, năm 2019, anh lần đầu đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất với "Hoa hậu giang hồ". Những năm gần đây, nam nghệ sĩ chủ yếu tập trung phát triển công ty sản xuất, viết kịch bản và thực hiện các dự án điện ảnh nên ít xuất hiện trên màn ảnh.

hai1.jpg
Lương Mạnh Hải cách đây nhiều năm. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải.
hai2.jpg
Nam diễn viên phim "Bỗng dưng muốn khóc" ở hiện tại. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải.

Chia sẻ với truyền thông, Lương Mạnh Hải cho biết anh vẫn tiếp tục làm nghề nhưng dành phần lớn thời gian cho sản xuất và phát triển các dự án điện ảnh. Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ vẫn giữ kín đời tư và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Trần Vân Anh định cư Canada, làm quản lý cấp cao

Trong "Bỗng dưng muốn khóc", Trần Vân Anh gây ấn tượng với vai Ngọc Diệp – cô gái đanh đá, nhiều mưu mô. Trước khi lấn sân diễn xuất, cô là người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt giai đoạn 2006-2008.

Sau khi kết hôn với Việt kiều Canada vào năm 2010, Trần Vân Anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sang Canada sinh sống.

Hiện cô đảm nhiệm vị trí giám đốc thương mại điện tử của một thương hiệu thời trang lớn tại Canada. Trong chuyến về Việt Nam năm 2024, Trần Vân Anh có dịp hội ngộ Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. Chia sẻ với Vietnamnet, cô cho biết dù mỗi người đều bận rộn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian gặp gỡ. Theo nữ diễn viên, tình bạn giữa họ gần như không thay đổi sau nhiều năm.

vananh-vietnamnet1.jpg
Trần Vân Anh hội ngộ Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. Ảnh: Vietnamnet.
vananh-vietnamnet2.jpg
Ảnh: Vietnamnet.

Cô cũng cho biết mong muốn trong tương lai sẽ trở về Việt Nam sinh sống hoặc đi lại giữa Việt Nam và Canada sau khi con gái hoàn thành việc học.

Chí Thiện tiếp tục ca hát, ít đóng phim hơn trước

Chí Thiện tham gia "Bỗng dưng muốn khóc" khi mới bước vào nghề với vai Duy – thành viên trong nhóm bạn nhà giàu thường xuyên gây khó dễ cho Nam và Trúc. Dù là vai diễn đầu tay, anh vẫn để lại ấn tượng nhờ lối diễn tự nhiên.

Sau bộ phim, Chí Thiện phát triển song song sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như "Giải cứu thần chết", "Đẹp từng centimet", "Công chúa teen và ngũ hổ tướng", "Già néo đứt dây", đồng thời dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình và tham gia các gameshow.

Theo Người Đưa Tin, những năm gần đây Chí Thiện chủ yếu hoạt động với vai trò ca sĩ và khách mời các chương trình truyền hình. Tháng 6 vừa qua, anh phát hành ca khúc mới "Vấn vương", đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau thời gian tập trung cho nhiều hoạt động khác.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, dù theo đuổi lĩnh vực nào, anh cũng luôn nỗ lực học hỏi, vượt qua thất bại và giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Hiện Chí Thiện vẫn duy trì song song các hoạt động âm nhạc và truyền hình.

thien2.jpg
Chí Thiện ngày càng phong độ. Ảnh: FB Chí Thiện.

Sau 18 năm, dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" không còn đi chung một con đường. Người trở lại với phim ảnh, người chuyển sang sản xuất, người định cư ở nước ngoài hay tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Dù lựa chọn khác nhau, "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nhiều diễn viên.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Tăng Thanh Hà gây chú ý tại sự kiện giới thiệu dự án". Nguồn Vietnamnet.
#Tăng Thanh Hà #Bỗng dưng muốn khóc #diễn viên #đời sống nghệ thuật #sự nghiệp #định cư

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Cuộc sống phía sau ánh hào quang của Tăng Thanh Hà

Trước khi xác nhận trở lại với "Hoàng hậu cuối cùng", Tăng Thanh Hà dành hơn một thập kỷ chăm sóc gia đình, theo đuổi niềm đam mê nấu ăn và làm vườn.

Ưu tiên lớn nhất là làm mẹ

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà dành phần lớn thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các con thay vì xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Tăng Thanh Hà có đối mặt phép thử lớn nhất khi trở lại màn ảnh?

Vai Nam Phương Hoàng hậu mang đến cho Tăng Thanh Hà không chỉ sự kỳ vọng mà còn nhiều áp lực.

Vai diễn gây tranh luận ngay từ khi công bố

Thông tin Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án “Hoàng hậu cuối cùng” nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên màn ảnh, sự trở lại của nữ diễn viên trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Ma Ran Đô tài năng ra sao trước khi đóng chính cùng Tăng Thanh Hà?

Vai vua Bảo Đại đánh dấu lần đầu Ma Ran Đô đóng cùng Tăng Thanh Hà, nối tiếp chuỗi dự án điện ảnh thành công.

“Hoàng hậu cuối cùng” là tác phẩm hư cấu lịch sử lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa bà Nguyễn Thị Lan (Nam Phương Hoàng hậu) và vua Bảo Đại. Phim lấy bối cảnh những năm cuối Hoàng gia triều Nguyễn. Đảm nhận vai vua Bảo Đại là diễn viên Ma Ran Đô.

Theo Znews, để phù hợp với tạo hình, Ma Ran Đô tăng 14 kg trước khi ghi hình và dành nhiều thời gian nghiên cứu về nhân vật. Tuy nhiên, anh cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở ngoại hình hay phong thái của một vị vua mà là tìm được đời sống nội tâm của nhân vật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới