Cuộc sống an yên sau những năm tháng nổi tiếng của Kim Hiền

Từ tuổi thơ khó khăn đến ngôi sao phim truyền hình

Kim Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo tại TP HCM. Theo Znews, cha mẹ cô ly hôn khi nữ diễn viên mới 13 tuổi. Sau biến cố gia đình, Kim Hiền sống cùng cha. Từ sớm, nữ diễn viên đã đến với sân khấu. Cô tham gia đoàn kịch Tuổi Ngọc khi còn nhỏ và dần nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên.

Kim Hiền bén duyên với điện ảnh qua bộ phim "Cát bụi hè đường". Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như "Cánh chim mặt trời", "Người nghèo cũng cười" và "Mảnh đất tình đời". Sự tự nhiên trước ống kính giúp nữ diễn viên dần được nhiều đạo diễn chú ý và trao cơ hội.

Dù hoạt động nghệ thuật từ khá sớm, phải đến đầu những năm 2000, Kim Hiền mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến. Bộ phim "Dốc tình" giúp cô nhận được nhiều sự chú ý, nhưng vai Út Ráng trong "Hương phù sa" mới là dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Hình ảnh cô gái miền Tây chân chất, giàu tình cảm đã nhận được sự yêu mến của đông đảo người xem. Nhiều năm sau khi bộ phim phát sóng, không ít khán giả vẫn gọi Kim Hiền bằng tên nhân vật thay vì tên thật.

Sau thành công của "Hương phù sa", Kim Hiền tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như "Ngũ quái Sài Gòn", "Mùi ngò gai", "Tuổi yêu" và "Gia đình phép thuật". Với lối diễn xuất gần gũi, giàu cảm xúc, cô trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam trong suốt những năm 2000.

Trong giai đoạn phim truyền hình phát triển mạnh, Kim Hiền là một trong những diễn viên xuất hiện đều đặn trên sóng truyền hình và ghi dấu ấn qua nhiều dạng vai khác nhau.

Kim Hiền nổi tiếng với vai Út Ráng trong "Hương phù sa". Ảnh: Znews.

Rời Việt Nam khi sự nghiệp đang ổn định

Năm 2015, Kim Hiền sang Mỹ định cư cùng gia đình. Đây là bước ngoặt lớn khi cô rời xa môi trường nghệ thuật đã gắn bó nhiều năm để bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống.

Những năm đầu tại Mỹ, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, đồng thời làm quen với môi trường sống và nhịp sinh hoạt hoàn toàn khác trước. Việc không còn thường xuyên xuất hiện trên phim ảnh cũng khiến cô nhớ nghề và nhớ khán giả.

Dù vậy, Kim Hiền vẫn duy trì niềm đam mê sáng tạo thông qua các nội dung về du lịch, đời sống và những trải nghiệm cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet năm 2021, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy may mắn khi sự nghiệp của mình gắn liền với giai đoạn phát triển mạnh của phim truyền hình Việt Nam. Dù không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh, cô vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả trong và ngoài nước.

"Thứ tình cảm ấy khiến tôi nguôi ngoai nỗi nhớ quê và công việc trước kia", Kim Hiền nói. Nữ diễn viên cũng cho biết mong muốn trở về Việt Nam tham gia một dự án phim hoặc tái ngộ khán giả khi có điều kiện phù hợp.

Cuộc sống hiện tại bên khu vườn nhỏ ở Mỹ

Sau hơn một thập kỷ sinh sống tại Mỹ, cuộc sống của Kim Hiền có nhiều thay đổi. Theo Tiền Phong đầu năm 2026, nữ diễn viên đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau nhiều năm chung sống với chồng Việt kiều. Hiện cả hai cùng thực hiện quyền nuôi con chung.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Kim Hiền hiếm khi nhắc đến những biến động riêng tư. Thay vào đó, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình và khu vườn nhỏ quanh nhà.

Thời gian gần đây, việc chăm sóc cây trái trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của cô. Trong một bài đăng, Kim Hiền cho biết giữa khu vườn xanh, ánh nắng dịu dàng và những trái tắc vừa hái, cô nhận ra những điều quý giá nhất thường đến từ những điều giản đơn.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh buồng chuối được chăm sóc suốt nhiều tháng đã đến ngày thu hoạch. Thành quả ấy khiến cô liên tưởng đến hành trình kiên nhẫn vun đắp để đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Kim Hiền ở hiện tại. Ảnh: FB Kim Hiền.

Không chỉ có cây trái, Kim Hiền còn thích thú kể về đôi chim bồ câu chọn ở lại trong khuôn viên nhà. Theo cô, tiếng chim mỗi sáng hay những khoảnh khắc chuẩn bị bữa ăn đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sinh hoạt hằng ngày.

Bước sang tháng 6, nữ diễn viên viết: "Có những điều mình giữ lại, có những điều mình học cách buông xuống. Điều đẹp nhất không phải là có được tất cả, mà là vẫn giữ được sự bình yên trong lòng sau mọi điều đã trải qua".

Sau những năm tháng gắn bó với phim trường, Kim Hiền hiện lựa chọn nhịp sống chậm rãi bên gia đình và những điều bình dị quanh mình. Đó là một cuộc sống khác với thời kỳ bận rộn trên màn ảnh, nhưng dường như phù hợp với những gì nữ diễn viên đang hướng tới ở hiện tại.

Nữ diễn viên bên hai con. Ảnh: Tiền Phong.