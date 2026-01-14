Hà Nội

Giải trí

Kim Hiền cùng dàn sao phim Hương phù sa giờ thế nào?

Sau khi rời phim Hương phù sa, các diễn viên: Kim Hiền, Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái và Thành Đạt có những ngã rẽ khác nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong Hương phù sa lên sóng năm 2006, Kim Hiền (trái) đóng vai Út Ráng - em gái của Út Nhỏ (do Tăng Thanh Hà đóng). Sau bộ phim, Kim Hiền và Tăng Thanh Hà giữ mối quan hệ thân thiết. Ảnh: FB Nguyễn Phương Điền.
Trong Hương phù sa lên sóng năm 2006, Kim Hiền (trái) đóng vai Út Ráng - em gái của Út Nhỏ (do Tăng Thanh Hà đóng). Sau bộ phim, Kim Hiền và Tăng Thanh Hà giữ mối quan hệ thân thiết. Ảnh: FB Nguyễn Phương Điền.
Sau Hương phù sa, Kim Hiền đóng các phim: Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Hào quang trở lại, Mỹ nhân. Năm 2014, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy. Mới đây, nữ diễn viên thừa nhận cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ từ năm 2025. Ảnh: FB Kim Hiền.
Sau Hương phù sa, Kim Hiền đóng các phim: Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Hào quang trở lại, Mỹ nhân. Năm 2014, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy. Mới đây, nữ diễn viên thừa nhận cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ từ năm 2025. Ảnh: FB Kim Hiền.
Sau Hương phù sa, Tăng Thanh Hà đóng các phim: Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế. Năm 2012, Hà Tăng kết hôn, sau đó không còn hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Sau Hương phù sa, Tăng Thanh Hà đóng các phim: Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế. Năm 2012, Hà Tăng kết hôn, sau đó không còn hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Hà Tăng giờ là bà mẹ ba con. Cô và Louis Nguyễn vẫn giữ tình cảm mặn nồng sau 17 năm bên nhau. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Hà Tăng giờ là bà mẹ ba con. Cô và Louis Nguyễn vẫn giữ tình cảm mặn nồng sau 17 năm bên nhau. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Trong Hương phù sa, Trương Minh Quốc Thái vào vai Việt - chàng họa sĩ dành tình cảm cho Út Nhỏ trong khi Út Ráng cũng đem lòng yêu anh. Ảnh: FB Nguyễn Phương Điền.
Trong Hương phù sa, Trương Minh Quốc Thái vào vai Việt - chàng họa sĩ dành tình cảm cho Út Nhỏ trong khi Út Ráng cũng đem lòng yêu anh. Ảnh: FB Nguyễn Phương Điền.
Năm 2019, hội ngộ Trương Minh Quốc Thái, Hà Tăng viết: "15 năm, bây giờ anh em mình có nếp nhăn hết rồi anh Việt ơi". Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Năm 2019, hội ngộ Trương Minh Quốc Thái, Hà Tăng viết: "15 năm, bây giờ anh em mình có nếp nhăn hết rồi anh Việt ơi". Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Trương Minh Quốc Thái vẫn miệt mài đóng phim, kín tiếng về đời tư. Theo Vietnamnet, nam diễn viên trước nay luôn suy nghĩ tích cực nên thấy thoải mái, không khó khăn, áp lực gì trong cuộc sống. Ảnh: Vietnamnet.
Trương Minh Quốc Thái vẫn miệt mài đóng phim, kín tiếng về đời tư. Theo Vietnamnet, nam diễn viên trước nay luôn suy nghĩ tích cực nên thấy thoải mái, không khó khăn, áp lực gì trong cuộc sống. Ảnh: Vietnamnet.
Thành Đạt đóng vai Năm Đô trong Hương phù sa. Nhiều năm qua, anh không hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Nguyễn Phương Điền.
Thành Đạt đóng vai Năm Đô trong Hương phù sa. Nhiều năm qua, anh không hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Nguyễn Phương Điền.
Thành Đạt tái hôn với ca sĩ Hải Băng vào năm 2016. Cặp đôi có ba người con chung. Ảnh: FB Hải Băng.
Thành Đạt tái hôn với ca sĩ Hải Băng vào năm 2016. Cặp đôi có ba người con chung. Ảnh: FB Hải Băng.
