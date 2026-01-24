Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc tuổi 44 của mẹ đơn thân Kim Hiền gây chú ý

Giải trí

Nhan sắc tuổi 44 của mẹ đơn thân Kim Hiền gây chú ý

Sau những thăng trầm hôn nhân, nữ diễn viên chọn cuộc sống bình yên bên các con, giữ gìn nhan sắc bằng lối sống lành mạnh và tinh thần tích cực.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Kim Hiền được nhiều khán giả khen ngợi là một trong những nữ diễn viên “lão hóa ngược” của màn ảnh Việt.
Kim Hiền được nhiều khán giả khen ngợi là một trong những nữ diễn viên “lão hóa ngược” của màn ảnh Việt.
Vóc dáng nhỏ nhắn, gu thời trang năng động cùng phong cách trang điểm tự nhiên giúp cô luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung hơn tuổi thật.
Vóc dáng nhỏ nhắn, gu thời trang năng động cùng phong cách trang điểm tự nhiên giúp cô luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung hơn tuổi thật.
Dù thường để mặt mộc, làn da của Kim Hiền vẫn giữ được sự tươi tắn, trắng hồng và tràn đầy sức sống.
Dù thường để mặt mộc, làn da của Kim Hiền vẫn giữ được sự tươi tắn, trắng hồng và tràn đầy sức sống.
Những năm gần đây, cuộc sống của nữ diễn viên bận rộn hơn khi vừa chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình, vừa phát triển công việc kinh doanh riêng.
Những năm gần đây, cuộc sống của nữ diễn viên bận rộn hơn khi vừa chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình, vừa phát triển công việc kinh doanh riêng.
Là mẹ đơn thân, Kim Hiền không ít lần chia sẻ rằng các con chính là nguồn động lực lớn nhất để cô luôn mạnh mẽ và cố gắng mỗi ngày.
Là mẹ đơn thân, Kim Hiền không ít lần chia sẻ rằng các con chính là nguồn động lực lớn nhất để cô luôn mạnh mẽ và cố gắng mỗi ngày.
Dù lịch trình dày đặc, cô vẫn dành thời gian cho bản thân bằng việc tắm nắng, tập yoga và đến phòng gym để duy trì sức khỏe lẫn vóc dáng.
Dù lịch trình dày đặc, cô vẫn dành thời gian cho bản thân bằng việc tắm nắng, tập yoga và đến phòng gym để duy trì sức khỏe lẫn vóc dáng.
Nhờ lối sống khoa học và tinh thần lạc quan, Kim Hiền tự tin với hình thể săn chắc, trẻ trung dù đã trải qua hai lần sinh nở.
Nhờ lối sống khoa học và tinh thần lạc quan, Kim Hiền tự tin với hình thể săn chắc, trẻ trung dù đã trải qua hai lần sinh nở.
Nhiều khán giả nhận xét cô gần như không khác mấy so với hình ảnh 20 năm trước khi đóng bộ phim đình đám Hương phù sa.
Nhiều khán giả nhận xét cô gần như không khác mấy so với hình ảnh 20 năm trước khi đóng bộ phim đình đám Hương phù sa.
Đôi lúc, nữ diễn viên cũng thoải mái khoe những góc chụp cận mặt, để lộ vài dấu vết thời gian như tàn nhang. Tuy vậy, sự chân thực ấy lại khiến cô nhận thêm nhiều lời khen vì vẻ đẹp tự nhiên và gần gũi.
Đôi lúc, nữ diễn viên cũng thoải mái khoe những góc chụp cận mặt, để lộ vài dấu vết thời gian như tàn nhang. Tuy vậy, sự chân thực ấy lại khiến cô nhận thêm nhiều lời khen vì vẻ đẹp tự nhiên và gần gũi.
Không chỉ giữ gìn ngoại hình, Kim Hiền còn được yêu mến bởi tinh thần tích cực sau những giông bão từ hai cuộc hôn nhân. Cô chọn cách sống bình yên, tập trung cho con cái và công việc, đồng thời không ngừng chăm sóc bản thân. Ảnh: FB Kim Hien
Không chỉ giữ gìn ngoại hình, Kim Hiền còn được yêu mến bởi tinh thần tích cực sau những giông bão từ hai cuộc hôn nhân. Cô chọn cách sống bình yên, tập trung cho con cái và công việc, đồng thời không ngừng chăm sóc bản thân. Ảnh: FB Kim Hien
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Kim Hiền ly hôn #Kim Hiền ở Mỹ #chồng cũ Kim Hiền #nhan sắc Kim Hiền

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT