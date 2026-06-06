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Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý vốn tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 4]

Trưởng phòng Trần Văn Đệ trực tiếp ký 19 quyết định chỉ định thầu. Việc 100% dự án áp dụng chỉ định thầu đặt ra vấn đề về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu Chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện pháp luật của chủ đầu tư trực tiếp đặt bút ký phê duyệt toàn bộ 19 gói thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) là ông Trần Văn Đệ, mang chức vụ Trưởng phòng Kinh tế.

Dưới lăng kính pháp lý, người ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là chủ thể phải chịu trách nhiệm cao nhất, toàn diện nhất về tính minh bạch, sự cạnh tranh công bằng và tính hiệu quả kinh tế của dự án. Việc Chủ đầu tư ký ban hành hàng loạt quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu cho các doanh nghiệp quen thuộc như Công ty TNHH Lâm San 1719, Công ty TNHH Doanh Hưng Phát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Lộc Phát với một mức tiết kiệm rập khuôn (5% cho khối xây lắp, 0% cho khối tư vấn) đòi hỏi một sự giải trình minh bạch trước các quy định khắt khe của pháp luật về quản lý vốn đầu tư công.

Đánh giá sâu sát về trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư, Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ: "Tại Điểm b, Khoản 5, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định một cách rất đanh thép: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu, tuyệt đối nghiêm cấm việc lạm dụng các điều khoản linh hoạt nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu có mối quan hệ thân hữu, quen thuộc làm thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước. Việc ký văn bản chấp nhận mức giảm giá 0 đồng cho mảng tư vấn đặt thẳng vấn đề về trách nhiệm bảo vệ dòng tiền Nhà nước. Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng chế tài rõ ràng: chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá trung thực năng lực nhà thầu, tuyệt đối không được phép hợp thức hóa hồ sơ làm sai lệch kết quả".

Quyền lực quản lý, điều phối nguồn vốn ngân sách Nhà nước luôn phải đi kèm với trách nhiệm giải trình và sự kiểm soát nghiêm ngặt. Việc tuân thủ pháp luật không chỉ là hoàn thành thủ tục hành chính, mà còn là trách nhiệm đối với nhân dân. Khi người đứng đầu thực hiện tốt, công tâm vai trò đánh giá, ngân sách sẽ đạt được tỷ lệ tiết kiệm cao, từ đó tạo thêm dư địa tài chính để địa phương tiếp tục đầu tư cho các công trình dân sinh cấp bách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 5]: Cần minh bạch hóa môi trường đầu tư tại Châu Phong

Trách nhiệm toàn diện, xuyên suốt của người đứng đầu Chủ đầu tư

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu đã đặt ra yêu cầu mang tính kỷ luật thép đối với người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư. Văn bản chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh: "Nghiêm cấm việc chỉ định thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt không đúng quy định hoặc cố tình lợi dụng các quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu, nhà đầu tư 'thân hữu, quen thuộc', không bảo đảm năng lực chuyên môn làm thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước". Theo đó, cá nhân người đứng đầu trực tiếp đặt bút ký các quyết định phê duyệt kết quả phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện trước pháp luật.

#Trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý vốn #Quy trình đấu thầu và minh bạch ngân sách #Chỉ định thầu và các quy định pháp luật #Vai trò của chủ đầu tư trong kiểm soát dự án #Ảnh hưởng của trách nhiệm pháp lý đến đầu tư công

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Sự xuất hiện dày của Công ty Lộc Phát, Doanh Hưng Phát, Lâm San 1719 trong 19 dự án chỉ định thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong bộc lộ dấu hiệu của một mạng lưới khép kín, thiếu vắng sự cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong bức tranh đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở những tháng đầu năm 2026 tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang), dòng tiền ngân sách từ các gói thầu có dấu hiệu tập trung vào một nhóm các nhà thầu quen mặt. Một mạng lưới bao gồm các đơn vị tư vấn và thi công dường như đang lặp lại nhịp nhàng qua hàng loạt dự án khác nhau do Phòng Kinh tế xã Châu Phong làm chủ đầu tư.

Nổi bật nhất trong hồ sơ là sự xuất hiện dày của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Lộc Phát khi doanh nghiệp này được chỉ định trúng tuyệt đối 10/10 gói thầu có tham gia. Điều đáng bàn luận là các tài liệu thể hiện doanh nghiệp này thường xuyên được chủ đầu tư tín nhiệm giao phó việc lập tờ trình, xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt dự án.

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Loạt quyết định lựa chọn nhà thầu ký thần tốc tại Phòng Kinh tế Châu Phong [Kỳ 2]

Chỉ trong thời gian ngắn, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã ký duyệt hàng loạt quyết định lựa chọn nhà thầu liên tiếp, dấy lên lo ngại về chiều sâu và chất lượng của công tác thẩm định hồ sơ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, điểm chung của 19 gói thầu thuộc 11 dự án hạ tầng cơ sở đầu năm 2026 tại phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm rập khuôn, mà còn bộc lộ rõ ở quy trình phê duyệt hồ sơ mang đậm dấu ấn cá nhân của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất từ các hồ sơ thể hiện, ông Trần Văn Đệ với chức danh Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã trực tiếp ký duyệt một chuỗi các Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mang số thứ tự nối tiếp nhau liên tục: Quyết định 181 (dự án nâng cấp đường Đòn Dong), Quyết định 182 (đường GTNĐ số 10), Quyết định 183 (Bờ Nam kênh 30/4), Quyết định 184 (Bờ Bắc kênh 30/4), Quyết định 185 (Vĩnh Thạnh 2), Quyết định 186 (Hòa Long), Quyết định 187 (Bờ Bắc 26/3) và Quyết định 188 (dự án Rọc Đầu Sấu).

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An giang: Dấu ấn đồng phục tại các gói thầu ở Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 1]

Khảo sát 19 gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong cho thấy 100% áp dụng chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm rập khuôn 5% và 0%. 

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hạ tầng cơ sở nông thôn tại tỉnh An Giang vào đầu năm 2026, việc minh bạch hóa dữ liệu lựa chọn nhà thầu không đơn thuần là yêu cầu hành chính mà đã trở thành thước đo năng lực quản trị nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, quá trình rà soát, phân tích chi tiết hồ sơ 19 gói thầu (bao gồm cả lĩnh vực thi công xây dựng và tư vấn) thuộc 11 dự án do Phòng Kinh tế xã Châu Phong (An Giang) làm chủ đầu tư đã bộc lộ những dấu hiệu mang tính đặc trưng, cần được xem xét kỹ lưỡng để tối ưu hóa hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất thể hiện toàn bộ 100% các gói thầu được khảo sát tại đơn vị này đều được áp dụng hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Ở mảng thi công xây lắp, hàng loạt dự án được phê duyệt kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nằm cố định ở một mức duy nhất là 5%. Có thể điểm mặt các gói thầu tiêu biểu có sự rập khuôn này như: Gói thầu số 05 nâng cấp đường Đòn Dong; gói thầu số 05 nâng cấp đường GTNĐ số 10; dự án nâng cấp cụm dân cư Hòa Long; hay dự án nâng cấp tuyến dân cư Vĩnh Thạnh 2. Việc các gói thầu xây lắp đạt được mức tiết kiệm 5% là một tín hiệu khả quan. Mặc dù vậy, việc lặp đi lặp lại một con số cố định ở mọi gói thầu, vắng bóng sự chênh lệch mang lại một bức tranh thiếu sự vận động tự nhiên của thị trường cạnh tranh thực chất.

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