Trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý vốn tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 4]

Trưởng phòng Trần Văn Đệ trực tiếp ký 19 quyết định chỉ định thầu. Việc 100% dự án áp dụng chỉ định thầu đặt ra vấn đề về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu Chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện pháp luật của chủ đầu tư trực tiếp đặt bút ký phê duyệt toàn bộ 19 gói thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) là ông Trần Văn Đệ, mang chức vụ Trưởng phòng Kinh tế.

Dưới lăng kính pháp lý, người ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là chủ thể phải chịu trách nhiệm cao nhất, toàn diện nhất về tính minh bạch, sự cạnh tranh công bằng và tính hiệu quả kinh tế của dự án. Việc Chủ đầu tư ký ban hành hàng loạt quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu cho các doanh nghiệp quen thuộc như Công ty TNHH Lâm San 1719, Công ty TNHH Doanh Hưng Phát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Lộc Phát với một mức tiết kiệm rập khuôn (5% cho khối xây lắp, 0% cho khối tư vấn) đòi hỏi một sự giải trình minh bạch trước các quy định khắt khe của pháp luật về quản lý vốn đầu tư công.

Đánh giá sâu sát về trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư, Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ: "Tại Điểm b, Khoản 5, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định một cách rất đanh thép: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu, tuyệt đối nghiêm cấm việc lạm dụng các điều khoản linh hoạt nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu có mối quan hệ thân hữu, quen thuộc làm thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước. Việc ký văn bản chấp nhận mức giảm giá 0 đồng cho mảng tư vấn đặt thẳng vấn đề về trách nhiệm bảo vệ dòng tiền Nhà nước. Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng chế tài rõ ràng: chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá trung thực năng lực nhà thầu, tuyệt đối không được phép hợp thức hóa hồ sơ làm sai lệch kết quả".

Quyền lực quản lý, điều phối nguồn vốn ngân sách Nhà nước luôn phải đi kèm với trách nhiệm giải trình và sự kiểm soát nghiêm ngặt. Việc tuân thủ pháp luật không chỉ là hoàn thành thủ tục hành chính, mà còn là trách nhiệm đối với nhân dân. Khi người đứng đầu thực hiện tốt, công tâm vai trò đánh giá, ngân sách sẽ đạt được tỷ lệ tiết kiệm cao, từ đó tạo thêm dư địa tài chính để địa phương tiếp tục đầu tư cho các công trình dân sinh cấp bách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 5]: Cần minh bạch hóa môi trường đầu tư tại Châu Phong

Trách nhiệm toàn diện, xuyên suốt của người đứng đầu Chủ đầu tư Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu đã đặt ra yêu cầu mang tính kỷ luật thép đối với người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư. Văn bản chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh: "Nghiêm cấm việc chỉ định thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt không đúng quy định hoặc cố tình lợi dụng các quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu, nhà đầu tư 'thân hữu, quen thuộc', không bảo đảm năng lực chuyên môn làm thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước". Theo đó, cá nhân người đứng đầu trực tiếp đặt bút ký các quyết định phê duyệt kết quả phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện trước pháp luật.

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