An Giang: Hé mở hệ sinh thái đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 3]

Sự xuất hiện dày của Công ty Lộc Phát, Doanh Hưng Phát, Lâm San 1719 trong 19 dự án chỉ định thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong bộc lộ dấu hiệu của một mạng lưới khép kín, thiếu vắng sự cạnh tranh.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong bức tranh đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở những tháng đầu năm 2026 tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang), dòng tiền ngân sách từ các gói thầu có dấu hiệu tập trung vào một nhóm các nhà thầu quen mặt. Một mạng lưới bao gồm các đơn vị tư vấn và thi công dường như đang lặp lại nhịp nhàng qua hàng loạt dự án khác nhau do Phòng Kinh tế xã Châu Phong làm chủ đầu tư.

Nổi bật nhất trong hồ sơ là sự xuất hiện dày của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Lộc Phát khi doanh nghiệp này được chỉ định trúng tuyệt đối 10/10 gói thầu có tham gia. Điều đáng bàn luận là các tài liệu thể hiện doanh nghiệp này thường xuyên được chủ đầu tư tín nhiệm giao phó việc lập tờ trình, xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt dự án.

Bên cạnh đó, mảng tư vấn cũng trở thành sân chơi của những đối tác thuộc danh sách quen thuộc. Công ty TNHH Doanh Hưng Phát trúng 10/10 gói thầu tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án (điển hình như tại dự án nâng cấp đường Đòn Dong, dự án đường GTNĐ số 10) với một kịch bản giá không đổi: Tỷ lệ tiết kiệm 0%. Tương tự, Công ty TNHH Lâm San 1719 trúng gói tư vấn thẩm định (như gói thầu tại dự án đường Bờ Nam kênh 30/4) cũng với mức giảm giá 0 đồng so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sự phân vai này tạo nên một vòng tròn khép kín: một đơn vị tư vấn lập hồ sơ, một đơn vị thi công, và các đơn vị quen mặt khác làm nhiệm vụ giám sát, thẩm định chéo.

Trao đổi về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Lê Hào phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật 90/2025/QH15 quy định rất nghiêm ngặt về việc bảo đảm tính độc lập nhằm phòng tránh triệt để xung đột lợi ích. Hành vi một nhà thầu vừa tham gia tư vấn lập kế hoạch, vừa trực tiếp trúng thầu thi công, hay việc các đơn vị tư vấn thân thuộc liên tục được trao thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ giảm giá 0 đồng là những dấu hiệu cần được giám sát kỹ. Thông tư 79/2025/TT-BTC yêu cầu chủ đầu tư phải tối ưu hóa hiệu quả kinh tế nguồn vốn. Việc thu hẹp đối tượng lựa chọn nhà thầu bằng cơ chế chỉ định cho một nhóm doanh nghiệp sẽ cản trở các nhà thầu mới có năng lực tiếp cận dự án, đi ngược lại tinh thần cạnh tranh, công bằng".

Để các dự án hạ tầng cơ sở thực sự mang lại giá trị bền vững cho nhân dân địa phương, việc đa dạng hóa cộng đồng nhà thầu là điều kiện tiên quyết. Những nhà thầu thi công có chất lượng tốt, mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao cho ngân sách luôn cần được khích lệ. Song, một môi trường đấu thầu thiếu vắng sự cạnh tranh đa chiều sẽ luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường cho hoạt động mua sắm công.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4] Trách nhiệm bảo vệ ngân sách tại xã Châu Phong [Kỳ 4]

Chế tài xử lý các hành vi bị nghiêm cấm, xung đột lợi ích

Căn cứ vào các điều khoản của Luật Đấu thầu hiện hành và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi mang tính chất thông thầu, gian lận hồ sơ và đặc biệt là sự xung đột lợi ích giữa các bên tham gia. Hành vi một doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoặc tham gia đánh giá hồ sơ nhưng ngay sau đó lại đứng ra nhận thầu thi công xây lắp cùng một dự án bị xem là vi phạm nghiêm trọng tính độc lập, khách quan (hiện tượng "vừa đá bóng vừa thổi còi"). Cơ quan chủ đầu tư có nghĩa vụ pháp lý phải kiểm soát, loại bỏ các cấu trúc mạng lưới khép kín này để kiến tạo sự công bằng thực chất.

Bạn đọc - Phản biện

Loạt quyết định lựa chọn nhà thầu ký thần tốc tại Phòng Kinh tế Châu Phong [Kỳ 2]

Chỉ trong thời gian ngắn, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã ký duyệt hàng loạt quyết định lựa chọn nhà thầu liên tiếp, dấy lên lo ngại về chiều sâu và chất lượng của công tác thẩm định hồ sơ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, điểm chung của 19 gói thầu thuộc 11 dự án hạ tầng cơ sở đầu năm 2026 tại phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm rập khuôn, mà còn bộc lộ rõ ở quy trình phê duyệt hồ sơ mang đậm dấu ấn cá nhân của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất từ các hồ sơ thể hiện, ông Trần Văn Đệ với chức danh Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã trực tiếp ký duyệt một chuỗi các Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mang số thứ tự nối tiếp nhau liên tục: Quyết định 181 (dự án nâng cấp đường Đòn Dong), Quyết định 182 (đường GTNĐ số 10), Quyết định 183 (Bờ Nam kênh 30/4), Quyết định 184 (Bờ Bắc kênh 30/4), Quyết định 185 (Vĩnh Thạnh 2), Quyết định 186 (Hòa Long), Quyết định 187 (Bờ Bắc 26/3) và Quyết định 188 (dự án Rọc Đầu Sấu).

Bạn đọc - Phản biện

An giang: Dấu ấn đồng phục tại các gói thầu ở Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 1]

Khảo sát 19 gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong cho thấy 100% áp dụng chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm rập khuôn 5% và 0%. 

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hạ tầng cơ sở nông thôn tại tỉnh An Giang vào đầu năm 2026, việc minh bạch hóa dữ liệu lựa chọn nhà thầu không đơn thuần là yêu cầu hành chính mà đã trở thành thước đo năng lực quản trị nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, quá trình rà soát, phân tích chi tiết hồ sơ 19 gói thầu (bao gồm cả lĩnh vực thi công xây dựng và tư vấn) thuộc 11 dự án do Phòng Kinh tế xã Châu Phong (An Giang) làm chủ đầu tư đã bộc lộ những dấu hiệu mang tính đặc trưng, cần được xem xét kỹ lưỡng để tối ưu hóa hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất thể hiện toàn bộ 100% các gói thầu được khảo sát tại đơn vị này đều được áp dụng hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Ở mảng thi công xây lắp, hàng loạt dự án được phê duyệt kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nằm cố định ở một mức duy nhất là 5%. Có thể điểm mặt các gói thầu tiêu biểu có sự rập khuôn này như: Gói thầu số 05 nâng cấp đường Đòn Dong; gói thầu số 05 nâng cấp đường GTNĐ số 10; dự án nâng cấp cụm dân cư Hòa Long; hay dự án nâng cấp tuyến dân cư Vĩnh Thạnh 2. Việc các gói thầu xây lắp đạt được mức tiết kiệm 5% là một tín hiệu khả quan. Mặc dù vậy, việc lặp đi lặp lại một con số cố định ở mọi gói thầu, vắng bóng sự chênh lệch mang lại một bức tranh thiếu sự vận động tự nhiên của thị trường cạnh tranh thực chất.

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu rút gọn để "khắc phục thiên tai": Cần đảm bảo tính minh bạch [Kỳ 3]

Khắc phục hậu quả thiên tai, Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho hàng loạt gói thầu xây lắp giá trị hàng tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hầu hết dự án hạ tầng giao thông và thoát nước triển khai tại Phường Bình Thuận thời gian qua đều dựa trên bối cảnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt kinh phí nguồn dự phòng để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ cuối năm 2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận đã triển khai các bước lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn. Theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức này dành cho các trường hợp cấp bách.

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.

