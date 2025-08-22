Công ty Tam Đảo: Tỷ lệ trúng thầu 80% từ một bên mời thầu

Phân tích dữ liệu cho thấy, Công ty Tam Đảo có tỷ lệ trúng thầu rất cao khi tham gia các gói thầu do Công ty Dương Hoàng Nam mời thầu, trong đó có những gói thầu giá trị lớn chỉ có một mình doanh nghiệp này tham gia.

Tiếp nối câu chuyện trúng thầu tại gói thầu Đường Gia Lâm 8, việc phân tích sâu hơn dữ liệu hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Tam Đảo (Công ty Tam Đảo) trong năm 2025 đã hé lộ những con số thống kê rất đáng chú ý, đặc biệt là mối quan hệ với một bên mời thầu quen thuộc - Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam (Công ty Dương Hoàng Nam).

Những con số biết nói

Trong năm 2025 (tính đến ngày 15/8), Công ty Tam Đảo đã tham gia tổng cộng 28 gói thầu trên cả nước. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là toàn bộ 6 gói thầu trúng có công bố giá trị đều tập trung tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM, với tổng số tiền hơn 58,9 tỷ đồng.

Đi sâu vào "sân nhà" Tây Ninh, bức tranh trở nên rõ nét hơn khi có sự xuất hiện dày đặc của một bên mời thầu: Công ty Dương Hoàng Nam (MST: 3900876405, do ông Dương Hồng Sơn làm Giám đốc). Thống kê cho thấy, trong năm 2025, Công ty Tam Đảo đã tham gia 5 gói thầu do Công ty Dương Hoàng Nam mời thầu và trúng tới 4 gói, đạt tỷ lệ thành công lên đến 80%. Tổng giá trị của 4 gói thầu này là gần 50 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh tế qua các gói thầu ra sao?

Bên cạnh tỷ lệ trúng thầu cao, một chỉ số quan trọng khác là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Phân tích 4 gói thầu mà Công ty Tam Đảo đã trúng do Công ty Dương Hoàng Nam mời thầu cho thấy một bức tranh đa dạng về hiệu quả kinh tế:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Tiết kiệm (đồng)

Tỷ lệ tiết kiệm

Kênh trạm bơm Phước Lưu

28.821.497.433

26.830.000.000

1.991.497.433

6,91%

Nâng cấp, mở rộng đường số 5-782

15.078.062.528

14.030.000.033

1.048.062.495

6,95%

Đường An Phú 3-4

4.128.520.354

3.715.508.068

413.012.286

10,00%

Đường Gia Lâm 8

5.432.060.106

5.219.000.000

213.060.106

3,92%



Tỷ lệ tiết kiệm dao động từ mức khá thấp (3,92% ở gói thầu Đường Gia Lâm 8) đến mức khá tốt (10% ở gói thầu Đường An Phú 3-4). Đáng chú ý, hai gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất cũng là hai gói thầu có sự cạnh tranh (ít nhất là ở vòng nộp hồ sơ).

Những gói thầu "một mình một ngựa"

Điều đáng nói hơn nữa là trong số các gói thầu trên, có những gói giá trị lớn nhưng lại thiếu vắng sự cạnh tranh. Theo các Báo cáo đánh giá E-HSDT, tại gói thầu Xây lắp công trình Kênh hệ thống trạm bơm Phước Lưu (giá trị hơn 26,8 tỷ đồng) và gói thầu Thi công xây dựng Đường An Phú 3-4 (giá trị hơn 3,7 tỷ đồng), chỉ có duy nhất Công ty Tam Đảo (hoặc liên danh có Tam Đảo tham gia) nộp hồ sơ dự thầu.

Mặc dù không có đối thủ, quá trình xét thầu vẫn được tiến hành. Đơn cử tại gói thầu Đường An Phú 3-4, Báo cáo đánh giá số 245/BC-CTY ngày 12/5/2025 cho thấy bên mời thầu vẫn yêu cầu Công ty Tam Đảo làm rõ, bổ sung năng lực về thiết bị thi công (máy lu rung, cần cẩu bánh hơi) để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Khoản 1, Điều 4 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã nêu rõ 3 mục tiêu của hoạt động đấu thầu, trong đó có "Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế". Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu rất cao từ một bên mời thầu cụ thể, hay hiện tượng chỉ có một nhà thầu tham gia các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công, là những vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo các nguyên tắc này được thực thi.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Pháp luật về đấu thầu không cấm một nhà thầu trúng nhiều gói thầu của cùng một bên mời thầu nếu họ đáp ứng đủ năng lực và các yêu cầu khác. Tuy nhiên, khi một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao bất thường hoặc thường xuyên là đơn vị duy nhất tham gia, các cơ quan quản lý cần xem xét lại quá trình lập và phát hành hồ sơ mời thầu để đảm bảo các tiêu chí đưa ra không mang tính định hướng, giới hạn sự tham gia của các nhà thầu khác, từ đó mới có thể tạo ra sự cạnh tranh thực sự".

Mối quan hệ hiệu quả giữa Công ty Tam Đảo và bên mời thầu Dương Hoàng Nam chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể. "Hệ sinh thái" của nhà thầu này còn có những mối quan hệ nào khác, và hiệu quả kinh tế mà các gói thầu này mang lại cho ngân sách nhà nước ra sao?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục phân tích trong kỳ 3: Bản đồ đấu thầu 2025 của Công ty Tam Đảo: "Thất thủ" ở Sài Gòn, "thắng lớn" tại Tây Ninh.