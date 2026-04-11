Công ty Phúc Hưng Thịnh: Trúng 28/29 gói , tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,03% [Kỳ 2]

Tiếp tục tìm hiểu về năng lực của nhà thầu tại các dự án cấp xã ở Khánh Hòa, Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một con số thống kê đầy bất ngờ. Kể từ khi thành lập vào giữa năm 2020 đến nay, Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh đã tham gia tổng cộng 29 gói thầu và trúng tới 28 gói, chỉ còn 01 gói chưa có kết quả.

Đặc biệt, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong suốt lịch sử đấu thầu chỉ vỏn vẹn 0,03%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 8,1 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các gói thầu chỉ định thầu hoặc có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không có thông báo mời thầu công khai rộng rãi.

Dù chỉ là doanh nghiệp quy mô "siêu nhỏ" nhưng danh mục lĩnh vực hoạt động xây dựng của Công ty Phúc Hưng Thịnh lại bao phủ từ thiết kế, thẩm tra đến thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật. Theo Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00042085 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, doanh nghiệp này đủ điều kiện thi công và giám sát nhiều loại hình công trình khác nhau.

Tuy nhiên, việc trúng thầu "dày đặc" trong một khoảng thời gian ngắn đặt ra bài toán về việc bố trí nhân sự và máy móc thiết bị thực tế. Điển hình, chỉ trong 5 ngày (từ 05/01 đến 10/01/2026), doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng liên tiếp các gói thầu giám sát thi công tại xã Khánh Sơn. Câu hỏi đặt ra là với đội ngũ nhân sự hữu hạn, Công ty Phúc Hưng Thịnh làm cách nào để đảm bảo có mặt 24/7 tại các công trường khác nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ giám sát chất lượng theo đúng quy định?

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo quy định của pháp luật về xây dựng, một cán bộ giám sát không được đồng thời giám sát quá nhiều công trình nếu không đảm bảo thời gian và khoảng cách địa lý. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra kỹ danh sách nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ đề xuất để tránh tình trạng một người 'phân thân' ở nhiều dự án, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình".

Thêm vào đó, quan hệ giữa nhà thầu và các bên mời thầu tại Khánh Hòa cũng là một điểm đáng chú ý. Công ty Phúc Hưng Thịnh đã xác lập mối quan hệ với 9 bên mời thầu, trong đó Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Khánh Sơn và UBND xã Khánh Sơn là những "đối tác" thường xuyên nhất. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các đơn vị này luôn duy trì ở mức xấp xỉ 100%.

Chuyên gia Lê Tấn Việt chia sẻ: "Trong đấu thầu, sự minh bạch không chỉ nằm ở quy trình mà còn ở kết quả cuối cùng. Nếu một nhà thầu trúng thầu liên tục với giá sát nút dự toán mà không bị sự cạnh tranh từ các đơn vị khác, đó là dấu hiệu của một thị trường thiếu sức sống hoặc có sự can thiệp làm hạn chế các nhà thầu khác tham gia".

Ghi nhận thực tế tại các dự án như "Nối tiếp đường BTXM vào khu sản xuất Tà Lương" hay "Nối tiếp đường khu 21 hộ thôn Dốc Gạo", Công ty Phúc Hưng Thịnh đều được chỉ định thầu rút gọn cho vai trò giám sát. Việc lựa chọn một doanh nghiệp địa phương làm giám sát cho các công trình thi công tại chính địa phương đó có thể mang lại sự am hiểu địa hình, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về tính khách quan trong công tác nghiệm thu khối lượng và chất lượng.

