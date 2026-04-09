Công ty Phúc Hưng Thịnh trúng hàng loạt gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại xã Khánh Sơn [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu xây lắp và tư vấn tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) về tay Công ty Phúc Hưng Thịnh với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước bằng 0

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh (có trụ sở tại 60 Âu Cơ, TDP Hạp Cường, xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đã được công bố trúng ít nhất 7 gói thầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu này đều tập trung tại xã Khánh Sơn – đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ ngày 01/07/2025.

Điểm khiến dư luận quan tâm là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này gần như bằng 0. Điển hình, tại dự án "Nâng cấp tràn suối Tà Gụ đoạn nhà ông Bo Bo Tiện", ông Nguyễn Quốc Đông, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn đã ký Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 05/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí giám sát thi công xây dựng". Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh được chỉ định thầu với giá trúng đúng bằng giá gói thầu là 56.680.000 đồng.

Tương tự, tại dự án "Nâng cấp tràn suối Tà Gụ đoạn nhà ông Trần Xuân Khuyến", nhà thầu này cũng trúng gói thầu giám sát với giá 56.451.000 đồng theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 05/03/2026, trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Không chỉ ở mảng tư vấn giám sát, tại lĩnh vực xây lắp, Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh cũng thể hiện vị thế "bất khả chiến bại" tại địa phương này. Ngày 05/03/2026, ông Nguyễn Quốc Đông tiếp tục ký Quyết định số 529/QĐ-UBND phê duyệt cho nhà thầu trúng gói "Chi phí xây dựng" thuộc dự án Cầu tràn thôn Xóm Cỏ. Giá trúng thầu một lần nữa được xác định là 1.018.831.000 đồng, không lệch một đồng so với giá dự toán.

Quyết định số 529/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trao đổi về hiện tượng trúng thầu sát giá dự toán, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, dù hình thức chỉ định thầu rút gọn được pháp luật cho phép trong một số trường hợp cấp bách hoặc giá trị nhỏ, nhưng việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0% tại cùng một chủ đầu tư sẽ đặt ra nghi vấn về tính hiệu quả kinh tế. Theo quy định tại Điều 2 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mục tiêu của đấu thầu là nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi giá trúng thầu bằng giá dự toán, mục tiêu "hiệu quả kinh tế" dường như chưa được tối ưu hóa.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc phê duyệt giá trúng thầu trùng khít giá dự toán thường xảy ra ở các gói thầu chỉ định thầu hoặc các gói thầu mà hồ sơ mời thầu có những tiêu chí mang tính định hướng. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này diễn ra hệ thống, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra quy trình lập giá dự toán cũng như tính khách quan của chủ đầu tư trong việc lựa chọn đơn vị thực hiện".

Hồ sơ cho thấy, các dự án này phần lớn sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra hoặc hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với nguồn lực ngân sách có hạn, việc tiết kiệm dù chỉ 1% giá trị gói thầu cũng có ý nghĩa quan trọng để tái đầu tư cho các hạng mục an sinh xã hội khác.

