Bộ Y tế chuẩn bị kịch bản ứng phó sự cố trong kỳ thi THPT 2026

Bộ Y tế phối hợp các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đảm bảo kỳ thi THPT năm 2026 diễn ra an toàn, suôn sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Nhằm bảo đảm điều kiện y tế phục vụ kỳ thi, Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Kế hoạch tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp cứu khám chữa bệnh và ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Theo Bộ Y tế, mục tiêu là bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, người nhà thí sinh, cán bộ coi thi và các lực lượng tham gia kỳ thi, đồng thời duy trì môi trường thi an toàn trên cả nước.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bộ Y tế phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành y tế địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh. Các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch được rà soát, củng cố và duy trì chế độ thường trực để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường cũng được đẩy mạnh thông qua việc giám sát chất lượng nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức thi.

An toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặc biệt chú trọng. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà gần điểm thi, cụm thi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Cục An toàn thực phẩm sẽ là đầu mối phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Phòng bệnh, Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia, các đơn vị y tế địa phương và trung tâm chống độc của các bệnh viện để nhanh chóng xác định nguyên nhân, truy tìm nguồn gốc và tổ chức xử lý theo quy định nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả.

Đối với công tác khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho thí sinh, người nhà và các lực lượng tham gia kỳ thi.

Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận, điều trị kịp thời các trường hợp thí sinh bị ốm hoặc gặp tai nạn trong thời gian thi. Đồng thời, việc xác nhận bệnh tật, thương tích cho thí sinh phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác để bảo đảm quyền lợi theo quy chế thi.

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Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu chuẩn bị từ 5-10 giường bệnh cùng cơ số thuốc và thiết bị thiết yếu, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu người bệnh khi cần thiết.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm nay là việc xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thảm họa, cháy nổ, tai nạn nghiêm trọng hoặc các nguy cơ khủng bố hóa học, sinh học. Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chính quyền địa phương xây dựng phương án đáp ứng khẩn cấp. Khi xảy ra sự cố, ngành y tế có thể huy động các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tham gia công tác cấp cứu.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối thường trực, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động y tế phục vụ kỳ thi. Cục Phòng bệnh phụ trách công tác phòng chống dịch và vệ sinh môi trường, trong khi Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các đội cơ động chống dịch, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, các đơn vị phải phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi và duy trì đầu mối liên lạc 24/24 giờ với hội đồng thi địa phương.

Theo Bộ Y tế, việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi, hạn chế các sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh và những người tham gia kỳ thi.