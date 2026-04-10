Nguyên Khôi được chỉ định gói thầu xây lắp hơn 1,7 tỷ tại xã Bảo Lâm 5

Gói thầu xây lắp lên tới hơn 1,7 tỷ đồng, dự án chiếu sáng tại xã Bảo Lâm 5 áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khiêm tốn.

Theo thông tin công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 03/4/2026, Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Bảo Lâm 5 đã ký Quyết định số 17/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Bảo Lâm 5.

Quyết định này được căn cứ dựa trên Quyết định số 13/QĐ-VP ngày 01/4/2026 của Văn phòng HĐND & UBND xã Bảo Lâm 5 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình nêu trên. Toàn bộ quá trình từ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày.

Quyết định số 17/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Bảo Lâm 5. (Nguồn: MSC)

Nhà thầu được chọn để thực hiện gói thầu này là Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi. Giá trị trúng thầu được phê duyệt là 1.739.257.732 đồng. Hình thức hợp đồng là trọn gói với thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Trước đó, tại Quyết định số 13/QĐ-VP ngày 01/4/2026, giá trị dự toán của gói thầu Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Bảo Lâm 5 được phê duyệt ở mức 1.752.995.163 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn ngân sách địa phương. Như vậy, qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 13.737.431 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm siêu khiêm tốn ở mức khoảng 0,78%.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu trích xuất, Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi có mã số thuế 5801460223, đăng ký địa chỉ giao dịch tại Số 54 Phó Đức Chính, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Công ty được thành lập vào ngày 31/03/2021, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn và Tư vấn. Loại hình pháp lý là Công ty TNHH một thành viên.

Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi sở hữu một hồ sơ năng lực vô cùng đáng nể. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 55 gói thầu. Trong đó, công ty trúng tới 53 gói, chỉ trượt 2 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức cực cao, thể hiện vị thế và năng lực vượt trội của nhà thầu này trên thị trường.

Việc một doanh nghiệp có bề dày thành tích trúng thầu được Văn phòng HĐND & UBND xã Bảo Lâm 5 tín nhiệm giao phó thực hiện gói thầu xây lắp giá trị hơn 1,7 tỷ đồng phần nào cho thấy sự tin tưởng của Chủ đầu tư.

Xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng được hình thành xã Lộc Bảo và xã Lộc Bắc.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) quy định rất cụ thể về các trường hợp được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập: "Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hạn mức áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp là không quá 01 tỷ đồng. Việc gói thầu Sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại xã Bảo Lâm 5 có giá trị phê duyệt là hơn 1,7 tỷ đồng nhưng lại được áp dụng chỉ định thầu rút gọn cần được xem xét kỹ lưỡng với các trường hợp đặc biệt được quy định tại Khoản 1 Điều 23. Nếu công trình thuộc diện cấp bách khắc phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự thì việc chỉ định thầu là có cơ sở pháp lý. Ngược lại, nếu chỉ là nâng cấp, sửa chữa định kỳ thông thường, việc không tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo đúng tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC có thể làm giảm tính cạnh tranh, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách không đạt mức tối ưu".

Ngoài ra, chuyên gia đấu thầu cũng nhấn mạnh, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư (ở đây là Văn phòng HĐND & UBND xã Bảo Lâm 5) phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu của mình. Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên các gói thầu, đặc biệt là các quyết định chỉ định thầu tại cơ sở, chính là biện pháp căn cơ để đưa dòng vốn đầu tư công đến đúng nơi, đúng mục đích.

Việc báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh các thông tin, dữ liệu về các gói thầu không nhằm mục đích quy kết sai phạm cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, mà hướng tới tinh thần phổ biến kiến thức pháp luật, đóng góp những góc nhìn xây dựng để công tác đấu thầu ngày càng hoàn thiện, minh bạch và hiệu quả hơn.