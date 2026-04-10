Lâm Đồng: Xã D'Ran chỉ định gói thầu sửa chữa trường học hơn 1 tỷ đồng

Hoạt động đầu tư công tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng vừa ghi nhận việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình sửa chữa Trường Tiểu học Lâm Tuyền bao gồm cả trường chính và điểm trường Phú Thuận. Theo Quyết định số 43/QĐ-VHXH ký ngày 08/04/2026, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã D'Ran đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quảng cáo Sơn Đông là đơn vị thực hiện gói thầu số 01 về xây lắp. Doanh nghiệp có mã số thuế 5801552530, trụ sở đặt tại số 09B đường Lê Thị Hồng Gấm, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng do ông Võ Công Nhật làm Giám đốc.

Quyết định số 43/QĐ-VHXH ký ngày 08/04/2026 phê duyệt KQLCNT gói thầu số 01 xây lắp công trình sửa chữa Trường Tiểu học Lâm Tuyền bao gồm cả trường chính và điểm trường Phú Thuận.

Điểm đáng chú ý trong gói thầu này là mức giá trúng thầu được phê duyệt là 1.169.796.000 đồng, con số này khớp hoàn toàn với giá gói thầu đã được duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu xây lắp này ghi nhận ở mức 0 đồng. Theo nội dung phê duyệt, dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên với thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký kết theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Xem xét kỹ hồ sơ pháp lý, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án này đã được phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-VHXH ngày 06/04/2026. Tuy nhiên, dữ liệu trích xuất từ văn bản này cho thấy một chi tiết cần được rà soát lại khi tại mục căn cứ số 7 có dẫn chiếu đến Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 11/04/2026, đây là thời điểm chưa diễn ra so với ngày ký quyết định phê duyệt kế hoạch. Việc đối soát các mốc thời gian trong văn bản hành chính là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Quyết định số 42/QĐ-VHXH ngày 06/04/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

Về năng lực của đơn vị thực hiện, ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quảng cáo Sơn Đông là một nhà thầu mới trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi mới được phê duyệt tài khoản từ ngày 16/10/2025. Tính đến nay, doanh nghiệp này mới tham gia và trúng thầu duy nhất 01 gói thầu chính là dự án sửa chữa trường Tiểu học Lâm Tuyền do Phòng Văn hóa – Xã hội xã D'Ran làm chủ đầu tư. Với quy mô nhân sự và ngành nghề kinh doanh tập trung vào tư vấn thiết kế, xây dựng và quảng cáo, việc trúng thầu ngay tại địa phương với tỷ lệ thắng thầu 100% cho thấy sự tập trung nguồn lực của doanh nghiệp vào các dự án hạ tầng giáo dục tại xã D'Ran.

Dưới góc nhìn chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương từ Đoàn Luật sư TP HCM nhận định rằng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã mở rộng phạm vi áp dụng chỉ định thầu cho một số trường hợp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh rằng dù áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, các đơn vị chủ đầu tư vẫn cần đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch của dòng vốn. Việc giá trúng thầu trùng khít với giá dự toán thường là chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh và tối ưu hóa ngân sách địa phương.

Ghi nhận từ Báo Tri Thức và Cuộc Sống, công tác quản lý đấu thầu tại tỉnh Lâm Đồng hiện đang tuân thủ lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính mới, tập trung vào mô hình chính quyền hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã. Do đó, trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn tại cấp xã như Phòng Văn hóa – Xã hội trong việc thẩm định năng lực nhà thầu và đàm phán giá trị hợp đồng là vô cùng quan trọng. Việc phổ biến kiến thức pháp luật về đấu thầu không chỉ giúp các doanh nghiệp như Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quảng cáo Sơn Đông nắm vững quy định mà còn giúp cộng đồng giám sát hiệu quả các công trình dân sinh như trường học.