Vì sao đối thủ của Công ty Xuân Giang bị loại tại gói thầu xây lắp xã Tân Lợi?

Đối thủ bị loại bởi không đạt năng lực kinh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Giang trúng gói thầu hơn 2,8 tỷ đồng tại xã Tân Lợi.

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Tân Lợi đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường từ trung tâm Nhà văn hóa ấp Suối Nhung kết nối đường Ba Thu - Ba Nhu. Theo đó, doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Giang.

Quyết định số 82/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối thủ không đạt năng lực kinh nghiệm

Gói thầu xây lắp có giá dự toán 2.884.577.550 đồng, thu hút 02 nhà thầu tham dự qua mạng gồm: Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Giang và Công ty TNHH tư vấn thiết kế - đầu tư xây dựng Tây Tiến.

Theo biên bản mở thầu ngày 20/03/2026, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Giang đưa ra giá dự thầu 2.855.729.000 đồng. Trong khi đó, đối thủ là Công ty TNHH tư vấn thiết kế - đầu tư xây dựng Tây Tiến chào giá cao hơn không đáng kể với 2.865.951.540 đồng.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh về giá đã không xảy ra khi đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ là Công ty CP tư vấn đấu thầu S400 xác định nhà thầu Tây Tiến không đạt bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu Tây Tiến kê khai nguồn lực tài chính bằng cam kết tín dụng nhưng lại "quên" đính kèm file tài liệu minh chứng lên hệ thống. Căn cứ quy định hiện hành, lỗi thiếu sót này không thuộc diện được phép bổ sung tài liệu sau đóng thầu, dẫn đến việc nhà thầu bị loại trực tiếp.

Về phía nhà thầu trúng thầu, dù hồ sơ ban đầu còn một số điểm cần làm rõ về nhân sự chủ chốt (vị trí chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật), nhưng doanh nghiệp này đã kịp thời bổ sung các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động theo yêu cầu của bên mời thầu để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Kết quả, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Giang được lựa chọn với giá trúng thầu 2.855.729.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chưa đầy 30 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1%).

Chân dung nhà thầu trúng thầu

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Giang (MSDN: vn3800913195), khu Phố 4, Phường Bình Phước, Đồng Nai, được thành lập năm 2012 do ông Phùng Xuân Giang là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 4/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 24 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 4 gói, 2 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 43.370.787.870 đồng. Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2025 đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói, đạt tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Phần lớn các gói thầu mà doanh nghiệp này thực hiện đều nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước (cũ), tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông cấp xã, trung tâm dịch vụ tổng hợp. Cụ thể

Gói thầu: Thi công xây lắp tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND xã Thuận Lợi, trị giá 1.241.000.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Công ty TNHH Một thành viên Cao Su Phú Riềng trị giá 2.385.149.484 đồng (tháng 10/2025)

Gói thầu: Nâng cấp láng nhựa đường GTNT ấp Đồng Búa từ DT758 – trại gà Hùng Nhơn đến ngã ba nhà văn hóa tại UBND xã Thuận Phú trị giá 2.108.661.000 đồng (tháng 07/2025)

Gói thầu số 01: Xây dựng tại Ban Quản Lý Dự án khu vực Bù Đăng trị giá 3.540.308.507 đồng (tháng 06/2025)

Gói thầu: Phát quang tầm nhìn, ban lề, vét mương thoát nước và sửa chữa hệ thống thoát nước trên các tuyến đường ĐT, tỉnh Bình Phước tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước, trị giá 2.130.558.000 đồng (tháng 06/2025).

Góc nhìn chuyên gia và kỳ vọng dự án

Phân tích về tính pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Việc áp dụng Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 đã siết chặt quy trình nộp hồ sơ qua mạng. Nhà thầu chỉ cần thiếu một file đính kèm quan trọng như cam kết tín dụng là mất quyền đi tiếp. Tuy nhiên, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cũng cần đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong việc yêu cầu làm rõ hồ sơ, tránh tình trạng ưu ái cho các nhà thầu quen mặt."

Dưới góc độ kinh tế, chuyên gia đấu thầu Lê Hân chia sẻ, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Tỉnh và Xã) theo địa giới hành chính mới từ 01/07/2025 đòi hỏi sự tối ưu hóa trong đầu tư công. Với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1% tại gói thầu này, trách nhiệm giải trình của Phòng Kinh tế xã Tân Lợi cần được đề cao để đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách.

Dự án đường từ Nhà văn hóa ấp Suối Nhung kết nối đường Ba Thu - Ba Nhu là công trình trọng điểm, mang theo kỳ vọng về việc cải thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế nông thôn tại xã Tân Lợi. Người dân địa phương mong muốn nhà thầu Xuân Giang sẽ đảm bảo đúng tiến độ thi công 150 ngày và chất lượng công trình phải tương xứng với nguồn lực đầu tư, tránh tình trạng "trúng thầu dễ, thi công ẩu".