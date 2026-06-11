Đề Toán thi tốt nghiệp THPT: Phân hóa cao, đỉnh phổ điểm 6 -6.5 điểm

Chiều 11/6, khoảng 1,2 triệu thí sinh hoàn thành đề thi Toán. Đề thi gồm 22 câu, trong đó có 4 câu yêu cầu chọn Đúng/Sai và 6 câu viết câu trả lời ngắn. Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với sự thoải mái, tự tin, dù đề có sự phân hóa cao.

Các thí sinh đến từ Trường THPT Marie Curie tự tin bước ra khỏi phòng thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Mai Loan.

Đề có phân hóa, thí sinh tự tin đạt điểm 8, 9

Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm thế khá thoải mái. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống tại điểm thi Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), em Trần Phong (học sinh trường THPT Marie Curie) đánh giá, đề thi năm nay khá vừa sức và có phần dễ hơn so với đề thi năm ngoái cũng như các đề khảo sát trước đó,.

Video: Thí sinh Trần Phong đánh giá đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026.

"Phần trắc nghiệm và đúng sai dễ. Riêng phần trả lời ngắn vẫn có một vài câu khó, nhưng em vẫn có thể hoàn thành được", Phong chia sẻ và cho biết, em hoàn thành trọn vẹn bài thi mà không bỏ sót câu nào. Với tỷ lệ làm bài chính xác ước tính đạt khoảng 90%, Trần Phong tự tin dự đoán mình sẽ đạt mức 8 điểm cho môn Toán.

Video: Thí sinh Thái Sơn, đến từ Trường THPT Xuân Phương đánh giá đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2026.

Chung nhận xét, thí sinh Thái Sơn, đến từ Trường THPT Xuân Phương đánh giá đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm nay vừa sức và có phần dễ hơn so với đề thi năm trước.

Phần lớn các câu hỏi đều nằm trong khả năng giải quyết của học sinh đã ôn tập kỹ. Tuy nhiên, đề vẫn có một số câu mang tính phân hóa để nhận diện nhóm thí sinh khá, giỏi.

"Câu hỏi đúng - sai liên quan đến bài toán máy bay có hai ý cuối tương đối khó và có khả năng phân loại thí sinh. Bên cạnh đó, ở phần trả lời ngắn cũng có khoảng một đến hai câu yêu cầu tư duy cao hơn so với mặt bằng chung", Sơn nhận xét.

Dù vậy, nam sinh cho rằng phần lớn các câu hỏi trong đề thi đều không quá khó. Với bài làm của mình, Sơn dự đoán có thể đạt khoảng 9 điểm nếu không mắc sai sót ở những câu đã hoàn thành.

Em Đăng Khôi, học sinh Trường THPT Mỹ Đình (Hà Nội) đánh giá đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2026.

Em Đăng Khôi, học sinh Trường THPT Mỹ Đình (Hà Nội) đánh giá đề thi Toán năm nay ở mức vừa sức. Theo nam sinh, phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn và phần đúng/sai tương đối dễ, trong khi phần trả lời ngắn có một số câu đòi hỏi tư duy cao hơn.

"Phần đúng/sai em thấy cả bốn câu đều khá dễ. Ở phần trả lời ngắn, có hai câu em không làm được nên bỏ qua, còn các câu còn lại chỉ cần tư duy thêm một chút là có thể xử lý", em chia sẻ.

Theo Khôi, câu hỏi khó nhất đối với em là bài toán tính thể tích khối elip. Nam sinh cho biết đã dành nhiều thời gian suy nghĩ nhưng chưa kịp hoàn thành câu này.

Với bài làm của mình, Khôi dự đoán có thể đạt khoảng 8,5 điểm.

Đỉnh phổ điểm có thể ở mức khoảng 6 - 6.5 điểm

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, thầy giáo Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán ở Hà Nội nhận định, đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm nay giữ cấu trúc và định dạng tương tự đề thi năm 2025, đồng thời tăng cường các câu hỏi ứng dụng thực tế như bài toán về tốc độ lưu trữ pin năng lượng mặt trời (Phần II - Câu 1), bài toán sàng lọc y tế bằng AI (Phần II - Câu 3), mô hình bậc thang nguyên liệu (Phần III - Câu 4), số liệu nông sản (Phần III - Câu 5). Bên cạnh đó, các nội dung về khối tròn xoay (hạt cườm) hay hình lập phương cũng được lồng ghép thực tế một cách khéo léo.

Đề không xuất hiện những dạng toán quá lạ, không đánh đố hay quá lắt léo, đồng thời đáp ứng được cả hai mục tiêu là xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. So với năm 2025, đề thi năm nay được đánh giá là dễ hơn.

Về phổ điểm, với mức độ phân hóa như hiện nay, phổ điểm sẽ đẹp hơn năm ngoái. Điểm trung bình có thể tăng lên, đỉnh phổ dịch sang bên phải, từ mức khoảng 4,75 điểm của năm trước lên khoảng 6 - 6,5 điểm trong năm nay. Học sinh có học lực trung bình có thể đạt khoảng 6 - 7 điểm, học sinh khá đạt 7 - 8 điểm và học sinh giỏi đạt 8 - 9 điểm.

Số lượng bài thi đạt điểm 8 và 9 được dự báo sẽ tăng, trong khi điểm 9,5 - 10 sẽ không nhiều. Đề thi có cấu trúc phổ điểm "trong mơ" theo tỷ lệ 6 + 3 + 1, tương ứng với 6 điểm ở mức nhận biết, thông hiểu; 3 điểm ở mức vận dụng và 1 điểm ở mức vận dụng cao.

Phân tích cụ thể, ở phần I gồm 12 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn với tổng 4 điểm, các câu hỏi chủ yếu ở mức độ nhận biết và thông hiểu cơ bản, giúp đa số học sinh có thể dễ dàng đạt khoảng 3 điểm. Mức độ của phần này tương đương năm ngoái và học sinh có thể hoàn thành trong khoảng 10 - 15 phút.

Đối với phần II gồm 4 bài trắc nghiệm đúng - sai, đề tập trung vào các dạng toán quen thuộc như tốc độ, hàm số, xác suất có điều kiện và hình Oxyz. Các câu hỏi chủ yếu ở mức thông hiểu và vận dụng, đồng thời được đánh giá là dễ hơn năm trước. Học sinh từ mức khá trở lên có thể hoàn thành toàn bộ phần này trong khoảng 30 - 40 phút.

Ở phần III gồm 6 câu trả lời ngắn với tổng 3 điểm, đây là phần gây khó khăn nhất cho thí sinh do đề dài, nhiều dữ kiện và tập trung vào các bài toán ứng dụng thực tế.

Tuy nhiên, theo thầy Tùng, phần này cũng "dễ thở" hơn năm ngoái khi có tới 4 bài chỉ ở mức vận dụng. Học sinh giỏi, nắm chắc kiến thức và có kỹ năng tính toán tốt có thể xử lý được các bài toán về elip, khoảng cách trong hình lập phương, bài toán lợi nhuận và bài toán rau quả ở siêu thị.

Trong khi đó, hai câu có tính phân hóa mạnh nhất là câu xếp số vào ô vuông bậc thang và câu tính xác suất liên quan đến bóng đèn xếp vào đa giác đều 12 đỉnh. Hai câu hỏi này chiếm tổng cộng 1 điểm và được dành cho những học sinh có năng khiếu, tư duy Toán học sắc bén. “Từ đó, số lượng thí sinh đạt điểm 9 - 10 được dự báo sẽ không nhiều”, thầy Tùng nhận định.

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