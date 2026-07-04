Công ty Nhất Tâm trúng thầu dự án Đường Bình Lợi - Nam Dương, tiết kiệm 1,12%

Dự án xây dựng hạ tầng giao thông quy mô hơn 7,7 tỷ tại xã Hảo Đước được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút duy nhất Công ty Nhất Tâm tham gia

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công và công tác lựa chọn nhà thầu tại các cấp địa phương luôn yêu cầu sự minh bạch, tối ưu hóa dòng vốn ngân sách và khơi thông tính cạnh tranh rộng rãi. Tuy nhiên, tại gói thầu thi công xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng sau thuế và chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Đường Bình Lợi - Nam Dương ấp Bình Lợi, bối cảnh thực tế ghi nhận một kịch bản không có đối thủ cạnh tranh.

Từ thông số tài chính đến kịch bản "độc diễn" trên sàn e-GP

Hồ sơ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện, gói thầu xây lắp nêu trên do Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hảo Đước làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước. Dự án được phát lệnh công khai rộng rãi theo mã thông báo mời thầu số IB2600222907

Căn cứ theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 236/QĐ-TTCUDVSNC ngày 15/05/2026, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 7.702.388.157 đồng. Đến thời điểm mở thầu ngày 30/05/2026, sàn giao điện tử ghi nhận một diễn biến đặc trưng: Hệ thống chỉ có duy nhất một dữ liệu dự thầu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm (Mã số thuế: 3901205784; địa chỉ trụ sở tại số 200, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân, phường Bình Minh, Tây Ninh).

Sau quá trình bóc tách hồ sơ của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Ninh An, ngày 08/06/2026, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hảo Đước Nguyễn Đình Việt Khánh đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 304/QĐ-TTCUDVSNC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm chính thức được lựa chọn với giá trúng thầu là 7.615.850.000 đồng.

Nguồn: MSC

Đối chiếu giữa giá gói thầu được duyệt và giá trúng thầu thực tế, biên độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức 86.538.157 đồng, tương đương với tỷ lệ tối ưu hóa dòng vốn công xấp xỉ 1,12%.

"Lộ diện" dòng thời gian điều chỉnh hồ sơ mời thầu sát sườn

Một điểm đáng lưu ý khác nằm ở quá trình thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật công tác gọi thầu. Ngay trước thời điểm đóng thầu, vào ngày 26/05/2026, Giám đốc Nguyễn Đình Việt Khánh đã ký Quyết định số 296/QĐ-TTCUDVSNC phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Nội dung điều chỉnh tập trung trực tiếp vào tiêu chuẩn đánh giá năng lực kỹ thuật của nhân sự chủ chốt gồm Chỉ huy trưởng và Phụ trách an toàn lao động. Tại phương án cũ, chủ đầu tư giới hạn hợp đồng tương tự phải có cấu phần "thi công đường giao thông có kết cấu mặt đường láng nhựa, thoát nước và điện chiếu sáng". Tuy nhiên, tại phụ lục điều chỉnh mới, điều kiện này đã được nới rộng, chấp nhận thêm các nhân sự có kinh nghiệm thực hiện kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Việc điều chỉnh các điều kiện kỹ thuật lõi ngay trong ngày phát hành thông báo mời thầu phiên bản thay đổi mặc dù giúp mở rộng đối tượng nhưng cũng phản ánh tính chưa đồng bộ trong khâu khảo sát và lập hồ sơ mời thầu ban đầu của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Ninh An.

Chân dung Công ty Nhất Tâm

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm (Mã số thuế: 3901205784, có trụ sở tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) là một thế lực đáng gờm trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 06/2015 do ông Nguyễn Hữu Phúc làm người đại diện pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Nhất Tâm đã tham gia tổng cộng 160 gói thầu, trong đó trúng 88 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu rất ấn tượng. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh lên tới 419.252.707.709 đồng (trúng thầu độc lập 222.686.513.709 đồng).

Trong giai đoạn 2025-2026 nhà thầu cũng ghi nhận trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn trong đó phải kể đến các gói như: Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án phường Ninh Thạnh, trị giá 10.481.000.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu: Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trị giá 5.924.374.000 đồng, trúng tháng 01/2026; Gói Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng Tây Ninh, trị giá 13.093.634.000 đồng, trúng tháng 11/2025; Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 4, trị giá 7.870.256.000 đồng, trúng tháng 09/2025.

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích rằng đối với các gói thầu giao thông cấp xã sử dụng vốn ngân sách, việc tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút được 1 nhà thầu nộp hồ sơ là một chỉ dấu cần xem xét kỹ về khâu truyền thông và tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu. Theo vị chuyên gia, tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 1,12% cho thấy tính cạnh tranh hiện trường gần như bằng không, khiến mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu qua mạng là tối ưu hóa chi phí công ích chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Đồng thời, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nghiêm cấm các hành vi cài cắm các điều kiện hạn chế sự tham gia hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho nhà thầu. Dù chủ đầu tư đã có động thái sửa đổi bổ sung hồ sơ để nới rộng tiêu chuẩn nhân sự, song dòng thời gian sửa đổi cận kề ngày đóng thầu có thể là rào cản vô hình khiến các nhà thầu khác ở xa không kịp chuẩn bị phương án nhân sự phối hợp, dẫn đến hiện tượng "độc diễn" của doanh nghiệp sở tại.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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