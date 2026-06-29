Phường Trung Mỹ Tây: Gói thầu Trường Tiểu học Võ Văn Tần về tay Công ty DVCI Quận 12

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác tổ chức đấu thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Võ Văn Tần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây làm chủ đầu tư vừa qua đã cho thấy những tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Tiết kiệm ngân sách và đảm bảo tính cạnh tranh

Gói thầu Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Võ Văn Tần mang số thông báo mời thầu IB2600256492 được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. Căn cứ theo Quyết định số 54/QĐ-QLDA và Quyết định số 71/QĐ-QLDA do Giám đốc Phan Cường ký duyệt, gói thầu có giá dự toán là 4.397.947.539 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.

Qua quá trình đánh giá E-HSDT khắt khe của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12 đã được phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 98/QĐ-QLDA ngày 24/6/2026. Giá trúng thầu được công bố gần 4,278 tỷ đồng. Đối chiếu với giá gói thầu ban đầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 2,7%, tương đương số tiền khoảng 120 triệu đồng được giữ lại cho ngân sách nhà nước.

Nguồn: MSC

Năng lực kỹ thuật quyết định kết quả lựa chọn

Hồ sơ đánh giá E-HSDT mang số 1906/2026/BC ngày 19/6/2026 cho thấy việc đánh giá các nhà thầu được thực hiện tuân thủ chặt chẽ theo các quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ mặc dù đưa ra mức giá dự thầu khoảng 3,57 tỷ đồng nhưng đã không vượt qua được bước đánh giá về kỹ thuật. Cụ thể, hồ sơ của nhà thầu này không nêu đầy đủ hoặc thiếu bản vẽ minh họa biện pháp thi công cho một số công tác trọng yếu như cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt thành và đáy sê nô ngoài nhà, cũng như các thiết bị điện như rơ le bảo vệ mất pha, chống sét lan truyền 40kA.

Đáng chú ý, các biện pháp phòng cháy chữa cháy mà Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ đề xuất lại dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn và luật đã hết hiệu lực, điển hình như Luật số 27/2001/QH10 hay TCVN 3254:1989. Điều này minh chứng cho sự cẩn trọng của tổ chuyên gia chấm thầu khi rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết pháp lý và kỹ thuật, đảm bảo đơn vị thi công cuối cùng phải đáp ứng tuyệt đối các quy chuẩn an toàn hiện hành. Sự thiếu sót này là cơ sở khách quan dẫn đến việc trượt thầu, mở ra cơ hội cho nhà thầu có sự chuẩn bị hồ sơ hoàn thiện hơn là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12.

Năng lực của nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12 (Mã số doanh nghiệp 0301448003) được thành lập từ năm 2010, có trụ sở tại Phường Tân Thới Hiệp, TP HCM. Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này có bề dày kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực phi tư vấn và xây lắp trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, trong hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 74 gói thầu, trúng 63 gói với tổng giá trị trúng thầu lên tới 372,097 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với tư cách độc lập đạt 37,513 tỷ đồng và phần còn lại là sự hợp tác vững chắc qua các liên danh.

Góc nhìn chuyên gia

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự án Trường Tiểu học Võ Văn Tần phản ánh đúng tinh thần của Luật Đấu thầu hiện hành "sự chặt chẽ trong đánh giá hồ sơ kỹ thuật, loại bỏ những hồ sơ dùng tiêu chuẩn cũ, đã giúp chủ đầu tư chọn được nhà thầu thực sự có năng lực, đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước một khoản đáng kể".

Việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây cùng đơn vị tư vấn làm việc nghiêm túc, bám sát các điều khoản pháp luật không chỉ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh mà còn đảm bảo chất lượng, an toàn cho các công trình giáo dục.