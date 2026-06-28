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Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Gói thầu xây dựng Trường THCS Trần Hưng Đạo, duy nhất Công ty Nhất Tâm dự thầu

Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh vừa mở thầu Gói thầu xây dựng Trường THCS Trần Hưng Đạo Tây Ninh trị giá hơn 6,6 tỷ đồng ghi nhận duy nhất Công ty Nhất Tâm tham gia với tỷ lệ giảm giá 3,5%

Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư công nhằm nâng cấp cơ sở vật chất cho ngành giáo dục đang được chính quyền Tỉnh Tây Ninh đặc biệt chú trọng, nhằm đảm bảo môi trường học tập đạt chuẩn. Tại khu vực Xã Phước Thạnh, Tỉnh Tây Ninh, dự án Trường THCS Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công quan trọng.

Diễn biến quá trình mở thầu dự án Trường THCS Trần Hưng Đạo

Dự án Trường THCS Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư là 8.016.077.367 đồng do UBND xã Phước Thạnh phê duyệt ngày 16/03/2026 tại Quyết định số 699. Dự án được UBND xã Phước Thạnh giao cho Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 04/06/2026 Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quyết định số 05. Trên cơ sở đó ngày 15/06/2026 tại Quyết định số 16/QĐ-BQLDA Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh - Nguyễn Văn Tuyển đã phê duyệt, E-HSMT Gói thầu số 02: Thi công xây dựng thuộc dự án Trường THCS Trần Hưng Đạo. Gói thầu mang mã TBMT IB2600286736, có giá dự toán được duyệt ở mức 6.653.636.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã.

Theo quy định tại E-HSMT, gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hình thức hợp đồng được quy định là trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài 180 ngày. Nhằm đảm bảo năng lực của đơn vị tham gia, chủ đầu tư yêu cầu mức bảo đảm dự thầu là 70.000.000 đồng với thời gian hiệu lực lên đến 120 ngày.

Đúng 08:15 ngày 24/06/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận thời điểm đóng và mở thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất một ứng viên nộp hồ sơ hợp lệ là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm.

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Nguồn: MSC

Dù không vấp phải bất kỳ sự cạnh tranh nào, nhà thầu này vẫn chủ động đưa ra mức giá dự thầu khá tích cực là 6.420.000.000 đồng. Thông qua các phép tính toán học cơ bản, mức giá này thấp hơn 233.636.000 đồng so với giá gói thầu. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu được phê duyệt trúng thầu, ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được 3,51%. Trong bối cảnh nhiều gói thầu xây lắp tại các địa phương thường xuyên ghi nhận tỷ lệ giảm giá "nhỏ giọt" dưới 1%, mức tiết kiệm hơn 3,5% tại dự án này được đánh giá là một điểm sáng, thể hiện sự tối ưu hóa nguồn lực từ phía nhà thầu.

Hồ sơ nhà thầu và bài toán cạnh tranh minh bạch

Dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm (MSDN: 3901205784) được thành lập từ năm 2015, do ông Nguyễn Hữu Phúc làm người đại diện pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhất Tâm đã tham gia tổng cộng 160 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 88 gói. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng 419.252.707.709 đồng. Riêng với vai trò độc lập, công ty đã trúng các gói thầu trị giá hơn 222,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp có thế mạnh tuyệt đối tại địa bàn Tỉnh Tây Ninh với tần suất tham gia lên tới 149 gói thầu.

Từ đầu năm 2026 đến nay nhà thầu cũng đã ghi nhận trúng các gói thầu có giá trị như: Gói Thi công xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng sau thuế và chi phí đảm bảo an toàn giao thông) tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hảo Đước, trị giá 7.615.850.000 đồng, trúng tháng 06/2026; Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án phường Ninh Thạnh, trị giá 10.481.000.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trị giá 5.924.374.000 đồng, trúng tháng 01/2026.

Ngoài gói đang tham gia dự thầu nêu trên, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm đang chờ kết quả của 4 gói Thi công xây dựng tại các chủ đầu tư: Ban quản lý dự án phường Thanh Điền; Phòng Kinh tế - UBND xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh; Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá dưới góc độ pháp lý và thực tiễn, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Cần ghi nhận sự nỗ lực tiết kiệm 3,51% cho ngân sách tại gói thầu này. Tuy nhiên, bản chất của đấu thầu là cạnh tranh. Hiện tượng 'một mình một ngựa' trong các gói thầu xây lắp luôn đặt ra yêu cầu rà soát ngược lại quá trình lập E-HSMT. Theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, các chủ đầu tư phải tuyệt đối tránh việc xây dựng tiêu chí mang tính định hướng, hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nếu có từ hai đến ba doanh nghiệp cùng năng lực tham gia cạnh tranh, con số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hoàn toàn có thể lớn hơn mức 3,51% rất nhiều".

Với lợi thế về giá dự thầu nằm trong dự toán và không có đối thủ cạnh tranh, kịch bản Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm trở thành đơn vị thi công chính thức của dự án Trường THCS Trần Hưng Đạo là rất rõ nét. Tuy nhiên, quyết định phê duyệt cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình đánh giá hồ sơ năng lực kỹ thuật và tài chính từ phía tổ chuyên gia. Hiện gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh #Trường THCS Trần Hưng Đạo #Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm #Tây Ninh #UBND xã Phước Thạnh

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