Sở Y tế Khánh Hòa xét thầu gói hạ tầng bệnh viện thông minh

Hệ thống y tế tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số với việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý bệnh viện thông minh và bệnh án điện tử (EMR) tại Bệnh viện Ung bướu. Gói thầu "Mua sắm vật tư, thiết bị và lắp đặt hạ tầng mạng, thiết bị hệ thống Công nghệ thông tin" (mã TBMT: IB2500475611) thuộc dự án này hiện đang trong giai đoạn xét thầu, chứng kiến sự đối đầu trực tiếp giữa hai doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM.

Cận cảnh biên bản mở thầu và bài toán tiết kiệm ngân sách

Theo biên bản mở thầu được công bố vào ngày 17/11/2025, gói thầu có giá dự toán là 11.910.534.000 đồng. Đây là gói thầu quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng CNTT đáp ứng bộ tiêu chí bệnh viện thông minh của Bộ Y tế.

Biên bản mở thầu ngày 17/11/2025 gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị và lắp đặt hạ tầng mạng, thiết bị hệ thống Công nghệ thông tin do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư (Nguồn: MSC)

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt đưa ra giá dự thầu là 11.288.453.917 đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã quyết định tung ra chiến lược giảm giá sâu lên tới 5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 10.724.031.221,15 đồng.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân chào thầu với mức giá 10.790.965.000 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Như vậy, nếu xét thuần túy về yếu tố giá thấp nhất, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt đang tạm thời chiếm ưu thế với mức giá thấp hơn đối thủ khoảng 66,9 triệu đồng và thấp hơn giá dự toán gần 1,2 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm hơn 10%).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là "Một giai đoạn một túi hồ sơ" với phương pháp đánh giá dựa trên thang điểm kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc giá thấp nhất chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định chiến thắng, mà năng lực triển khai thực tế và chất lượng thiết bị sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình chấm điểm của Tổ chuyên gia thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa)

Năng lực nhà thầu: "Sức bền" và kinh nghiệm thực chiến

Đi sâu vào phân tích hồ sơ năng lực của hai ứng viên, có thể thấy mỗi doanh nghiệp đều sở hữu những thế mạnh riêng biệt trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và giải pháp CNTT.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (MSDN: 0305566953, địa chỉ tại 258F Đường Dương Quảng Hàm, Phường An Nhơn, TP HCM) là một cái tên khá quen thuộc tại thị trường đấu thầu phía Nam. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga làm Giám đốc đã tham gia tổng cộng 337 gói thầu, trong đó trúng 147 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 869 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân hoạt động cực kỳ năng nổ khi tham gia tới 67 gói thầu, trúng 19 gói. Riêng tại chủ đầu tư Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, doanh nghiệp này có mối quan hệ khá "khăng khít" khi từng tham gia 5 gói thầu và trúng tới 3 gói (tỷ lệ trúng đạt 60%) với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Việc đã từng triển khai các gói thầu thiết bị văn phòng và công nghiệp cho chính chủ đầu tư này trong các năm 2023 và 2025 có thể là một điểm cộng về uy tín cho đơn vị.

Ở phía ngược lại, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt (MSDN: 0301448733, địa chỉ tại 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường Phú Nhuận, TP HCM) lại thể hiện vị thế của một "lão làng" trong ngành công nghệ với lịch sử hình thành từ năm 1994. Doanh nghiệp do ông Hà Bính Thân làm Tổng giám đốc có bề dày kinh nghiệm triển khai các hệ thống phần mềm phức tạp cho những đối tác lớn như Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Agribank hay các bệnh viện lớn.

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt tham gia 26 gói thầu, trúng 15 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng hơn 57%. Mặc dù chưa từng trúng thầu tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa trong các lần tham dự trước đó, nhưng với chuyên môn sâu về giải pháp bệnh án điện tử và hạ tầng phòng máy chủ (từng trúng thầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa An Giang), nhà thầu này đang cho thấy quyết tâm thâm nhập thị trường y tế số tại khu vực Nam Trung Bộ.

Góc nhìn pháp lý và yêu cầu về tính minh bạch

Gói thầu tại Bệnh viện Ung bướu được thực hiện trong bối cảnh các quy định về đầu tư công và đấu thầu ngày càng siết chặt nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách. Dự án được phê duyệt dựa trên hàng loạt căn cứ pháp lý quan trọng như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, với các gói thầu về hạ tầng CNTT y tế, việc lựa chọn nhà thầu không chỉ dừng lại ở mức giá rẻ nhất. Yếu tố then chốt là khả năng tích hợp hệ thống, tính bảo mật thông tin theo cấp độ và năng lực hỗ trợ kỹ thuật lâu dài để đảm bảo bệnh án điện tử vận hành thông suốt 24/7.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM nhấn mạnh: "Các quy định mới tại Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra hành lang pháp lý minh bạch hơn, đề cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bên mời thầu. Trong quá trình xét thầu, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cần đảm bảo tính công bằng tuyệt đối giữa một nhà thầu có thế mạnh về mối quan hệ lịch sử tại địa phương và một nhà thầu có ưu thế về giá và chuyên môn sâu. Mọi bước đánh giá từ hồ sơ kỹ thuật đến năng lực tài chính đều phải được thực hiện công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng Thông tư 79/2025/TT-BTC".

Dự án có tổng mức đầu tư 13.350.000.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh này không chỉ là một gói mua sắm thiết bị đơn thuần, mà còn là nền tảng để xây dựng ngành y tế Khánh Hòa hiện đại, hội nhập quốc tế. Dư luận đang kỳ vọng vào một kết quả lựa chọn nhà thầu thực sự chất lượng, nơi "hiệu quả kinh tế" đi đôi với "hiệu quả vận hành", góp phần thực hiện thành công mục tiêu thí điểm bệnh viện thông minh tại địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, hồ sơ dự thầu của cả Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân vẫn đang trong quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Kết quả cuối cùng sẽ là lời giải cho bài toán cân bằng giữa kinh nghiệm thực tế và ưu thế công nghệ trong kỷ nguyên chuyển đổi số y tế.