Bạn đọc

Petrolimex Cần Thơ: Liên danh "Bạc Liêu" trúng gói thầu xây lắp tại Cửa hàng 07 [Kỳ 1]

Dự án cải tạo Cửa hàng xăng dầu 07 với giá dự toán hơn 2,5 tỷ đồng đã thuộc về Liên danh Công ty TNHH Xây dựng D&D Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Hoàng Nhân Bạc Liêu với tỷ lệ tiết kiệm hơn 5%.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi các gói thầu xây lắp quy mô hàng tỷ đồng liên tục gọi tên một nhóm nhà thầu có trụ sở tại Cà Mau (trước đây là Bạc Liêu).

Cụ thể, tại gói thầu 01: Thi công xây lắp thuộc dự án "Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 07 - Sóc Trăng" (nay là Cửa hàng 76 - Cần Thơ theo địa giới hành chính mới), liên danh Công ty TNHH Xây dựng D&D Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Hoàng Nhân Bạc Liêu đã được xướng tên trúng thầu. Gói thầu này có số thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2500419535-00, sử dụng nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư.

trungthau.jpg
Nguồn: MSC

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2252/PLXCT.DTXD.2025 ký ngày 27/11/2025 bởi ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ, giá trúng thầu của liên danh này là 2.368.066.336 đồng. So với giá gói thầu (giá dự toán) được duyệt là 2.502.931.289 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách doanh nghiệp sau đấu thầu chỉ khoảng 134 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,39%.

qdpd.jpg
Quyết định số 2252/PLXCT.DTXD.2025 ký ngày 27/11/2025, phê duyệt liên danh Công ty TNHH Xây dựng D&D Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Hoàng Nhân Bạc Liêu trúng thầu với giá 2.368.066.336 đồng (Nguồn: MSC)

Đáng chú ý, đây không phải là gói thầu duy nhất mà nhóm nhà thầu này giành chiến thắng tại hệ thống Petrolimex với tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn. Trước đó, tại gói thầu 05: Thi công xây lắp dự án Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 19 - Sóc Trăng, liên danh này cũng đã trúng thầu với giá 2.050.650.164 đồng so với giá dự toán 2.075.477.263 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này chỉ đạt mức thấp khoảng 1,2%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự lặp lại của các con số tiết kiệm thấp tại các gói thầu có tính cạnh tranh cao như xây lắp đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu qua mạng. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 2% trong bối cảnh chào hàng cạnh tranh cần được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư rà soát kỹ lưỡng. Dù pháp luật không quy định tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu, nhưng một tỷ lệ tiết kiệm quá thấp thường đi kèm với những nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất giữa các nhà thầu tham dự."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Sức mạnh "đáng gờm" của nhóm nhà thầu Bạc Liêu: Trúng thầu sát nút đối thủ quen?

