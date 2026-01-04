Hà Nội

Bạn đọc

Dấu ấn nhà thầu Quang Minh: Từ Hậu Giang cũ đến Cần Thơ [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia hơn 100 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu 100% tại một số chủ đầu tư "ruột", Công ty TNHH Quang Minh đang khẳng định vị thế là "ông lớn" trong ngành xây lắp tại khu vực Tây Nam Bộ.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Quang Minh đã ghi danh tham dự tổng cộng 110 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, doanh nghiệp đã trúng 58 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 142,6 tỷ đồng. Điều đáng nói là hầu hết các gói thầu này doanh nghiệp đều tham gia với vai trò độc lập.

Tìm hiểu sâu về lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Quang Minh có những mối quan hệ thầu rất đặc biệt tại tỉnh Hậu Giang cũ và TP HCM. Điển hình là tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang, nhà thầu này ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% khi tham dự 9 gói thầu và trúng cả 9 gói với tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng.

Tại địa bàn huyện Long Mỹ (Hậu Giang) cũ, doanh nghiệp cũng thể hiện sức mạnh áp đảo khi trúng 14 gói thầu tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Mỹ 2 với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Số liệu phân tích đấu thầu cũng chỉ ra một hiện tượng quen thuộc khi Công ty TNHH Quang Minh thường xuyên đối đầu với Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI. Trong tổng số 17 gói thầu hai bên cùng tham gia, nhà thầu Quang Minh thắng tới 8 lần trong khi đối thủ chưa một lần giành chiến thắng.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Quang Minh đã chèo lái doanh nghiệp từ quy mô nhỏ trở thành đơn vị có năng lực thi công đa dạng các công trình từ hạ tầng kỹ thuật, dân dụng đến giao thông và thủy lợi.

Trao đổi về tính minh bạch trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tục tại một địa phương hoặc một chủ đầu tư không vi phạm pháp luật nếu quy trình tổ chức đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, các chỉ số về tỷ lệ trúng thầu cao bất thường và sự xuất hiện lặp lại của các đối thủ 'quen mặt' là dữ liệu để các chủ đầu tư cần lưu tâm để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Cần Thơ: Bài toán chất lượng sau những gói thầu giảm giá sâu

