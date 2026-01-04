Hà Nội

Sống Khỏe

Nước mía nấu với gừng có tác dụng gì?

Kết hợp nước mía và gừng mang lại lợi ích về miễn dịch, tiêu hóa, tuần hoàn và giảm viêm, phù hợp cho người muốn duy trì sức khỏe tự nhiên.

Bình Nguyên

Nước mía và gừng là hai nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất, khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành một thức uống không chỉ ngon miệng mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước mía nấu với gừng mang lại nhiều tác dụng tích cực khi sử dụng đúng cách.

Tăng cường miễn dịch

Sự kết hợp giữa nước mía và gừng tạo nên một thức uống giàu dưỡng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Gingerol trong gừng có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, kháng khuẩn, giúp cơ thể giảm nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật. Nước mía với hàm lượng vitamin, khoáng chất cao, cung cấp năng lượng, các chất cần thiết cho cơ thể, giúp duy trì sức khỏe và sức đề kháng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nước mía nấu với gừng là lựa chọn tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Gừng có khả năng kích thích sản xuất dịch tiêu hóa và tăng cường sự vận động của dạ dày và ruột, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru, giảm các triệu chứng đầy hơi, buồn nôn và khó tiêu. Bên cạnh đó, chất xơ trong nước mía giúp cải thiện chức năng của ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự khỏe mạnh của hệ tiêu hóa.

Giảm viêm

Gừng được chứng minh có tác dụng làm giảm các triệu chứng viêm khớp, đau nhức xương khớp. Khi kết hợp với nước mía giàu chất chống oxy hóa, thức uống này giúp làm dịu các phản ứng viêm, đặc biệt hữu ích với người mắc các bệnh viêm mạn tính.

Cải thiện tuần hoàn

Tính ấm của gừng giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu. Uống nước mía nấu với gừng có thể hỗ trợ tuần hoàn, giúp các tế bào được cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất, từ đó tạo cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

Ảnh minh họa/Internet

Hỗ trợ giảm cân

Gừng có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn. Mặc dù nước mía có vị ngọt nhưng hàm lượng calo thấp hơn so với các loại đồ uống có đường khác, giúp cung cấp năng lượng mà không lo tích tụ mỡ thừa. Điều này rất có ích cho quá trình giảm cân tự nhiên, lành mạnh, giúp kiểm soát cân nặng, duy trì vóc dáng lý tưởng.

Tốt cho hệ tim mạch

Kali và magie trong nước mía đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng tim mạch. Gừng có thể làm giảm mức cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Khi kết hợp với nhau, nước mía và gừng tạo nên một thức uống giúp duy trì nhịp tim ổn định, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ...

Ảnh minh họa/Internet

Nước mía nấu với gừng là một thức uống vừa ngon vừa bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng những người bị tiểu đường không nên uống vì hàm lượng đường trong thức uống này khá cao, không phù hợp với người bị tiểu đường. Người bị bệnh dạ dày cũng không nên uống vì tính nóng của gừng có thể gây kích ứng dạ dày...

Người bình thường có thể uống 1 ly nước mía nấu gừng mỗi ngày để tận hưởng các lợi ích sức khỏe. Nên uống vào buổi sáng hoặc giữa các bữa ăn để cơ thể hấp thụ tốt nhất. Tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi uống nước mía gừng nếu có bệnh nền mãn tính.

Để nấu nước mía với gừng tại nhà, có thể chuẩn bị khoảng 500 ml nước mía tươi, 2-3 lát gừng tươi và một ít mật ong (tùy khẩu vị).

Gừng rửa sạch, thái lát mỏng, cho cùng nước mía vào nồi, đun lửa nhỏ khoảng 10-15 phút. Khi nước sôi, có thể thêm mật ong, khuấy đều rồi lọc bỏ bã gừng, dùng khi còn ấm.

Loại ngũ cốc ‘nhỏ mà có võ’ giúp bổ xương, đẹp dáng, bảo vệ tim mạch

Hạt kê - loại ngũ cốc nhỏ bé nhưng giàu dinh dưỡng, đang được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ lợi ích nổi bật cho xương khớp, tim mạch, tiêu hóa và đường huyết.

hat-ke-3.jpg
Hạt kê, loại ngũ cốc quen thuộc trong ẩm thực truyền thống Việt Nam, đang dần trở lại trong thực đơn của nhiều gia đình nhờ hàm lượng dinh dưỡng nổi bật và những lợi ích sức khỏe vượt trội. Ảnh minh họa
hat-ke1.jpg
Nhỏ bé nhưng giàu giá trị, hạt kê chứa khoảng 70–75% tinh bột cùng lượng protein, chất xơ, phốt pho, magie, folate, sắt và đặc biệt là canxi ở mức cao nhất so với nhiều loại ngũ cốc cùng nhóm. Bên cạnh đó, kê cũng cung cấp nhiều axit amin thiết yếu mà gạo hay ngô khó đáp ứng được, tạo nên nguồn dinh dưỡng toàn diện, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ảnh minh họa
Tăng nguy cơ bệnh tiêu hóa nặng ở người trẻ

Bệnh viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu hay xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản đều đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Thời gian gần đây, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều ca bệnh có diễn biến nặng, chủ yếu liên quan đến việc lạm dụng rượu bia và rối loạn mỡ máu.

Các trường hợp nhập viện trong tình trạng muộn, với biến chứng phức tạp, cho thấy xu hướng bệnh lý tiêu hóa ngày càng trẻ hóa và khó kiểm soát hơn.

Thói quen ăn vội, rủi ro sức khỏe tiềm ẩn

Ăn quá nhanh tưởng vô hại, nhưng lâu dài dễ gây béo phì, rối loạn tiêu hóa và tim mạch. Nhai kỹ giúp bảo vệ sức khỏe bền vững.

Sống trong nhịp sống hối hả, nhiều người thường ăn vội vàng chỉ trong vài phút. Nhưng thói quen tưởng chừng bình thường này lại có thể để lại những hậu quả sức khỏe lâu dài mà ít ai để ý.

Tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.

Bệnh lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết… của người bệnh.

Bệnh lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết… của người bệnh.

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.