Bạn đọc

Vạn Thành Đạt trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Ban Bình Thạnh: Tiết kiệm ngân sách mức "tượng trưng"? [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 11/12/2025, Công ty Vạn Thành Đạt liên tiếp được Ban QLDA Bình Thạnh phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và vắng bóng tính cạnh tranh.

Hải Anh

Những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (Ban QLDA Bình Thạnh) trở nên sôi động với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án duy tu, sửa chữa hạ tầng. Nổi bật trong số đó là Công ty Cổ phần Xây dựng Vạn Thành Đạt (Vạn Thành Đạt) với cú "đúp" trúng thầu sát nút trong cùng một ngày.

Cú "đúp" trúng thầu sát giá dự toán

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 11/12/2025, ông Đặng Tấn Hải, Giám đốc Ban QLDA Bình Thạnh đã ký các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây lắp quan trọng thuộc nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) năm 2025.

Cụ thể, tại Quyết định số 482/QĐ-QLDA, Công ty Vạn Thành Đạt được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Duy tu giao thông trên địa bàn các phường Gia Định, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây... (Mã TBMT: IB2500518081). Gói thầu này có giá dự toán là 5.727.261.540 đồng. Vạn Thành Đạt trúng thầu với giá 5.697.632.733 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 29,6 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn trên dưới 0,5%.

screen-shot-2026-01-04-at-170536.png
Ảnh minh hoạ

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong ngày 11/12/2025, Giám đốc Đặng Tấn Hải tiếp tục ký Quyết định số 499/QĐ-QLDA phê duyệt cho Vạn Thành Đạt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Duy tu, sửa chữa các tuyến đường, hẻm hư hỏng trên địa bàn phường Bình Thạnh và phường Thạnh Mỹ Tây (Mã TBMT: IB2500539723). Tại gói thầu này, giá dự toán được phê duyệt là 7.313.732.876 đồng. Giá trúng thầu của nhà thầu là 7.293.865.229 đồng. Mức tiết kiệm đạt được cho ngân sách chỉ khoảng 19,8 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,27%, một con số mang tính chất "tượng trưng" so với quy mô hơn 7,3 tỷ đồng của gói thầu.

Như vậy, chỉ tính riêng trong một ngày, nhà thầu Vạn Thành Đạt đã "ôm" trọn 2 gói thầu tại Ban QLDA Bình Thạnh với tổng giá trị gần 13 tỷ đồng, nhưng tổng số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước từ hai gói thầu này chưa đầy 50 triệu đồng.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự

Đi sâu phân tích Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của cả hai gói thầu trên, dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh. Cụ thể, tại gói thầu số IB2500539723, Biên bản mở thầu ghi nhận Vạn Thành Đạt là nhà thầu duy nhất tham dự. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu 2023 luôn khuyến khích tăng cường tính cạnh tranh, việc một gói thầu xây lắp phổ thông trị giá hơn 7,3 tỷ đồng tại TP HCM chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham gia là điều đáng suy ngẫm. Do "một mình một ngựa", Vạn Thành Đạt không gặp bất kỳ trở ngại nào để trúng thầu với mức giá sát nút dự toán.

Tại gói thầu số IB2500518081, kịch bản có phần khác biệt khi xuất hiện đối thủ là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Gia Phúc. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03.75/BC-PK do đơn vị tư vấn lập, Công ty Gia Phúc đã bị loại ngay từ bước "đánh giá tính hợp lệ" và "năng lực kinh nghiệm" do không có đảm bảo dự thầu và thiếu tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính. Việc đối thủ bị loại sớm đã dọn đường cho Vạn Thành Đạt trúng thầu mà không cần phải cạnh tranh về giá, dẫn đến mức tiết kiệm siêu thấp cho ngân sách.

Chia sẻ về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Khi các gói thầu liên tiếp có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, thậm chí chỉ 0,27%, các cơ quan chức năng cần rà soát kỹ lưỡng quy trình lập hồ sơ mời thầu xem có các tiêu chí mang tính 'khu trú' nhà thầu hay không".

Năng lực thực sự của nhà thầu Vạn Thành Đạt đến đâu và mối quan hệ "đặc biệt" với đơn vị tư vấn chấm thầu ra sao sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích ở kỳ sau.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: Mối duyên "tam giác": Ban QLDA Bình Thạnh - Tư vấn Phúc Khang và kịch bản "đổi vai" của cặp bài trùng nhà thầu.

Bài liên quan

Bạn đọc

Chuỗi thành tích "bất bại" của Công ty Nhà An Khang tại phường Bình Trị Đông [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty Nhà An Khang đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, trong đó phần lớn các gói thầu tập trung tại khối trường học và công sở của phường Bình Trị Đông.

Không chỉ gây dấu ấn tại gói thầu sửa chữa trụ sở UBND phường, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang (số 18 Đường Số 4, Phường An Lạc, TP HCM) còn sở hữu một lịch sử đấu thầu đáng kinh ngạc. Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 11 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 11 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối 100%.

Đặc biệt, "địa bàn" hoạt động sôi nổi nhất của nhà thầu này chính là phường Bình Trị Đông. Chỉ tính riêng giai đoạn cuối năm 2025, Công ty Nhà An Khang đã liên tiếp "bội thu" các dự án tại đây:

Xem chi tiết

Bạn đọc

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh ở các kỳ trước, bên cạnh việc "một mình một chợ" trúng gói thầu 28 tỷ đồng tại Công ty nước Hậu Giang, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn cho thấy sự "mát tay" kỳ lạ khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

"Bách phát bách trúng" tại các đối tác thân quen

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

Nếu như Công ty Đường thủy Nội địa số 11 là "ông lớn" mang tầm quốc gia, thì thành viên còn lại trong liên danh vừa trúng thầu tại Sở Xây dựng Đồng Nai, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Tín Phát (Công ty Tín Phát) lại mang dáng dấp của một "thổ địa" thực thụ. Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã thiết lập một vị thế gần như độc quyền tại các gói thầu bảo trì đường thủy của tỉnh Đồng Nai trong suốt 4 năm qua.

4 năm, 1 kịch bản chiến thắng

Xem chi tiết

