Vạn Thành Đạt trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Ban Bình Thạnh: Tiết kiệm ngân sách mức "tượng trưng"? [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 11/12/2025, Công ty Vạn Thành Đạt liên tiếp được Ban QLDA Bình Thạnh phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và vắng bóng tính cạnh tranh.

Những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (Ban QLDA Bình Thạnh) trở nên sôi động với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án duy tu, sửa chữa hạ tầng. Nổi bật trong số đó là Công ty Cổ phần Xây dựng Vạn Thành Đạt (Vạn Thành Đạt) với cú "đúp" trúng thầu sát nút trong cùng một ngày.

Cú "đúp" trúng thầu sát giá dự toán

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 11/12/2025, ông Đặng Tấn Hải, Giám đốc Ban QLDA Bình Thạnh đã ký các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây lắp quan trọng thuộc nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) năm 2025.

Cụ thể, tại Quyết định số 482/QĐ-QLDA, Công ty Vạn Thành Đạt được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Duy tu giao thông trên địa bàn các phường Gia Định, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây... (Mã TBMT: IB2500518081). Gói thầu này có giá dự toán là 5.727.261.540 đồng. Vạn Thành Đạt trúng thầu với giá 5.697.632.733 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 29,6 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn trên dưới 0,5%.

Ảnh minh hoạ

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong ngày 11/12/2025, Giám đốc Đặng Tấn Hải tiếp tục ký Quyết định số 499/QĐ-QLDA phê duyệt cho Vạn Thành Đạt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Duy tu, sửa chữa các tuyến đường, hẻm hư hỏng trên địa bàn phường Bình Thạnh và phường Thạnh Mỹ Tây (Mã TBMT: IB2500539723). Tại gói thầu này, giá dự toán được phê duyệt là 7.313.732.876 đồng. Giá trúng thầu của nhà thầu là 7.293.865.229 đồng. Mức tiết kiệm đạt được cho ngân sách chỉ khoảng 19,8 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,27%, một con số mang tính chất "tượng trưng" so với quy mô hơn 7,3 tỷ đồng của gói thầu.

Như vậy, chỉ tính riêng trong một ngày, nhà thầu Vạn Thành Đạt đã "ôm" trọn 2 gói thầu tại Ban QLDA Bình Thạnh với tổng giá trị gần 13 tỷ đồng, nhưng tổng số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước từ hai gói thầu này chưa đầy 50 triệu đồng.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự

Đi sâu phân tích Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của cả hai gói thầu trên, dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh. Cụ thể, tại gói thầu số IB2500539723, Biên bản mở thầu ghi nhận Vạn Thành Đạt là nhà thầu duy nhất tham dự. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu 2023 luôn khuyến khích tăng cường tính cạnh tranh, việc một gói thầu xây lắp phổ thông trị giá hơn 7,3 tỷ đồng tại TP HCM chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham gia là điều đáng suy ngẫm. Do "một mình một ngựa", Vạn Thành Đạt không gặp bất kỳ trở ngại nào để trúng thầu với mức giá sát nút dự toán.

Tại gói thầu số IB2500518081, kịch bản có phần khác biệt khi xuất hiện đối thủ là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Gia Phúc. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03.75/BC-PK do đơn vị tư vấn lập, Công ty Gia Phúc đã bị loại ngay từ bước "đánh giá tính hợp lệ" và "năng lực kinh nghiệm" do không có đảm bảo dự thầu và thiếu tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính. Việc đối thủ bị loại sớm đã dọn đường cho Vạn Thành Đạt trúng thầu mà không cần phải cạnh tranh về giá, dẫn đến mức tiết kiệm siêu thấp cho ngân sách.

Chia sẻ về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Khi các gói thầu liên tiếp có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, thậm chí chỉ 0,27%, các cơ quan chức năng cần rà soát kỹ lưỡng quy trình lập hồ sơ mời thầu xem có các tiêu chí mang tính 'khu trú' nhà thầu hay không".

Năng lực thực sự của nhà thầu Vạn Thành Đạt đến đâu và mối quan hệ "đặc biệt" với đơn vị tư vấn chấm thầu ra sao sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích ở kỳ sau.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: Mối duyên "tam giác": Ban QLDA Bình Thạnh - Tư vấn Phúc Khang và kịch bản "đổi vai" của cặp bài trùng nhà thầu.