"Kịch bản" quen thuộc tại Petrolimex Cần Thơ: Đối thủ trượt sát nút Liên danh D&D - Hoàng Nhân [Kỳ 2]

Tại nhiều gói thầu xây lắp, nhà thầu Nguyễn Quý Bạc Liêu luôn xuất hiện và trượt ở vị trí số 2, tạo tiền đề cho Liên danh D&D Bạc Liêu - Hoàng Nhân Bạc Liêu về đích.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đằng sau những chiến thắng bền bỉ của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng D&D Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Hoàng Nhân Bạc Liêu là một kịch bản đấu thầu có sự xuất hiện của những gương mặt rất "thân quen".

Tại gói thầu 01 vừa qua tại Cửa hàng 07, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có 2 nhà thầu tham dự. Đó là Liên danh D&D - Hoàng Nhân và đối trọng duy nhất là Công ty TNHH MTV Nguyễn Quý Bạc Liêu. Kết quả, nhà thầu Nguyễn Quý Bạc Liêu trượt thầu với lý do ngắn gọn: "Nhà thầu có giá xếp thứ 2". Giá dự thầu của đơn vị này là 2.477.714.830 đồng, cao hơn liên danh trúng thầu khoảng 109 triệu đồng.

Điều đáng nói, sự xuất hiện của nhà thầu Nguyễn Quý Bạc Liêu (MSDN: 1900512274) trong vai trò "người về nhì" không phải là ngẫu nhiên. Tại gói thầu 05 (Cửa hàng 19) cũng do Petrolimex làm chủ đầu tư, kịch bản tương tự đã diễn ra. Nguyễn Quý Bạc Liêu tiếp tục trượt thầu vì giá xếp thứ 2, nhường bước cho Liên danh D&D - Hoàng Nhân trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1,2%.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, Công ty TNHH MTV Hoàng Nhân Bạc Liêu (do ông Dương Ngọc Thuận làm Giám đốc) có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% (trúng 2/2 gói tham gia). Điểm chung là cả 2 gói thầu này, đơn vị này đều liên danh với Công ty TNHH Xây dựng D&D Bạc Liêu và đối đầu trực tiếp với Nguyễn Quý Bạc Liêu.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng D&D Bạc Liêu của ông Nguyễn Tấn Đại cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng khi trúng 6/7 gói thầu đã tham gia, đạt tỷ lệ thắng hơn 85,7%. Hầu hết các gói thầu này đều nằm trong hệ thống Petrolimex Cần Thơ và Xăng dầu Tây Nam Bộ.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Trong đấu thầu, việc các nhà thầu thường xuyên gặp nhau tại các gói thầu là bình thường. Tuy nhiên, nếu một nhà thầu liên tục tham gia và luôn trượt ở vị trí số 2 với giá dự thầu sát giá gói thầu, tạo điều kiện cho một liên danh khác trúng thầu với tiết kiệm thấp, thì đây là dấu hiệu cần được giám sát chặt chẽ để loại bỏ nghi vấn về 'quân xanh, quân đỏ' nhằm dàn xếp kết quả."

Dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan khi các đơn vị này dù đã cập nhật địa chỉ trụ sở tại Cà Mau theo sắp xếp hành chính mới nhưng vẫn duy trì "mối liên kết" bền chặt tại các gói thầu của Petrolimex Cần Thơ. Phải chăng có một sự ưu ái ngầm định dành cho nhóm nhà thầu "sân nhà" này?

[Kỳ 3] Trách nhiệm của chủ đầu tư Petrolimex Cần Thơ và góc nhìn pháp lý.