Công ty Thái Dương: "Thắng lớn" tại Cao su Phú Riềng, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 1]

Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán, các gói thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương tại Cao su Phú Riềng và Vĩnh Long đang khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong những ngày cuối tháng 12 năm 2025, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp khu vực phía Nam ghi nhận sự xuất hiện của một doanh nghiệp thiết bị giáo dục có trụ sở tại TP HCM. Đó là Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương (Mã số doanh nghiệp: 0312171586; địa chỉ: 78 Võ Công Tồn, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM).

Điển hình nhất là gói thầu: "Mua sắm bàn ghế, màn hình LED cho công trình nhà thép tổ chức sự kiện tại Trung tâm Văn hóa Thể Thao của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng". Theo Biên bản mở thầu mã TBMT IB2500546135, thời điểm đóng thầu ngày 11/12/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Khang Phú Đạt – Thái Dương.

Đến ngày 18/12/2025, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng Lê Tiến Vượng đã ký Quyết định số 1843/QĐ-CSPR phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho liên danh này. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.452.018.947 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 1.479.626.653 đồng, mức tiết kiệm cho quỹ phúc lợi của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 1,87%.

Cùng thời điểm này, tại tỉnh Vĩnh Long, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương cũng "một mình một chợ" tại gói thầu "Chi phí thiết bị" thuộc dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản đảm bảo nhu cầu cần thiết cho các hoạt động cơ quan, đơn vị xã Phú Phụng. Tại gói thầu này, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Phụng Nguyễn Văn Hiền đã ký Quyết định số 79/QĐ-VP ngày 26/12/2025 phê duyệt kết quả trúng thầu cho doanh nghiệp này với giá 762.540.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn là 1,93% so với dự toán 777.540.950 đồng.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, doanh nghiệp do ông Nguyễn Anh Khoa làm Giám đốc đã tham gia tổng cộng 373 gói thầu, trúng 128 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 258 tỷ đồng. Sự hiện diện thường xuyên trong vai trò nhà thầu độc nhất tham dự tại các gói thầu sát ngày quyết toán năm 2025 đang đặt ra những dấu hỏi về tính cạnh tranh thực tế của doanh nghiệp này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Hoạt động của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương: "Nghịch lý" tỷ lệ tiết kiệm

