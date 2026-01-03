Một người tử vong, 5 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Sơn La

Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra ở Sơn La khiến 1 người tử vong, 5 người đau bụng, tiêu chảy... phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 31/12/2025, một người trong gia đình bà L.T.P, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La đi làm ăn xa, trên đường về nhà để nghỉ Tết Dương lịch có mua hoa quả, sữa chua. Đến 17h cùng ngày, 6 người trong gia đình cùng sử dụng.

Sau khi ăn, đến khoảng hơn 20h cùng ngày, 3 cháu là L.T.C, L.T.T và L.Tr.T xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi. Gia đình lập tức đưa các cháu đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Mường Giôn. Do tình trạng diễn biến nặng, Trạm Y tế xã đã chuyển 3 cháu đến bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai. Tuy nhiên, cháu L.Tr.T, sinh năm 2022 đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến sáng 1/1/2026, bà L.T.P cùng 2 người khác là L.T.Ch và L.V.H cũng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và được đưa đi bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai điều trị, theo dõi sức khỏe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm làm thủ tục xét nghiệm, để tìm nguyên nhân vụ việc. Các bệnh nhân sau khi thăm khám, điều trị, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện, tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Lãnh đạo UBND xã Mường Giôn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh nguoiduatin

Theo bác sĩ, ngộ độc thực phẩm có thể chia làm 2 loại cấp và mạn tính:

Đối với ngộ độc cấp: Là dạng ngộ độc phát tác ngay sau khi ăn với những biểu hiện như mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, đại tiện liên tục tiêu lỏng… Một số trường hợp ngộ độc thực phẩm không được sơ cứu đúng, cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Đối với ngộ độc mạn tính: Là dạng ngộ độc không có dấu hiệu rõ ràng và không có biểu hiện ngay sau khi ăn. Ở thể mạn tính, các chất độc sẽ tích tụ tại các bộ phận trong cơ thể, gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, về lâu dài sẽ dẫn đến ung thư và các bệnh tật nguy hiểm khác.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, người dân chú ý: không nên mua thực phẩm chưa qua kiểm dịch; tránh chọn rau củ dập nát, thịt, hải sản có mùi khác lạ; khi chế biến cần phải phải sạch sẽ, tránh cất giữ thực phẩm sống và chín gần nhau; cần có ý thức giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, trong chế biến cũng như chọn lựa thực phẩm, chú ý chất lượng cũng như hạn dùng, tuyệt đối không ăn những thức ăn lạ, giữ sạch bát, đĩa, xoong, nồi đựng thức ăn, nấu chín, đun sôi trước khi ăn.

Đậy kỹ thức ăn, tránh ruồi, gián, chuột... tạo thói quen rửa tay trước khi cho ăn và sau khi đi vệ sinh. Nếu phát hiện nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm hoặc có các biểu hiện sau khi ăn như: tiêu chảy, nôn và sốt không nên chần chừ, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất.