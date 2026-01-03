TP HCM can thiệp thành công ca thông tim bào thai thứ 12

Các bác sĩ đã cứu sống thai nhi mắc dị tật tim nặng bằng kỹ thuật phức tạp, thể hiện bước tiến lớn trong chăm sóc y tế sớm cho trẻ sơ sinh.

Cứu sống thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng ngay từ trong bụng mẹ

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12 - cứu sống thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng ngay từ trong bụng mẹ.

Đây là một kỹ thuật can thiệp tim bào thai phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ liên viện và được xem là một trong những dấu ấn nổi bật của y học chuyên sâu TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, bệnh nhân là sản phụ N.T.T.T (sinh năm 1999) mang thai lần hai, được phát hiện thai có hẹp van động mạch phổi khi thai được 22 tuần 4 ngày. Ngay sau đó, thai phụ được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 để theo dõi, đánh giá chuyên sâu tình trạng tim thai.

Qua quá trình theo dõi sát đến khi thai 29 tuần 3 ngày, các bác sĩ ghi nhận tình trạng hẹp van động mạch phổi diễn tiến nặng, kèm theo thiểu sản thất phải trung bình tiến triển xấu nhanh.

Trước nguy cơ nghiêm trọng này, ngày 29/12/2025, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức hội chẩn liên viện khẩn với Ban Giám đốc và ê-kíp tim mạch can thiệp của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Trong đó, hội chẩn thống nhất chẩn đoán thai bị hẹp van động mạch phổi nặng tiến triển teo tịt van, thiểu sản thất phải trung bình diễn tiến nặng, chỉ định can thiệp thông tim nong van động mạch phổi xuyên tử cung khẩn cấp.

Kiểm tra sau can thiệp trên siêu âm cho thấy dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện rõ rệt, tim thai ổn định. Ảnh BV

Các chuyên gia nhận định nếu không được can thiệp kịp thời trong giai đoạn bào thai, nguy cơ thai lưu có thể lên đến khoảng 40%, hoặc thai nhi sẽ tiến triển thành hội chứng thiểu sản thất phải nặng, khiến trẻ sau sinh phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp, thậm chí có trường hợp phải ghép tim.

Sau khi được tư vấn đầy đủ và nhận được sự đồng thuận của gia đình, hai bệnh viện đã thống nhất phối hợp thực hiện can thiệp thông tim can thiệp bào thai vào sáng ngày 30/12/2025.

Vào lúc 8h55, ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Sản và Nhi của 2 bệnh viện tiến hành can thiệp. Thai phụ được gây tê tủy sống, đồng thời thai nhi được gây mê trực tiếp bằng các thuốc chuyên biệt.

Dưới hướng dẫn siêu âm chính xác, ê-kíp sản khoa tiếp cận buồng thất phải của tim thai qua thành bụng và buồng tử cung; tiếp đó, ê-kíp tim mạch can thiệp thực hiện nong van động mạch phổi - công đoạn then chốt của kỹ thuật thông tim bào thai.

Kết quả kiểm tra sau can thiệp cho thấy dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện rõ rệt, tràn dịch màng ngoài tim rất ít, tình trạng tim thai ổn định. Ca can thiệp kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

Can thiệp 12 ca thông tim bào thai thành công - dấu mốc đáng ghi nhận

Thời gian qua, ngành Y tế TP HCM đã thực hiện thành công 12 ca can thiệp thông tim bào thai.

Đây không chỉ là thành tựu chuyên môn của các ê kíp y bác sĩ trực tiếp tham gia, mà còn là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, phối hợp chặt chẽ và định hướng phát triển y tế chuyên sâu mà ngành y tế thành phố kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Chỉ khi các bệnh viện chuyên sâu cùng phối hợp, cùng hội chẩn, cùng chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực thì y tế chuyên sâu mới phát huy được hiệu quả thực chất. Ảnh medinet.gov.vn

Điều đáng nói là giá trị của những ca can thiệp này không nằm ở con số, mà nằm ở ý nghĩa mà nó mở ra cho hệ thống y tế thành phố. Can thiệp tim bào thai là kỹ thuật có độ khó rất cao, đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, sự phối hợp liên chuyên khoa và khả năng tổ chức hệ thống ở mức cao nhất. Việc làm chủ kỹ thuật này cho thấy ngành y tế thành phố đã đủ năng lực tiếp cận và triển khai những lĩnh vực khó nhất của y học hiện đại.

Quan trọng hơn, các ca can thiệp thông tim bào thai đánh dấu sự chuyển dịch rõ ràng trong tư duy chăm sóc sức khỏe: từ điều trị khi bệnh đã biểu hiện sang can thiệp sớm, can thiệp ngay từ trong bào thai, nhằm thay đổi diễn tiến bệnh lý, giảm tử vong và di chứng nặng nề cho trẻ sau sinh.