Gói thầu 16 tỷ tại huyện Bù Đăng: Đối thủ đồng loạt "ngã ngựa" ở bước kỹ thuật [Kỳ 1]

Dự án nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng giai đoạn 2 chứng kiến sự thất bại của các nhà thầu đối thủ trước liên danh Anh Hiếu - Vạn Tín Phát bởi những lỗi thuyết minh kỹ thuật khó tin.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu số 1: Xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng làm chủ đầu tư đã tìm được chủ nhân là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu và Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát.

13-6602.jpg
Ảnh minh họa

Giá trúng thầu được phê duyệt là 15.630.871.009 đồng so với giá dự toán 16.031.648.443 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,5% cho ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, báo cáo đánh giá E-HSDT số 223/BC-CLBP ngày 05/12/2025 cho thấy hai nhà thầu đối thủ là Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú đều bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty Nhật Gia bị loại vì không thuyết minh giải pháp thi công đắp đất nền bếp, thi công mái tôn và trần nhựa. Thậm chí, nhà thầu này còn bị nhận xét là thuyết minh biện pháp an toàn lao động không phù hợp khi đề cập đến các vị trí như "mố cầu, lan can đường" trong một gói thầu sửa chữa tòa nhà y tế. Tương tự, Công ty Thiên Phú cũng "ngã ngựa" vì không thuyết minh thi công vách ngăn compact và trần nhựa.

Theo Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, việc các nhà thầu có năng lực lại mắc những lỗi sơ đẳng như thiếu thuyết minh các hạng mục chính trong giải pháp kỹ thuật thường đặt ra câu hỏi về tính thực chất của việc cạnh tranh. Luật sư Nguyễn Văn Lập (ĐLS TP HCM) chia sẻ: "Dưới góc độ pháp lý, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm giải trình về tính công bằng khi thiết lập tiêu chí đánh giá kỹ thuật, tránh tình trạng cài cắm lỗi để loại nhà thầu một cách có chủ đích".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Anh Hiếu và Vạn Tín Phát: "Cặp bài trùng" thâu tóm thầu tại Bù Đăng

#Gói thầu #Bù Đăng #Anh Hiếu #Vạn Tín Phát #Thầu xây dựng #Y tế

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Thuận Hòa "bách chiến bách thắng": Trúng 14/15 gói thầu trong năm 2025 [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa thể hiện sức mạnh áp đảo khi tham gia 15 gói thầu thì có đến 14 lần được phê duyệt trúng thầu.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa trúng Gói thầu tiền tỷ tại Công ty Thủy lợi Miền Nam, tiết kiệm hơn 2 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến cuối tháng 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa đã có một năm hoạt động đấu thầu vô cùng hiệu quả. Thống kê dữ liệu cho thấy, trong tổng số 15 gói thầu tham gia trong năm nay, doanh nghiệp này đã trúng thầu 14 gói và chỉ trượt duy nhất 01 gói.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Petrolimex Cần Thơ: Liên danh "Bạc Liêu" trúng gói thầu xây lắp tại Cửa hàng 07 [Kỳ 1]

Dự án cải tạo Cửa hàng xăng dầu 07 với giá dự toán hơn 2,5 tỷ đồng đã thuộc về Liên danh Công ty TNHH Xây dựng D&D Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Hoàng Nhân Bạc Liêu với tỷ lệ tiết kiệm hơn 5%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi các gói thầu xây lắp quy mô hàng tỷ đồng liên tục gọi tên một nhóm nhà thầu có trụ sở tại Cà Mau (trước đây là Bạc Liêu).

Cụ thể, tại gói thầu 01: Thi công xây lắp thuộc dự án "Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 07 - Sóc Trăng" (nay là Cửa hàng 76 - Cần Thơ theo địa giới hành chính mới), liên danh Công ty TNHH Xây dựng D&D Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Hoàng Nhân Bạc Liêu đã được xướng tên trúng thầu. Gói thầu này có số thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2500419535-00, sử dụng nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Công nghệ Liên Phát: "Cặp bài trùng" và những lần đối đầu tại các gói thầu CNTT [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu 163 gói thầu cho thấy sự xuất hiện thường xuyên của nhóm nhà thầu quen thuộc trong các dự án có Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát tham gia, tạo nên những cuộc đối đầu đầy thú vị nhưng cũng đầy nghi vấn về tính cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát đã tham gia tổng cộng 163 gói thầu trên toàn quốc, trúng 66 gói với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng. Đáng chú ý là "mối quan hệ" đặc biệt giữa doanh nghiệp này với một số đối thủ thường xuyên.

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát đã từng "đụng độ" với Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ trong 33 gói thầu. Trong đó, Liên Phát thắng 13 lần, Hồng Cơ thắng 16 lần và 02 gói chưa có kết quả. Tương tự, với Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi, hai bên đã đấu với nhau 24 gói thầu, Liên Phát thắng 12 lần và Đồng Lợi thắng 6 lần.

Xem chi tiết

