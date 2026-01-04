Gói thầu 16 tỷ tại huyện Bù Đăng: Đối thủ đồng loạt "ngã ngựa" ở bước kỹ thuật [Kỳ 1]

Dự án nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng giai đoạn 2 chứng kiến sự thất bại của các nhà thầu đối thủ trước liên danh Anh Hiếu - Vạn Tín Phát bởi những lỗi thuyết minh kỹ thuật khó tin.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu số 1: Xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng làm chủ đầu tư đã tìm được chủ nhân là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu và Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 15.630.871.009 đồng so với giá dự toán 16.031.648.443 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,5% cho ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, báo cáo đánh giá E-HSDT số 223/BC-CLBP ngày 05/12/2025 cho thấy hai nhà thầu đối thủ là Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú đều bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty Nhật Gia bị loại vì không thuyết minh giải pháp thi công đắp đất nền bếp, thi công mái tôn và trần nhựa. Thậm chí, nhà thầu này còn bị nhận xét là thuyết minh biện pháp an toàn lao động không phù hợp khi đề cập đến các vị trí như "mố cầu, lan can đường" trong một gói thầu sửa chữa tòa nhà y tế. Tương tự, Công ty Thiên Phú cũng "ngã ngựa" vì không thuyết minh thi công vách ngăn compact và trần nhựa.

Theo Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, việc các nhà thầu có năng lực lại mắc những lỗi sơ đẳng như thiếu thuyết minh các hạng mục chính trong giải pháp kỹ thuật thường đặt ra câu hỏi về tính thực chất của việc cạnh tranh. Luật sư Nguyễn Văn Lập (ĐLS TP HCM) chia sẻ: "Dưới góc độ pháp lý, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm giải trình về tính công bằng khi thiết lập tiêu chí đánh giá kỹ thuật, tránh tình trạng cài cắm lỗi để loại nhà thầu một cách có chủ đích".

