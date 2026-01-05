Truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ nghi ngộ độc tại Đồng Tháp, Vĩnh Long

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Unisoll Vina, địa chỉ Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn trưa, nhiều người lao động phải nhập viện với các triệu chứng như đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu và điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh;

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng: Kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; Bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; Thực hiện đầy đủ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm; Hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt tại các cơ sở cung cấp suất ăn tập thể và phục vụ sự kiện đông người.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Ảnh minh họa/nguồn baochinhphu.vn

Trước đó, ngày 3/1, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc Miền Nam, địa chỉ khóm An Phước, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn trưa, nhiều người lao động đã phải nhập viện với các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa/Internet

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin tiếp nhận, một số người trong cùng gia đình đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, trong đó có trường hợp tử vong ngoại viện. Các bệnh nhân có tiền sử ăn các món như dưa hấu và một số loại sữa chua, sữa tươi thanh trùng, với các triệu chứng gồm đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, không nhầy máu.

Như vậy, trong 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch 2026, Cục An toàn thực phẩm đã có 3 văn bản gửi Sở Y tế Sơn La, Đồng Tháp và Vĩnh Long liên quan đến các vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện.