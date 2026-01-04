Công ty Thương mại VIP: Doanh nghiệp 'siêu nhỏ' trúng thầu dày tại Củ Chi [Kỳ 2]

Dù được đăng ký là doanh nghiệp siêu nhỏ, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP lại sở hữu một danh mục trúng thầu "khủng" tại Ban Quản lý dự án Củ Chi.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP (MST: 0310656271, trụ sở tại phường Thông Tây Hội, TP HCM) có lịch sử gắn bó mật thiết với các gói thầu trên địa bàn Củ Chi. Theo dữ liệu phân tích, nhà thầu này đã tham gia 54 gói thầu, trong đó trúng 38 gói với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách bên mời thầu mà đơn vị này đã tham gia, Ban QLDA Củ Chi (bao gồm cả tên gọi cũ là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi) chiếm tỷ trọng tuyệt đối. Cụ thể:

Tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi: Tham gia 23 gói, trúng 18 gói.

Tại Ban QLDA Củ Chi: Tham gia 16 gói, trúng 9 gói.

Tổng cộng, nhà thầu VIP đã tham gia khoảng 39 gói thầu tại các đơn vị này và trúng tới 27 gói. Tỷ lệ trúng thầu tại "sân nhà" này đạt xấp xỉ 69,2%, một con số ấn tượng đối với bất kỳ doanh nghiệp xây lắp nào.

Điều khiến dư luận quan tâm là dù trúng thầu dày đặc với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, hồ sơ doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP vẫn thể hiện quy mô là "Doanh nghiệp siêu nhỏ". Người đại diện pháp luật là bà Trịnh Thị Đoan Trang.

Chỉ riêng trong năm 2024 và 2025, đơn vị này liên tiếp được xướng tên trúng các gói thầu xây lắp tại Củ Chi như:

Gói thầu xây lắp dự án Bảo trì các tuyến đường xã Phú Hoà Đông (trúng tháng 12/2025) giá hơn 4,8 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp (trúng tháng 8/2024) giá hơn 3,9 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp (trúng tháng 8/2024) giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Hầu hết các gói thầu này đều có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp, thường dao động quanh mức 2-3%. Mối quan hệ "đối tác thường xuyên" giữa nhà thầu VIP và Ban QLDA Củ Chi đặt ra yêu cầu về việc cần minh bạch hóa hơn nữa các tiêu chí lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh.

