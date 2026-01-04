Hà Nội

Công ty Thương mại VIP: Doanh nghiệp 'siêu nhỏ' trúng thầu dày tại Củ Chi [Kỳ 2]

Dù được đăng ký là doanh nghiệp siêu nhỏ, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP lại sở hữu một danh mục trúng thầu "khủng" tại Ban Quản lý dự án Củ Chi.

Hải Đăng - Hà Linh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP (MST: 0310656271, trụ sở tại phường Thông Tây Hội, TP HCM) có lịch sử gắn bó mật thiết với các gói thầu trên địa bàn Củ Chi. Theo dữ liệu phân tích, nhà thầu này đã tham gia 54 gói thầu, trong đó trúng 38 gói với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách bên mời thầu mà đơn vị này đã tham gia, Ban QLDA Củ Chi (bao gồm cả tên gọi cũ là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi) chiếm tỷ trọng tuyệt đối. Cụ thể:

Tổng cộng, nhà thầu VIP đã tham gia khoảng 39 gói thầu tại các đơn vị này và trúng tới 27 gói. Tỷ lệ trúng thầu tại "sân nhà" này đạt xấp xỉ 69,2%, một con số ấn tượng đối với bất kỳ doanh nghiệp xây lắp nào.

Điều khiến dư luận quan tâm là dù trúng thầu dày đặc với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, hồ sơ doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP vẫn thể hiện quy mô là "Doanh nghiệp siêu nhỏ". Người đại diện pháp luật là bà Trịnh Thị Đoan Trang.

Chỉ riêng trong năm 2024 và 2025, đơn vị này liên tiếp được xướng tên trúng các gói thầu xây lắp tại Củ Chi như:

  • Gói thầu xây lắp dự án Bảo trì các tuyến đường xã Phú Hoà Đông (trúng tháng 12/2025) giá hơn 4,8 tỷ đồng.
  • Gói thầu xây lắp (trúng tháng 8/2024) giá hơn 3,9 tỷ đồng.
  • Gói thầu xây lắp (trúng tháng 8/2024) giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Hầu hết các gói thầu này đều có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp, thường dao động quanh mức 2-3%. Mối quan hệ "đối tác thường xuyên" giữa nhà thầu VIP và Ban QLDA Củ Chi đặt ra yêu cầu về việc cần minh bạch hóa hơn nữa các tiêu chí lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Góc nhìn chuyên gia: Cần kiểm soát chặt chẽ các gói thầu tiết kiệm thấp và 'lỗi kỹ thuật' hy hữu

Vĩnh Cửu, Đồng Nai: Gói thầu truyền thanh 22 tỷ đồng và những dấu hỏi kỹ thuật

Dù nhận nhiều yêu cầu làm rõ về tính khả thi của tiến độ và sự mâu thuẫn trong tiêu chuẩn FM, gói thầu 22 tỷ tại Vĩnh Cửu vẫn về tay liên danh duy nhất tham dự.

Sau nhiều vòng đấu trí bằng văn bản làm rõ giữa nhà thầu và chủ đầu tư, gói thầu số 05 (hỗn hợp) trị giá hơn 22 tỷ đồng tại huyện Vĩnh Cửu đã chính thức có chủ. Tuy nhiên, đằng sau con số trúng thầu sát nút là những vấn đề kỹ thuật khiến giới chuyên gia không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả và sự minh bạch.

Cuộc đua "độc mã" tại gói thầu 22 tỷ đồng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao: "Sát thủ" gói thầu hàng hóa tại An Giang [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia 160 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu dày đặc tại các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh An Giang, doanh nghiệp này đang cho thấy vị thế "áp đảo" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao (MSDN: 0309929862) thành lập từ năm 2010, do ông Hoàng Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 160 gói thầu, trong đó trúng tới 78 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 874 tỷ đồng.

Dữ liệu phân tích cho thấy An Giang là thị trường "trọng điểm" của nhà thầu này. Một trong những Chủ đầu tư "ruột" là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang. Tại đây, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 9 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 90% với tổng giá trị gần 99 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhiệt điện Hải Phòng: Cuộc đấu giá kịch tính gói thầu camera an ninh tiền tỷ

Gói thầu camera an ninh tại Nhiệt điện Hải Phòng chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt của 3 nhà thầu, với mức giá bỏ thầu chênh lệch hàng tỷ đồng đầy bất ngờ.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường đấu thầu thiết bị công nghệ trở nên sôi động hơn bao giờ hết với việc công bố biên bản mở thầu gói thầu: “Nâng cấp cải tạo hệ thống Camera giám sát an ninh Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng” (Mã TBMT: IB2500617148). Đây là gói thầu trọng điểm không chỉ bởi giá trị tài chính mà còn bởi vai trò bảo vệ an ninh cho một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Bắc.

Cận cảnh cuộc đua tam mã

Xem chi tiết

