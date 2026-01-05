Hà Nội

'Chị đẹp' châu tuyết vân chiêu đãi người hâm mộ bộ ảnh 'khoe body' cực cháy

Không chỉ là tượng đài của làng võ Việt Nam với bảng thành tích chói lọi, Châu Tuyết Vân còn khiến người hâm mộ trầm trồ với vóc dáng cực phẩm trong bộ ảnh mới.

Trầm Phương
Không chỉ được biết đến là một vận động viên Taekwondo tài năng với bảng thành tích vàng đáng nể, Châu Tuyết Vân còn thường xuyên khiến cộng đồng mạng "chao đảo" bởi nhan sắc trẻ trung và vóc dáng chuẩn chỉnh không thua kém các mỹ nhân showbiz. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, trên trang cá nhân, Châu Tuyết Vân đã đăng tải bộ ảnh mới được chụp tại một khu vui chơi giải trí dưới nước. Trong bộ trang phục thể thao năng động với áo bra-top xám kết hợp cùng quần short đen, "hoa khôi làng võ" tự tin khoe trọn vòng eo 0% mỡ thừa cùng cơ bụng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ ảnh chính là thần thái rạng rỡ, làn da trắng không tì vết cùng những hình xăm nhỏ đầy cá tính trên cơ thể. Dù đã bước sang tuổi ngoài 30, nhưng diện mạo của cô vẫn được người hâm mộ đánh giá là "lão hóa ngược". (Ảnh: IGNV)
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Châu Tuyết Vân vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ sự kết hợp giữa nét khỏe khoắn của một võ sĩ và sự quyến rũ, mềm mại. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận về "bão tim" cùng hàng loạt bình luận khen ngợi như: "Đúng chuẩn chị đẹp", "Cơ bụng quá đỉnh luôn Vân ơi", hay "Nhan sắc ngày càng thăng hạng". (Ảnh: IGNV)
Để có được hình thể săn chắc và thần thái cuốn hút như hiện tại, Châu Tuyết Vân đã trải qua hành trình bền bỉ với Taekwondo từ năm 7 tuổi. Cô không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu "bộ sưu tập" danh hiệu khiến bất cứ ai cũng phải ngả mũ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng từng 6 lần liên tiếp giành HCV SEA Games, khẳng định vị thế độc tôn ở nội dung quyền biểu diễn. (Ảnh: IGNV)
Cô là nguồn cảm hứng cho hàng triệu bạn trẻ về lối sống khỏe mạnh, sự kiên trì và tinh thần kỷ luật. (Ảnh: IGNV)
Khác với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt với những cú đá sấm sét trên thảm đấu, ngoài đời Châu Tuyết Vân lại là một cô gái ngọt ngào và đa năng. (Ảnh: IGNV)
Với phong cách thời trang đa dạng từ trẻ trung, cá tính đến quyến rũ, mỗi bài đăng của "chị đẹp" luôn thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. (Ảnh: IGNV)
#Châu Tuyết Vân #Taekwondo #body #vóc dáng #chị đẹp #vận động viên

