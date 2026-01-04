Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Thuận Hòa "bách chiến bách thắng": Trúng 14/15 gói thầu trong năm 2025 [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa thể hiện sức mạnh áp đảo khi tham gia 15 gói thầu thì có đến 14 lần được phê duyệt trúng thầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa trúng Gói thầu tiền tỷ tại Công ty Thủy lợi Miền Nam, tiết kiệm hơn 2 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến cuối tháng 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa đã có một năm hoạt động đấu thầu vô cùng hiệu quả. Thống kê dữ liệu cho thấy, trong tổng số 15 gói thầu tham gia trong năm nay, doanh nghiệp này đã trúng thầu 14 gói và chỉ trượt duy nhất 01 gói.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mật độ trúng thầu của doanh nghiệp này dày đặc trong quý IV/2025. Chỉ riêng trong tháng 11 và 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa đã liên tiếp được phê duyệt trúng nhiều gói thầu xây lắp hạ tầng thủy lợi. Điển hình là ngày 23/12/2025, đơn vị trúng gói xây lắp do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh mời thầu với giá 925.556.000 đồng. Trước đó, vào tháng 11, nhà thầu này cũng trúng gói sửa chữa thước thủy chí tại hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa giá 791.000.000 đồng.

Không chỉ riêng năm 2025, lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa cũng rất ấn tượng khi trúng 48 trên tổng số 66 gói thầu đã tham gia, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 115,8 tỷ đồng. Địa bàn "vàng" của doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại tỉnh Tây Ninh với 57 lần dự thầu.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tần suất cao tại một địa phương hoặc nhóm chủ đầu tư quen thuộc là dấu hiệu cần quan tâm. Điều này đòi hỏi các đơn vị chức năng phải giám sát chặt chẽ năng lực thực hiện đồng thời nhiều gói thầu cùng lúc của nhà thầu, tránh tình trạng quá tải dẫn đến chậm tiến độ hoặc kém chất lượng công trình".

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) bổ sung thêm: "Luật Đấu thầu 2023 và các Nghị định hướng dẫn năm 2025 quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư khi nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc chỉ có một nhà thầu tham gia. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công phải được đặt lên hàng đầu".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Nghi vấn "một mình một chợ": Cần minh bạch trách nhiệm giải trình tại các gói thầu hạ tầng thủy lợi

#Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa #Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh #Đấu thầu tại Tây Ninh #Đấu thầu #Bách chiến bách thắng

Tây Ninh: Gói thầu tiền tỷ tại Công ty Thủy lợi Miền Nam, tiết kiệm hơn 2 triệu đồng [Kỳ 1]

Dự thầu một mình và trúng thầu sát nút giá dự toán, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam đã ký Quyết định số 1126/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn mặt đường bờ kênh Chính Tây: Bờ trái K24+383÷K25+255; bờ phải K23+942÷K25+255. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa (địa chỉ tại 118 Nguyễn Trọng Cát, Khu Phố Hiệp Nghĩa, Phường Tân Ninh, Tây Ninh).

qd.jpg
Quyết định số 1126/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Long Vũ trúng gói thầu hạ tầng công nghệ thông tin tại ĐH Khoa học Sức khỏe

Sau khi vượt qua đối thủ tại vòng mở thầu, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Vũ đã chính thức được phê duyệt trúng gói thầu chuyển đổi số trị giá hơn 3,6 tỷ đồng tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.

Dấu ấn chuyển đổi số tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG-HCM), đơn vị thành viên được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đang đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giáo dục. Trong kế hoạch này, gói thầu "Mua sắm thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số" được xem là bước đi then chốt.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu bảo trì đường tại BQLDA khu vực huyện Củ Chi: Đối thủ trượt vì... nộp nhầm hồ sơ [Kỳ 1]

Tại gói thầu xây lắp hơn 4,9 tỷ đồng ở huyện Củ Chi, một kịch bản hy hữu đã xảy ra khi nhà thầu đối thủ bị loại do đính kèm hồ sơ kỹ thuật của một dự án hoàn toàn khác.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (Ban QLDA Củ Chi) Lê Hoàng Hải đã ký Quyết định số 1234/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án "Bảo trì bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Phú Hoà Đông". Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP với giá trúng 4.856.123.737 đồng.

qd-2106.jpg
Quyết định số 1234/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án "Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Phú Hoà Đông". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

