Công ty Thuận Hòa "bách chiến bách thắng": Trúng 14/15 gói thầu trong năm 2025 [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa thể hiện sức mạnh áp đảo khi tham gia 15 gói thầu thì có đến 14 lần được phê duyệt trúng thầu.

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa trúng Gói thầu tiền tỷ tại Công ty Thủy lợi Miền Nam, tiết kiệm hơn 2 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến cuối tháng 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa đã có một năm hoạt động đấu thầu vô cùng hiệu quả. Thống kê dữ liệu cho thấy, trong tổng số 15 gói thầu tham gia trong năm nay, doanh nghiệp này đã trúng thầu 14 gói và chỉ trượt duy nhất 01 gói.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mật độ trúng thầu của doanh nghiệp này dày đặc trong quý IV/2025. Chỉ riêng trong tháng 11 và 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa đã liên tiếp được phê duyệt trúng nhiều gói thầu xây lắp hạ tầng thủy lợi. Điển hình là ngày 23/12/2025, đơn vị trúng gói xây lắp do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh mời thầu với giá 925.556.000 đồng. Trước đó, vào tháng 11, nhà thầu này cũng trúng gói sửa chữa thước thủy chí tại hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa giá 791.000.000 đồng.

Không chỉ riêng năm 2025, lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa cũng rất ấn tượng khi trúng 48 trên tổng số 66 gói thầu đã tham gia, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 115,8 tỷ đồng. Địa bàn "vàng" của doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại tỉnh Tây Ninh với 57 lần dự thầu.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tần suất cao tại một địa phương hoặc nhóm chủ đầu tư quen thuộc là dấu hiệu cần quan tâm. Điều này đòi hỏi các đơn vị chức năng phải giám sát chặt chẽ năng lực thực hiện đồng thời nhiều gói thầu cùng lúc của nhà thầu, tránh tình trạng quá tải dẫn đến chậm tiến độ hoặc kém chất lượng công trình".

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) bổ sung thêm: "Luật Đấu thầu 2023 và các Nghị định hướng dẫn năm 2025 quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư khi nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc chỉ có một nhà thầu tham gia. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công phải được đặt lên hàng đầu".

