Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Công nghệ Liên Phát: "Cặp bài trùng" và những lần đối đầu tại các gói thầu CNTT [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu 163 gói thầu cho thấy sự xuất hiện thường xuyên của nhóm nhà thầu quen thuộc trong các dự án có Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát tham gia, tạo nên những cuộc đối đầu đầy thú vị nhưng cũng đầy nghi vấn về tính cạnh tranh.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát đã tham gia tổng cộng 163 gói thầu trên toàn quốc, trúng 66 gói với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng. Đáng chú ý là "mối quan hệ" đặc biệt giữa doanh nghiệp này với một số đối thủ thường xuyên.

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát đã từng "đụng độ" với Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ trong 33 gói thầu. Trong đó, Liên Phát thắng 13 lần, Hồng Cơ thắng 16 lần và 02 gói chưa có kết quả. Tương tự, với Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi, hai bên đã đấu với nhau 24 gói thầu, Liên Phát thắng 12 lần và Đồng Lợi thắng 6 lần.

13-9026.jpg
Ảnh minh họa

Sự luân chuyển vị trí thắng thua giữa các nhà thầu này trong một "vòng tròn" hẹp tại các địa phương như TP HCM, Đồng Tháp khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi. Điển hình như tại gói thầu tường lửa của Sở KH&CN Đồng Tháp đã phân tích ở Kỳ 1, sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi với vai trò "xếp hạng 2" đã vô hình trung tạo điều kiện cho Liên Phát trúng thầu sát giá.

Ngoài ra, tỷ lệ trúng thầu trung bình của Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát so với giá dự toán là 94,87%, nghĩa là mức tiết kiệm bình quân chỉ khoảng hơn 5%. Đây là con số không quá ấn tượng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị điện tử vốn có sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Hiện tượng các nhà thầu thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều gói thầu là một dấu hiệu cần chú ý trong công tác giám sát đấu thầu. Cần kiểm tra xem có sự liên kết ngầm hay không, hoặc liệu hồ sơ mời thầu có những 'rào cản' kỹ thuật nào khiến chỉ một nhóm ít nhà thầu mới có thể đáp ứng."

Kết thúc vệt bài phân tích về Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát, có thể thấy doanh nghiệp này đã khẳng định được năng lực trong lĩnh vực cung cấp giải pháp an ninh mạng và CNTT. Tuy nhiên, để hoạt động đấu thầu ngày càng minh bạch và hiệu quả, các chủ đầu tư cần chú trọng hơn nữa vào việc nâng cao tính cạnh tranh thực chất, tránh tình trạng "quanh quẩn" nhà thầu quen.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Công nghệ Liên Phát #đấu thầu CNTT #cạnh tranh #dữ liệu thầu #kết quả thầu #đối thủ cạnh tranh

Bài liên quan

Bạn đọc

Công nghệ Liên Phát: Nhà thầu "quen mặt" tại Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia 37 gói thầu và trúng tới 22 gói tại Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP), Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát cho thấy vị thế áp đảo của mình tại đơn vị này.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những "sân chơi" lớn nhất của Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát chính là Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP). Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 37 gói thầu do NCSP mời thầu, trúng 22 gói, trượt 13 gói và 02 gói đang chờ kết quả .

12.jpg
Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công nghệ Liên Phát trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ tại Đồng Tháp: Tiết kiệm ngân sách chưa đầy 1% [Kỳ 1]

Gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp vừa ghi nhận Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,96%, tương đương khoảng 31 triệu đồng cho gói thầu trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/10/2025, ông Lê Quang Khôi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 243/QĐ-SKH&CN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị tường lửa đảm bảo an toàn thông tin cấp độ 3 của Trung tâm tích hợp dữ liệu.

1.png
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Thủ Dầu Một: Liên danh Ngọc Bảo – Phú Lộc Phát trúng gói thầu hơn 159 tỷ đồng

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp hơn 162 tỷ đồng tại thành phố Thủ Dầu Một chỉ ghi nhận duy nhất Liên danh Ngọc Bảo – Phú Lộc Phát tham dự và trúng thầu với tiết kiệm thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Dầu Một vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144, phường Tương Bình Hiệp (nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh theo địa giới mới). Đáng chú ý, gói thầu có quy mô lên tới hơn 162 tỷ đồng này lại diễn ra trong tình trạng "độc mã" khi chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Thế "độc mã" tại gói thầu 162 tỷ đồng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.