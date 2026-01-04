Công ty Công nghệ Liên Phát: "Cặp bài trùng" và những lần đối đầu tại các gói thầu CNTT [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu 163 gói thầu cho thấy sự xuất hiện thường xuyên của nhóm nhà thầu quen thuộc trong các dự án có Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát tham gia, tạo nên những cuộc đối đầu đầy thú vị nhưng cũng đầy nghi vấn về tính cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát đã tham gia tổng cộng 163 gói thầu trên toàn quốc, trúng 66 gói với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng. Đáng chú ý là "mối quan hệ" đặc biệt giữa doanh nghiệp này với một số đối thủ thường xuyên.

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát đã từng "đụng độ" với Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ trong 33 gói thầu. Trong đó, Liên Phát thắng 13 lần, Hồng Cơ thắng 16 lần và 02 gói chưa có kết quả. Tương tự, với Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi, hai bên đã đấu với nhau 24 gói thầu, Liên Phát thắng 12 lần và Đồng Lợi thắng 6 lần.

Ảnh minh họa

Sự luân chuyển vị trí thắng thua giữa các nhà thầu này trong một "vòng tròn" hẹp tại các địa phương như TP HCM, Đồng Tháp khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi. Điển hình như tại gói thầu tường lửa của Sở KH&CN Đồng Tháp đã phân tích ở Kỳ 1, sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi với vai trò "xếp hạng 2" đã vô hình trung tạo điều kiện cho Liên Phát trúng thầu sát giá.

Ngoài ra, tỷ lệ trúng thầu trung bình của Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát so với giá dự toán là 94,87%, nghĩa là mức tiết kiệm bình quân chỉ khoảng hơn 5%. Đây là con số không quá ấn tượng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị điện tử vốn có sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Hiện tượng các nhà thầu thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều gói thầu là một dấu hiệu cần chú ý trong công tác giám sát đấu thầu. Cần kiểm tra xem có sự liên kết ngầm hay không, hoặc liệu hồ sơ mời thầu có những 'rào cản' kỹ thuật nào khiến chỉ một nhóm ít nhà thầu mới có thể đáp ứng."

Kết thúc vệt bài phân tích về Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát, có thể thấy doanh nghiệp này đã khẳng định được năng lực trong lĩnh vực cung cấp giải pháp an ninh mạng và CNTT. Tuy nhiên, để hoạt động đấu thầu ngày càng minh bạch và hiệu quả, các chủ đầu tư cần chú trọng hơn nữa vào việc nâng cao tính cạnh tranh thực chất, tránh tình trạng "quanh quẩn" nhà thầu quen.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.