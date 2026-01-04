Chân dung Công ty Tuấn Kiệt và Giáo dục Mekong: Lịch sử trúng thầu và những ‘vết gợn’ [Kỳ 3]

Sở hữu bề dày thành tích trúng hàng trăm gói thầu tại khu vực ĐBSCL, nhưng hai doanh nghiệp Tuấn Kiệt và Giáo dục Mekong lại vấp phải những nghi vấn về tính trung thực và sai sót hồ sơ trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hai đơn vị vừa bị loại tại An Giang là những doanh nghiệp có thâm niên hoạt động tại khu vực miền Tây.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Sản xuất Tuấn Kiệt (MSDN: 2100436989) có địa chỉ tại Ấp Tân Đại, Xã Tập Ngãi, Vĩnh Long. Doanh nghiệp này do ông Huỳnh Tuấn Kiệt làm Chủ tịch kiêm Giám đốc. Dữ liệu cho thấy, dù quy mô nhân sự công bố chỉ khoảng 5 người, Tuấn Kiệt đã tham gia 160 gói thầu, trúng 82 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 110 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động chính là Vĩnh Long (108 gói) và Trà Vinh cũ (64 gói). Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình là 86,35%.

Đối tác trong liên danh là Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong (MSDN: 1801284605), địa chỉ tại 31A1, Khu Vực 5, Phường An Bình, Cần Thơ. Doanh nghiệp này do bà Đỗ Nguyễn Thu Phương làm Giám đốc. Giáo dục Mekong đã tham gia 166 gói thầu, trúng 77 gói, tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 99,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này rất cao, lên tới 97,21%, cho thấy mức tiết kiệm cho ngân sách là không đáng kể.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 là một năm đầy biến động của hai nhà thầu này. Trong khi Tuấn Kiệt vẫn duy trì mạch trúng thầu tại Vĩnh Long (ví dụ: trúng Gói thầu số 5 thiết bị đồ gỗ do Ban QLDA DD&CN tỉnh Vĩnh Long mời thầu ngày 19/12/2025), thì tại các địa bàn mới như An Giang, Tây Ninh, họ lại liên tiếp gặp khó.

Cụ thể, Giáo dục Mekong đã trượt thầu tại hàng loạt gói mua sắm thiết bị giáo dục cuối năm 2025 tại Cần Thơ, Tây Ninh. Đỉnh điểm là sự cố tại Gói thầu số 10 Trường THPT Vĩnh Bình, nơi họ liên danh cùng Tuấn Kiệt và bị phát hiện nghi vấn sử dụng tài liệu cắt ghép của hãng ASUS (như đã nêu ở Kỳ 1). Ngoài ra, cả hai cũng trượt thầu tại Gói thầu số 13 (ngày 17/09/2025) và Gói thầu số 15 (ngày 30/10/2025) do Ban QLDA tỉnh An Giang mời thầu.

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: “Việc một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại địa phương sở tại nhưng lại mắc lỗi sơ đẳng hoặc gian lận khi sang địa bàn khác là hiện tượng cần lưu tâm. Phải chăng có sự khác biệt trong quy trình thẩm định hồ sơ giữa các địa phương, hay nhà thầu đang chịu áp lực phải thắng bằng mọi giá?”

