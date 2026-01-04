Hà Nội

Chân dung Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao: "Sát thủ" gói thầu hàng hóa tại An Giang [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia 160 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu dày đặc tại các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh An Giang, doanh nghiệp này đang cho thấy vị thế "áp đảo" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao (MSDN: 0309929862) thành lập từ năm 2010, do ông Hoàng Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 160 gói thầu, trong đó trúng tới 78 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 874 tỷ đồng.

Dữ liệu phân tích cho thấy An Giang là thị trường "trọng điểm" của nhà thầu này. Một trong những Chủ đầu tư "ruột" là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang. Tại đây, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 9 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 90% với tổng giá trị gần 99 tỷ đồng.

Các gói thầu trúng tại đơn vị này thường có giá trị lớn như: Gói thầu số 07 thi công và thiết bị công trình (24,99 tỷ đồng); Gói thầu số 05 cung cấp lắp đặt trang thiết bị (19,3 tỷ đồng); Gói thầu số 15 (12,3 tỷ đồng). Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của doanh nghiệp này khi tham gia thầu đạt khoảng 93,17% so với giá dự toán.

Bên cạnh các gói thầu độc lập, doanh nghiệp này còn có mối quan hệ đối tác liên danh đa dạng. Cụ thể, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao từng liên danh với 30 nhà thầu trong 35 gói thầu, đạt tỷ lệ thắng thầu khi liên danh rất cao (21/35 gói). Trong số đó, các đối tác thường xuyên có thể kể đến như Công ty TNHH Công nghệ T&H, Công ty TNHH Incom.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tục tại một địa phương với tỷ lệ áp đảo là dấu hiệu cần sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý. Dù kết quả đấu thầu qua mạng đảm bảo tính công khai, nhưng việc phân tích lịch sử đấu thầu và các rào cản kỹ thuật thường xuyên xuất hiện trong HSMT là điều cần thiết để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Bài toán minh bạch trong đấu thầu thiết bị và góc nhìn từ các chuyên gia.

