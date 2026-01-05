Hà Nội

Giải mã

Lòng hồ khô cạn để lộ hàng chục dấu chân người kỳ lạ

Trong quá trình phân tích lòng hồ khô cạn của hồ Otero (Mỹ) thời tiền sử, các chuyên gia phát hiện hàng chục dấu chân người cổ xưa.

Khi phân tích lòng hồ khô cạn của hồ Otero thời tiền sử nằm tại công viên quốc gia White Sands ở bang New Mexico, Mỹ, các nhà nghiên cứu bất ngờ tìm thấy hàng chục dấu chân người cổ xưa in sâu trong các lớp trầm tích. Ảnh: Science.
Khi phân tích lòng hồ khô cạn của hồ Otero thời tiền sử nằm tại công viên quốc gia White Sands ở bang New Mexico, Mỹ, các nhà nghiên cứu bất ngờ tìm thấy hàng chục dấu chân người cổ xưa in sâu trong các lớp trầm tích. Ảnh: Science.
Kết quả phân tích đồng vị nhiều hạt giống được tìm thấy bên trên và bên dưới các dấu chân cho thấy chúng có niên đại trùng với thời kỳ Cực đại băng hà cuối cùng cách đây khoảng 26.500 đến 19.000 năm. Ảnh: Public domain.
Kết quả phân tích đồng vị nhiều hạt giống được tìm thấy bên trên và bên dưới các dấu chân cho thấy chúng có niên đại trùng với thời kỳ Cực đại băng hà cuối cùng cách đây khoảng 26.500 đến 19.000 năm. Ảnh: Public domain.
Vào thời điểm đó, lục địa Bắc Mỹ từng được cho là không thể có con người sinh sống. Ảnh: NPS Foundation Document.
Vào thời điểm đó, lục địa Bắc Mỹ từng được cho là không thể có con người sinh sống. Ảnh: NPS Foundation Document.
Vì thế, khám phá mới đã thách thức hiểu biết của chúng ta về các mốc thời gian lâu nay cho rằng con người đặt chân đến Bắc Mỹ không sớm hơn 16.000 năm trước. Ảnh: Science.
Vì thế, khám phá mới đã thách thức hiểu biết của chúng ta về các mốc thời gian lâu nay cho rằng con người đặt chân đến Bắc Mỹ không sớm hơn 16.000 năm trước. Ảnh: Science.
Nghiên cứu mới công bố do Giáo sư Matthew Bennett của Đại học Bournemouth (Anh) dẫn đầu chỉ ra con người từng sống ở khu vực này của bang New Mexico sớm hơn ít nhất 7.000 năm so với các bằng chứng khảo cổ đã được xác nhận trước đó. Ảnh: Science.
Nghiên cứu mới công bố do Giáo sư Matthew Bennett của Đại học Bournemouth (Anh) dẫn đầu chỉ ra con người từng sống ở khu vực này của bang New Mexico sớm hơn ít nhất 7.000 năm so với các bằng chứng khảo cổ đã được xác nhận trước đó. Ảnh: Science.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon đối với hạt giống của loài thực vật thủy sinh Ruppia cirrhosa. Những hạt giống này được tìm thấy ở cả phía trên lẫn phía dưới các lớp dấu chân. Ảnh: Science.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon đối với hạt giống của loài thực vật thủy sinh Ruppia cirrhosa. Những hạt giống này được tìm thấy ở cả phía trên lẫn phía dưới các lớp dấu chân. Ảnh: Science.
Kết quả kiểm tra cho thấy các hạt giống có niên đại nhất quán. Điều này giúp các chuyên gia xác định con người đã sinh sống tại khu vực này cách đây khoảng từ 23.000 đến 21.000 năm trước, thay vì khoảng 16.000 năm như những nghiên cứu trước đó. Ảnh: Science.
Kết quả kiểm tra cho thấy các hạt giống có niên đại nhất quán. Điều này giúp các chuyên gia xác định con người đã sinh sống tại khu vực này cách đây khoảng từ 23.000 đến 21.000 năm trước, thay vì khoảng 16.000 năm như những nghiên cứu trước đó. Ảnh: Science.
Giáo sư Vance Holliday của Đại học Arizona (Mỹ) cho hay các dấu chân cổ xưa mới phát hiện ở công viên quốc gia White Sands cung cấp một mốc thời gian con người tới Bắc Mỹ sớm hơn khoảng 5.000 - 7.000 năm. Ảnh: Science.
Giáo sư Vance Holliday của Đại học Arizona (Mỹ) cho hay các dấu chân cổ xưa mới phát hiện ở công viên quốc gia White Sands cung cấp một mốc thời gian con người tới Bắc Mỹ sớm hơn khoảng 5.000 - 7.000 năm. Ảnh: Science.
Đồng thời, phát hiện này được xem là bước ngoặt trong việc tìm hiểu quá trình di cư ban đầu của con người trên lục địa Bắc Mỹ. Ảnh: Karen Carr.
Đồng thời, phát hiện này được xem là bước ngoặt trong việc tìm hiểu quá trình di cư ban đầu của con người trên lục địa Bắc Mỹ. Ảnh: Karen Carr.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Science, Earth)
