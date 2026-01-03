Hà Nội

Sống Khỏe

Hà Nội ngăn chặn vụ vận chuyển hơn 800 kg chân gà bẩn

Trong ngày đầu năm, Hà Nội phát hiện và tiêu hủy 831 kg chân gà bẩn, xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

Ngày 1/1/2026, thời điểm người dân cả nước nghỉ Tết Dương lịch, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thủ đô vẫn bám sát địa bàn, duy trì trực, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 10 đã phối hợp với Công an xã Sóc Sơn và Đội Cảnh sát giao thông số 15 tiến hành kiểm tra hàng hóa đang được vận chuyển trên ô tô mang biển kiểm soát 29D-420.11.

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện hơn 800 kg chân gà "bẩn". Ảnh DMS

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 26 bao tải chứa tổng cộng 831 kg chân gà đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được xác định có tổng trị giá 24,93 triệu đồng.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Đội Quản lý thị trường số 10 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là ông Lưu Văn Hưng, trú tại thôn Chi Đông 1, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, số tiền 17 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Gần tấn thực phẩm bẩn bốc mùi, bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt. Ảnh DMS

Gần tấn thực phẩm bẩn bốc mùi, bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt. Ảnh DMS

Vụ việc được phát hiện và xử lý ngay trong ngày đầu năm 2026 là minh chứng rõ nét cho tinh thần không nghỉ, không lơ là của lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan phối hợp trong công tác đấu tranh với thực phẩm bẩn. Điều này thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn cho người dân, trong các dịp lễ, Tết.

Việc ăn phải chân gà hết hạn sử dụng hoặc tẩm hóa chất không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn có thể ảnh hưởng đến gan, thận, hệ miễn dịch, tăng nguy cơ ung thư do tồn dư hóa chất độc hại.

