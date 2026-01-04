Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đòn trả đũa của Nga với Ukraine vào cửa ngõ Odessa

Quân sự

Đòn trả đũa của Nga với Ukraine vào cửa ngõ Odessa

Các cuộc không kích mới của Quân đội Ukraine vào Odessa, đã cắt đứt tuyến đường tiếp vận ngắn nhất của Ukraine tới khu vực Donbass.

Tiến Minh
Ukraine đã phải hứng chịu những phản ứng quyết liệt từ Nga, sau các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) vào các tàu chở dầu dân sự của Nga, trên khu vực Biển Đen.
Ukraine đã phải hứng chịu những phản ứng quyết liệt từ Nga, sau các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) vào các tàu chở dầu dân sự của Nga, trên khu vực Biển Đen.
Nhiều loại vũ khí, bao gồm cả các loại bom lượn, được lắp thêm động cơ phản lực mới nhất của Nga, đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong khu vực Odessa. Hậu quả là gì, và tại sao đây lại không chỉ đơn thuần là một hành động trả đũa?
Nhiều loại vũ khí, bao gồm cả các loại bom lượn, được lắp thêm động cơ phản lực mới nhất của Nga, đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong khu vực Odessa. Hậu quả là gì, và tại sao đây lại không chỉ đơn thuần là một hành động trả đũa?
Đến sáng ngày 31/12, 10 trạm biến áp và nhà máy nhiệt điện ở vùng Odessa đã bị hư hại. Tất cả các trạm biến áp điện gió trong thành phố đều mất điện, giao thông bị tê liệt; ở một số khu vực, không chỉ mất điện mà cả nguồn cung cấp nước cũng bị gián đoạn.
Đến sáng ngày 31/12, 10 trạm biến áp và nhà máy nhiệt điện ở vùng Odessa đã bị hư hại. Tất cả các trạm biến áp điện gió trong thành phố đều mất điện, giao thông bị tê liệt; ở một số khu vực, không chỉ mất điện mà cả nguồn cung cấp nước cũng bị gián đoạn.
Nhiều người dân đã phải xếp hàng dài chờ lấy nước tại các giếng nước ở Odessa; ở một số khu vực, nước được vận chuyển bằng xe bồn. "Đã ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông và công nghiệp... Cơ sở hạ tầng thiết yếu đang hoạt động bằng máy phát điện", ông Oleh Kiper, người đứng đầu chính quyền vùng Odessa, cho biết.
Nhiều người dân đã phải xếp hàng dài chờ lấy nước tại các giếng nước ở Odessa; ở một số khu vực, nước được vận chuyển bằng xe bồn. "Đã ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông và công nghiệp... Cơ sở hạ tầng thiết yếu đang hoạt động bằng máy phát điện", ông Oleh Kiper, người đứng đầu chính quyền vùng Odessa, cho biết.
Trong thời gian qua, Ukraine hứng chịu từ các cuộc tấn công của Nga vào lĩnh vực năng lượng; ngoài ra, các mục tiêu quan trọng khác cũng đã bị tấn công. Trong các cuộc không kích từ ngày 12 đến 14/12, Lực lượng vũ trang Nga (RFAF) đã cơ bản tiêu diệt hoàn toàn những gì còn lại của lực lượng phòng không AFU ở Odessa.
Trong thời gian qua, Ukraine hứng chịu từ các cuộc tấn công của Nga vào lĩnh vực năng lượng; ngoài ra, các mục tiêu quan trọng khác cũng đã bị tấn công. Trong các cuộc không kích từ ngày 12 đến 14/12, Lực lượng vũ trang Nga (RFAF) đã cơ bản tiêu diệt hoàn toàn những gì còn lại của lực lượng phòng không AFU ở Odessa.
Có rất nhiều video trực tuyến, cho thấy UAV tấn công Geranium và Gerber bay “ung dung” trên bầu trời ban ngày, mà không hề có dấu hiệu bị bắn trả. Một số mục tiêu, trong đó có các cơ sở lắp ráp UAV của AFU. Nhà máy Zarya-Mashproekt ở Mykolaiv, một trong những nhà máy hàng đầu trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng đã bị tấn công.
Có rất nhiều video trực tuyến, cho thấy UAV tấn công Geranium và Gerber bay “ung dung” trên bầu trời ban ngày, mà không hề có dấu hiệu bị bắn trả. Một số mục tiêu, trong đó có các cơ sở lắp ráp UAV của AFU. Nhà máy Zarya-Mashproekt ở Mykolaiv, một trong những nhà máy hàng đầu trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng đã bị tấn công.
Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng nhắm vào hệ thống giao thông, bao gồm cả cảng và đường sắt. Trước đó, vào ngày 14/12, các cuộc tấn công nhắm vào cầu vượt Zatoka. Cây cầu bắc qua cửa sông Dniester này, là một tuyến đường hậu cần quan trọng nối thành phố Odessa với Romania, và được sử dụng để vận chuyển tiếp tế từ các nước phương Tây đã bị đánh phá.
Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng nhắm vào hệ thống giao thông, bao gồm cả cảng và đường sắt. Trước đó, vào ngày 14/12, các cuộc tấn công nhắm vào cầu vượt Zatoka. Cây cầu bắc qua cửa sông Dniester này, là một tuyến đường hậu cần quan trọng nối thành phố Odessa với Romania, và được sử dụng để vận chuyển tiếp tế từ các nước phương Tây đã bị đánh phá.
Và cuộc tấn công không chỉ giới hạn ở những cây cầu. Trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công đã được ghi nhận nhằm vào các cơ sở năng lượng và hậu cần trong khu vực, bao gồm cơ sở hạ tầng cảng, trạm biến áp, lưu trữ khí đốt, các đầu mối đường sắt - tất cả những thứ cung cấp cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến và ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở Odessa.
Và cuộc tấn công không chỉ giới hạn ở những cây cầu. Trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công đã được ghi nhận nhằm vào các cơ sở năng lượng và hậu cần trong khu vực, bao gồm cơ sở hạ tầng cảng, trạm biến áp, lưu trữ khí đốt, các đầu mối đường sắt - tất cả những thứ cung cấp cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến và ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở Odessa.
Cụ thể, một kho chứa tàu không người lái tự sát ở trong cảng Odessa, trạm nén khí Ananyev, trạm biến áp 330 kV Artsyz, Nhà máy Nhiệt điện Odessa và một cây cầu đường sắt ở làng Sarata thuộc huyện Belgorod-Dnistrovskyi…cũng nằm trong danh sách đánh phá của Nga.
Cụ thể, một kho chứa tàu không người lái tự sát ở trong cảng Odessa, trạm nén khí Ananyev, trạm biến áp 330 kV Artsyz, Nhà máy Nhiệt điện Odessa và một cây cầu đường sắt ở làng Sarata thuộc huyện Belgorod-Dnistrovskyi…cũng nằm trong danh sách đánh phá của Nga.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu, đây là cuộc tấn công lớn nhất vào Odessa kể cả về số lượng UAV tấn công và bom lượn tầm xa UMPK.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu, đây là cuộc tấn công lớn nhất vào Odessa kể cả về số lượng UAV tấn công và bom lượn tầm xa UMPK.
Cuộc tấn công vào Odessa trong tuần qua, cũng chưa từng có tiền lệ về sự đa dạng của các loại vũ khí được sử dụng. Đặc biệt là việc sử dụng bom lượn (UMPK), tăng tầm bằng tên lửa, nhằm vào cây cầu ở Zatoka đã gây ra mối lo ngại đặc biệt cho Ukraine.
Cuộc tấn công vào Odessa trong tuần qua, cũng chưa từng có tiền lệ về sự đa dạng của các loại vũ khí được sử dụng. Đặc biệt là việc sử dụng bom lượn (UMPK), tăng tầm bằng tên lửa, nhằm vào cây cầu ở Zatoka đã gây ra mối lo ngại đặc biệt cho Ukraine.
Nguồn tin từ phía Ukraine lần đầu tiên đề cập về việc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sử dụng loại bom dẫn đường lắp động cơ phản lực mới, vào tháng 10 năm ngoái. Loại vũ khí mới này, đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở các vùng Mykolaiv, Odesa, Dnipropetrovsk và Poltava, nằm cách tiền tuyến 150-170 km và cách điểm thả bom khoảng 200 km.
Nguồn tin từ phía Ukraine lần đầu tiên đề cập về việc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sử dụng loại bom dẫn đường lắp động cơ phản lực mới, vào tháng 10 năm ngoái. Loại vũ khí mới này, đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở các vùng Mykolaiv, Odesa, Dnipropetrovsk và Poltava, nằm cách tiền tuyến 150-170 km và cách điểm thả bom khoảng 200 km.
"Loại bom mới của Nga chính là bom FAB UMPK, nhưng được trang bị thêm một động cơ phản lực nhỏ. Tất cả những yếu tố này, giúp nó bay lướt đi vài trăm ki-lô-mét và đến mục tiêu với độ chính xác cao hơn so với các loại bom thông thường"; chuyên gia quân sự Nga Yury Knutov giải thích với tờ Tầm nhìn (Vzglyad).
"Loại bom mới của Nga chính là bom FAB UMPK, nhưng được trang bị thêm một động cơ phản lực nhỏ. Tất cả những yếu tố này, giúp nó bay lướt đi vài trăm ki-lô-mét và đến mục tiêu với độ chính xác cao hơn so với các loại bom thông thường"; chuyên gia quân sự Nga Yury Knutov giải thích với tờ Tầm nhìn (Vzglyad).
Bom lượn tăng tầm sử dụng động cơ tên lửa đẩy, giống như bom lướt UMBP-5R hoặc Grom-E1, giúp máy bay ném bom Su-34 của Nga tấn công mà không cần xâm nhập vào trong tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương.
Bom lượn tăng tầm sử dụng động cơ tên lửa đẩy, giống như bom lướt UMBP-5R hoặc Grom-E1, giúp máy bay ném bom Su-34 của Nga tấn công mà không cần xâm nhập vào trong tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương.
Tuy nhiên, bom trang bị động cơ phản lực có giá thành rẻ hơn nhiều so với tên lửa thông thường, nhưng chúng có sức công phá mạnh hơn và cũng đóng vai trò là vũ khí tấn công chính xác. Do vậy nó sẽ là vũ khí được Nga sử dụng nhiều trong thời gian tới. (nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Tuy nhiên, bom trang bị động cơ phản lực có giá thành rẻ hơn nhiều so với tên lửa thông thường, nhưng chúng có sức công phá mạnh hơn và cũng đóng vai trò là vũ khí tấn công chính xác. Do vậy nó sẽ là vũ khí được Nga sử dụng nhiều trong thời gian tới. (nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Tiến Minh
VZ
Link bài gốc Copy link
https://vz.ru/society/2025/12/15/1381014.html https://topwar.ru/275158-gerani-i-gerbery-rabotajut-po-mostu-v-zatoke-pod-odessoj.html
#Odessa #Nga tấn công Odessa #Nga phong tỏa Odessa #bom gắn động cơ phản lực #Quân đội Ukraine #cảng Odessa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT