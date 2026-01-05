Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Tăng Mỹ Hàn 'mở bát năm mới' với bộ ảnh đẹp như mơ tại Đà Lạt

Vừa đón xong Tết dương, Tăng Mỹ Hàn đã sớm 'mở bát' năm mới bằng visual đỉnh cao trong bộ ảnh đậm chất tiểu thư tại thành phố ngàn hoa.

Tăng Mỹ Hàn (biệt danh Babyboo hay Kjmbae) là một trong những hot girl Gen Z có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thời trang cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Tăng Mỹ Hàn lựa chọn một chiếc váy xòe tone trắng kem với họa tiết hoa nhí tinh tế. Thiết kế cúp ngực cùng chi tiết thắt dây corset phía sau giúp tôn lên vòng eo "con kiến" và vóc dáng thanh mảnh của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp với kiểu tóc buộc nửa đầu dịu dàng và lối trang điểm trong trẻo, Mỹ Hàn hiện lên như một nàng công chúa giữa khu vườn tràn ngập ánh nắng. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh của bộ ảnh được thực hiện tại một góc nhỏ mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Mỹ Hàn chia sẻ dòng trạng thái nhẹ nhàng: "Mở bát năm mới bằng ảnh ở Đà Lạt", như một lời chào đầy ngọt ngào gửi đến những người theo dõi mình trong năm 2026 này. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu về gần 100.000 lượt yêu thích trên Instagram. Dưới phần bình luận, không ít fan hâm mộ đã để lại những lời khen có cánh. (Ảnh: IGNV)
Phong cách của Tăng Mỹ Hàn được xem là "hệ tư tưởng" mặc đẹp cho nhiều bạn trẻ với "vibe ngoan xinh yêu" và đầy nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng cực kỳ chuộng các mẫu váy áo điệu đà, tone màu trắng kem hoặc pastel. Các thiết kế đầm hai dây dáng xòe, họa tiết hoa nhí hay áo cúp ngực là những item thường thấy nhất trong tủ đồ của cô. (Ảnh: IGNV)
Tuy gắn liền với hình tượng ngọt ngào, nhưng thỉnh thoảng cô cũng "đổi gió" với những bộ đồ da bó sát, phong cách corset cá tính hoặc đồ bơi gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Tăng Mỹ Hàn #đà lạt #hot girl #thời trang #ảnh đẹp #người nổi tiếng

