Công ty HTD Việt Nam trúng thầu 1,4 tỷ tại Cấp nước Phú Hòa Tân

Công ty Cấp nước Phú Hòa Tân vừa chỉ định rút gọn cho Công ty HTD Việt Nam thực hiện gói thầu 1,489 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy 100% gói thầu độc lập mà HTD Việt Nam trúng đều không qua cạnh tranh.

Ngày 08/10/2025, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-PHT-QLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng" (Mã IB: IB2500443810-00).

Quyết định số 351/QĐ-PHT-QLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc dự án Đầu tư thay mới tuyến ống cấp nước hẻm 506 đường 3/2 (DMA 1027), tại địa bàn Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị trúng thầu là Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Hạ Tầng Kỹ Thuật HTD Việt Nam (MST: 0317201749). Giá trúng thầu là 1.347.768.570 đồng.

Trước đó, vào ngày 30/09/2025, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này đã được Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, ông Hoàng Ngọc Lâm, phê duyệt tại Quyết định số 343/QĐ-PHT-TTĐ.

Theo quyết định này, gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng" (thuộc nguồn vốn kinh doanh) có giá 1.489.638.946 đồng và được phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu rút gọn".

Đối chiếu kết quả, gói thầu đã đạt được tỷ lệ tiết kiệm 141.870.376 đồng, tương đương 9,52% so với giá gói thầu.

Chỉ định thầu có tuân thủ quy định?

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn thường xuyên là vấn đề được dư luận quan tâm, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Đối chiếu với các quy định pháp luật mới nhất, cụ thể là Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết Luật Đấu thầu), việc chỉ định thầu rút gọn được quy định rõ về hạn mức.

Tại Khoản 4, Điều 78, Nghị định 214/2025/NĐ-CP nêu rõ, chỉ định thầu được áp dụng đối với "...gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng".

Khoản 2, Điều 80 của Nghị định này cũng xác nhận các gói thầu thuộc Khoản 4, Điều 78 được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu mà Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân mời thầu là gói thầu hỗn hợp (cung cấp vật tư và thi công), có giá 1,489 tỷ đồng, thấp hơn hạn mức 02 tỷ đồng. Như vậy, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là phù hợp với các quy định hiện hành.

Nhà thầu HTD Việt Nam và tỷ lệ trúng thầu "áp đảo" năm 2025

Dù gói thầu trên tuân thủ về hạn mức chỉ định thầu, nhưng hồ sơ năng lực của nhà thầu trúng thầu lại cho thấy nhiều dữ liệu đáng chú ý.

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Hạ Tầng Kỹ Thuật HTD Việt Nam (gọi tắt là HTD Việt Nam) là một doanh nghiệp nhỏ, do ông Nguyễn Hữu Tuyền làm Giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, năm 2025 (tính đến ngày 24/10/2025) là một năm hoạt động hiệu quả của HTD Việt Nam khi tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6 gói, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%.

Điều đặc biệt là, 4 trong 6 gói thầu này (bao gồm 1 gói liên danh) đều do một chủ đầu tư duy nhất là Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành mời thầu. Gói thầu còn lại chính là gói chỉ định thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

Nhìn rộng hơn về lịch sử hoạt động, HTD Việt Nam đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu và trúng 17 gói.

Hệ sinh thái Cấp nước Bến Thành và Phú Hòa Tân

Dữ liệu cho thấy sự "bén duyên" đặc biệt của HTD Việt Nam với hai đơn vị ngành cấp nước tại TP. Hồ Chí Minh:

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: HTD Việt Nam tham gia 2 gói, trúng cả 2 gói. Gói thầu vừa trúng ngày 08/10/2025 và một gói trúng vào ngày 29/01/2024 (giá trị 704.300.550 đồng).

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành: Mối quan hệ này thể hiện rõ rệt nhất. HTD Việt Nam đã tham gia 17 gói thầu tại đây, trúng 15 gói và chỉ trượt 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại BMT này là 10.398.600.463 đồng.

100% giá trị độc lập đến từ chỉ định thầu

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ năng lực của HTD Việt Nam là bức tranh về tính cạnh tranh.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả liên danh) là 12.450.669.583 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 8.942.163.061 đồng.

Theo thống kê, toàn bộ 8.942.163.061 đồng trúng thầu độc lập này đều đến từ các gói "chỉ định thầu. Điều này có nghĩa, khi tham gia với tư cách độc lập, HTD Việt Nam dường như chưa từng trúng một gói thầu nào qua hình thức đấu thầu rộng rãi công khai.

Việc một doanh nghiệp có lịch sử trúng thầu chủ yếu dựa vào các hình thức không cạnh tranh (chỉ định thầu) đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh thực sự khi tham gia thị trường mở.

Mặc dù gói thầu IB2500443810-00 tại Cấp nước Phú Hòa Tân là tuân thủ quy định về hạn mức của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhưng việc liên tiếp được các chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" qua hình thức chỉ định thầu cần được nhìn nhận khách quan để đảm bảo mục tiêu tối thượng của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, như tinh thần của Luật Đấu thầu 90/2025/QH15 đã quy định.