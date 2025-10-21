Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hai gói thầu tại Tân Đông Hiệp (TP HCM): Vì sao Cty Thành Tân Thuận "một mình một ngựa"?

Hai gói thầu xây lắp do UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) làm chủ đầu tư vừa mở thầu, đều chỉ ghi nhận duy nhất Cty Thành Tân Thuận tham dự với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Hải Đăng - Hà Linh

Bối cảnh sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên cả nước theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công. Tuy nhiên, tại một số gói thầu, việc chỉ có một nhà thầu tham dự với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp đang đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch.

Hai gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Đông Hiệp (thuộc TP HCM) đang thu hút sự chú ý khi cùng ghi nhận kịch bản "một mình một ngựa".

Thực trạng "độc diễn" và tỷ lệ tiết kiệm 0,16% và 0,21%

Theo các biên bản mở thầu vừa được công bố, cả hai gói thầu do Uỷ ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp làm chủ đầu tư đều chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận (MST: 0304375794). Đáng chú ý, giá dự thầu của doanh nghiệp này đưa ra rất sát với giá gói thầu.

Cụ thể, tại gói thầu "Xây dựng (đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm tổ 20, 21, 22B khu phố Đông Thành (Mã TBMT: IB2500430955, KHLCNT: PL2500225636):

bbmt.jpg
Nguồn: MSC
  • Giá gói thầu được phê duyệt là 5.187.293.134 đồng.
  • Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu với giá 5.179.101.215 đồng.
  • Nếu trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 8.191.919 đồng, tương đương mức 0,16%.

Tình huống tương tự lặp lại tại gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường hẻm số 23, hẻm số 24 và hẻm 81 đường Trần Thị Xanh (Mã TBMT: IB2500431150, KHLCNT: PL2500225741):

  • Giá gói thầu là 2.405.666.809 đồng.
  • Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận cũng là nhà thầu duy nhất tham dự với giá 2.400.570.033 đồng.
  • Mức tiết kiệm ở gói thầu này là 5.096.776 đồng, tương đương tỷ lệ 0,21%.

Cả hai gói thầu hiện đang trong giai đoạn xét thầu. Dù việc nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu không vi phạm quy định, nhưng khi hiện tượng này xảy ra đồng thời với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng không, dư luận đang đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế của các cuộc thầu sử dụng vốn đầu tư công.

Năng lực nhà thầu và mối quan hệ với đơn vị tư vấn

Phân tích dữ liệu về Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận (do ông Nguyễn Văn Thuận làm Giám đốc) cho thấy một bức tranh hoạt động đấu thầu khá sôi nổi. Tính đến tháng 10/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 61 gói thầu, trong đó trúng 45 gói, trượt 11 gói, 3 gói chưa có kết quả (bao gồm 2 gói thầu nêu trên) và 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 143,5 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Thành Tân Thuận đã tham gia 12 gói thầu, trúng 7 gói và trượt 2 gói, cho thấy tỷ lệ trúng thầu khá cao (khoảng 78% nếu chỉ tính trên các gói đã có kết quả).

Điều đáng quan tâm là mối quan hệ giữa nhà thầu này với các đơn vị tư vấn được Uỷ ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp lựa chọn để thực hiện các công việc liên quan đến hai gói thầu.

Đối với gói thầu hẻm tổ 20, 21, 22B (IB2500430955), đơn vị lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC. Dữ liệu lịch sử cho thấy, Công ty Thành Tân Thuận có "duyên" đặc biệt với đơn vị tư vấn này. Nhà thầu đã tham gia 5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC mời thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% (trúng cả 5 gói) .

Đối với gói thầu hẻm 23, 24, 81 Trần Thị Xanh (IB2500431150), đơn vị lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh và đơn vị thẩm định E-HSMT là Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh.

  • Với Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh, Công ty Thành Tân Thuận từng tham gia 3 gói thầu, trúng 1 và trượt 2 .
  • Với Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh, Công ty Thành Tân Thuận đã tham gia 2 gói thầu và cũng đạt tỷ lệ trúng thầu 100% (trúng cả 2 gói) .

Việc một nhà thầu "quen mặt", có tỷ lệ trúng thầu cao tại các gói thầu do những đơn vị tư vấn cụ thể mời thầu/lập hồ sơ/thẩm định, lại là nhà thầu duy nhất tham gia các gói thầu của Uỷ ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp, đặt ra nghi vấn về việc liệu thông tin mời thầu có được công khai rộng rãi, hay các yêu cầu của hồ sơ mời thầu có vô tình tạo rào cản, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tiềm năng khác hay không.

Luật đấu thầu và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Bối cảnh pháp lý của hoạt động đấu thầu đã có nhiều thay đổi lớn sau khi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các Luật sửa đổi (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15), Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC được ban hành.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Hệ thống pháp luật mới, đặc biệt là Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đã trao quyền tự chủ lớn hơn cho chủ đầu tư, đơn cử như việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không còn cần sự phê duyệt của người có thẩm quyền trong nhiều trường hợp, hay chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định các nội dung (nếu có). Tuy nhiên, quyền tự chủ lớn hơn phải đi kèm với trách nhiệm giải trình cao hơn. Chủ đầu tư, ở đây là Uỷ ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp, phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ, chất lượng và đặc biệt là hiệu quả của gói thầu. Hiệu quả không chỉ là hoàn thành công trình, mà còn là hiệu quả kinh tế, thể hiện qua tính cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành luôn nhấn mạnh 05 mục tiêu cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Việc một nhà thầu duy nhất tham dự không phải là hiếm, và nếu quy trình được tuân thủ, về lý thuyết là không sai. Tuy nhiên, khi hiện tượng này đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,16% hay 0,21%, mục tiêu 'hiệu quả kinh tế' rõ ràng chưa đạt được ở mức tối ưu. Cơ quan quản lý nhà nước cần giám sát chặt chẽ các gói thầu có dấu hiệu kém cạnh tranh, đặc biệt là vai trò của các đơn vị tư vấn trong việc lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, để đảm bảo không có các điều kiện gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vô tình hoặc hữu ý tạo lợi thế cho một nhà thầu cụ thể".

Kết quả cuối cùng của hai gói thầu tại phường Tân Đông Hiệp vẫn đang chờ quyết định phê duyệt từ chủ đầu tư. Dư luận mong đợi một quyết định không chỉ đúng quy trình, mà còn phải đảm bảo sự hài hòa giữa các mục tiêu của đấu thầu, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách.

#TP Hồ Chí Minh #UBND phường Tân Đông Hiệp #Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận #khu phố Đông Thành #Nâng cấp mở rộng hẻm tổ 20 #đường Trần Thị Xanh

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị y tế tại Cà Mau: Nhà thầu "quen mặt" trúng thầu với giá "sát nút"

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham gia, gói thầu "Bộ stent can thiệp mạch vành sang thương phức tạp" trị giá hơn 6,2 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã về tay một doanh nghiệp quen thuộc với giá trúng thầu bằng giá gói thầu, dấy lên nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch.

Ngày 23/09/2025, ông Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đã ký Quyết định số 1160/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói số 5: Bộ stent can thiệp mạch vành sang thương phức tạp. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế PT (Nhà thầu PT) với giá trúng thầu là 6.233.920.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu đã được phê duyệt, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0%.

qd-8943.jpg
Quyết định số 1160/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói số 5: Bộ stent can thiệp mạch vành sang thương phức tạp. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Toàn Thành: "Bách phát bách trúng" các gói thầu chỉ định?

Vừa qua, Công ty Toàn Thành tiếp tục được chỉ định thầu gói thầu gần 1,7 tỷ đồng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền. Nhìn lại lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu rất cao, nhưng chủ yếu đến từ hình thức chỉ định thầu tại các chủ đầu tư quen thuộc.

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành tiếp tục được công bố trúng gói thầu thi công xây lắp trị giá gần 1,7 tỷ đồng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền theo hình thức chỉ định thầu. Dữ liệu công khai cho thấy, doanh nghiệp này có một "bảng vàng" thành tích đáng nể với tỷ lệ trúng thầu rất cao. Tuy nhiên, một quy luật đáng chú ý là phần lớn các chiến thắng đều đến từ hình thức chỉ định thầu, trong khi kết quả tại các cuộc đấu thầu rộng rãi lại khá khiêm tốn, đặt ra những câu hỏi về năng lực cạnh tranh thực sự.

Trúng thầu từ những mối quan hệ “quen mặt”

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 20 tỷ ở Cà Mau: Y tế Khải Vinh trúng bằng giá mời thầu

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Khải Vinh vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 20 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với tỷ lệ tiết kiệm 0%. Việc trúng thầu qua hình thức mua sắm trực tiếp đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Mới đây, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Khải Vinh đã được Bệnh viện Đa khoa Cà Mau phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư y tế trị giá hơn 20 tỷ đồng. Điều đáng nói là gói thầu được thực hiện qua hình thức mua sắm trực tiếp và giá trúng thầu bằng đúng giá gói thầu, không mang lại bất kỳ giá trị tiết kiệm nào cho ngân sách.

Ngày 23/09/2025, ông Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đã ký Quyết định số 1156/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: "Bộ dụng cụ và các vật tư dùng trong can thiệp mạch vành" (mã TBMT: IB2500420457-00). Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) "Mua sắm bổ sung vật tư, dụng cụ phục vụ can thiệp mạch vành, phẫu thuật mổ mở và chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2025", được phê duyệt theo Quyết định số 1062/QĐ-BV ngày 25/08/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới