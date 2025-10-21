Gói thầu xây trụ sở phường ở Đồng Nai: 1 liên danh dự thầu, tiết kiệm 0,11%

Gói thầu xây trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Hố Nai (Đồng Nai) gần 4,9 tỷ đồng, dù đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ 1 liên danh tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,11%

Gói thầu số 01 (xây dựng): Thi công Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Hòa (nay là phường Hố Nai), tỉnh Đồng Nai, vừa được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp. Đáng chú ý, dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ thu hút sự tham gia của duy nhất một liên danh.

Một liên danh nhà thầu, tiết kiệm 5,4 triệu đồng

Theo các tài liệu thu thập được, Gói thầu số 01 (xây dựng): Thi công Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Hòa (Mã TBMT: IB2500073367-00) thuộc dự án cùng tên. Dự án ban đầu do UBND phường Tân Hòa làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND TP Biên Hòa phê duyệt tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 18/01/2025, do Phó Chủ tịch Vũ Quốc Thái ký. Gói thầu số 01 (xây dựng) được phê duyệt dự toán với giá 4.858.933.867 đồng (theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND phường Tân Hòa).

Phường Hố Nai sau sáp nhập

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị được giao làm bên mời thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đăng Khôi.

Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 26/BCĐG-ĐK ngày 16/04/2025 do bên mời thầu lập, ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là "Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VN CONS và Công ty TNHH Một thành viên Quang Hoàng Thịnh".

Liên danh này đã nộp giá dự thầu là 4.853.477.059 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia của Công ty Đăng Khôi thực hiện kết luận, liên danh này "Đạt" các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực - kinh nghiệm và kỹ thuật, được xem xét và xếp hạng thứ nhất.

Do việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai (theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15, phường Tân Hòa sáp nhập vào phường Hố Nai, chính thức hoạt động từ 01/7/2025), đơn vị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là chính quyền mới.

Ngày 08/10/2025, ông Đỗ Đình Nhân, Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường Hố Nai, đã ký Quyết định số 05/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VN CONS và Công ty TNHH Một thành viên Quang Hoàng Thịnh. Giá trúng thầu là 4.853.477.059 đồng, đúng bằng giá dự thầu của nhà thầu.

Đối chiếu với giá dự toán gói thầu là 4.858.933.867 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 5.456.808 đồng. Điều này đồng nghĩa, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu đấu thầu rộng rãi này chỉ đạt 0,11%.

Nguồn MSC

Năng lực liên danh trúng thầu?

Tìm hiểu cho thấy, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, đăng ký trụ sở tại Đồng Nai.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VN CONS (Mã số thuế: 3603444723), giữ vai trò liên danh chính, được thành lập vào tháng 02/2017. Người đại diện pháp luật là bà Lê Thị Minh Trang (Chủ tịch kiêm Giám đốc). Doanh nghiệp đăng ký địa chỉ tại Phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa (sau sáp nhập thuộc Phường Biên Hòa). Công ty VN CONS đăng ký quy mô là "Doanh nghiệp siêu nhỏ" với số nhân viên là 20 người.

Thành viên liên danh phụ là Công ty TNHH Một thành viên Quang Hoàng Thịnh (Mã số thuế: 3603260966), thành lập năm 2015. Người đại diện là ông Hoàng Tiến Việt (Chủ tịch kiêm giám đốc). Doanh nghiệp đăng ký địa chỉ tại Phường Tân Phong, TP Biên Hòa (sau sáp nhập thuộc Phường Tân Triều ). Công ty Quang Hoàng Thịnh đăng ký quy mô "Doanh nghiệp nhỏ" với 10 nhân viên.

Việc một gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ thu hút duy nhất một liên danh gồm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham dự, sau đó trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,11%, đang đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Mục tiêu của đấu thầu, như quy định tại Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, là để "Lựa chọn được nhà thầu, nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu" và đảm bảo "cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế". Việc chỉ 01 nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không (0,11%) dường như chưa thể hiện rõ mục tiêu về cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Phân tích dữ liệu đấu thầu trong năm 2025 của hai thành viên liên danh cũng cho thấy nhiều điểm đáng chú ý.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VN CONS (liên danh chính), năm 2025, doanh nghiệp này tham gia 3 gói thầu và trúng 2 gói (tỷ lệ 66,7%). Đáng nói, cả hai gói trúng thầu (bao gồm gói thầu tại phường Hố Nai và Gói thầu số 01: Thi công xây dựng) đều do chính Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đăng Khôi mời thầu.

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Quang Hoàng Thịnh (liên danh phụ), năm 2025, doanh nghiệp này tham gia 5 gói thầu, nhưng trượt 3 gói và 1 gói bị hủy. Gói thầu tại phường Hố Nai là gói duy nhất Công ty Quang Hoàng Thịnh trúng thầu trong năm 2025, với vai trò là liên danh phụ cho Công ty VN CONS.

Những số liệu này cho thấy "vận may" của Công ty Quang Hoàng Thịnh trong năm 2025 dường như chỉ đến khi "bắt tay" cùng Công ty VN CONS, tại một gói thầu do bên mời thầu "quen" của VN CONS tổ chức lựa chọn.