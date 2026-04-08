Công ty Gia Nguyên trúng gói thầu xây dựng hơn 4,9 tỷ đồng tại xã Ninh Điền

Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn năm 2026, Phòng Kinh tế xã Ninh Điền vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Bàu Bò ấp Bến Cừ. Kết quả này không chỉ thu hút sự chú ý bởi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách mà còn bởi sự xuất hiện của một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm đến từ TP HCM.

Bài toán kinh tế và sự lựa chọn tối ưu

Theo Quyết định số 40/QĐ-PKT ngày 24/3/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Điền ký phê duyệt, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Gia Nguyên (sau đây gọi tắt là Công ty Gia Nguyên) đã vượt qua các vòng thẩm định khắt khe để chính thức trúng thầu. Giá trúng thầu được xác định là 4.913.074.269 đồng.

Quyết định số 40/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Điểm đáng chú ý nằm ở hiệu quả tiết kiệm ngân sách. Giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 5.268.434.680 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi, mức giá của Công ty Gia Nguyên đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 355 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá khoảng 6,74%. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công tại các xã vùng biên còn hạn hẹp, con số này có ý nghĩa rất lớn, cho phép địa phương tái đầu tư vào các hạng mục an sinh xã hội khác.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu. Trong đó, đối thủ trực tiếp là Công ty TNHH Thông Thuận Phát – một doanh nghiệp có thế mạnh địa phương tại tỉnh Tây Ninh – đưa ra giá dự thầu là 5.200.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo phương pháp đánh giá "Giá thấp nhất" được quy định trong Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), Công ty Gia Nguyên với chiến lược giá tối ưu đã giành ưu thế tuyệt đối.

Giải mã năng lực nhà thầu Gia Nguyên

Thành công của Công ty Gia Nguyên không phải là ngẫu nhiên. Trích xuất dữ liệu cho thấy, doanh nghiệp có mã số vn3700951969, đặt trụ sở tại Phường Thuận An, TP HCM. Được thành lập từ năm 2008, dưới sự điều hành của người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Gia, công ty đã tích lũy hơn 17 năm kinh nghiệm xây lắp.

Lịch sử đấu thầu của đơn vị này vô cùng ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu lên đến 80% (trúng 32/40 gói). Tổng giá trị trúng thầu là: 474.898.573.734 đồng, trong đó với vai trò độc lập: 147.073.848.852 đồng với vai trò liên danh: 327.824.724.882 đồng. Đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao 2025-2026, Công ty Gia Nguyên liên tục giành thắng lợi tại các dự án (trúng 7/11 gói).

Việc sở hữu một hồ sơ năng lực "sạch" và khả năng triển khai dự án đa dạng tại các đô thị lớn là cơ sở để Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn – Công ty TNHH An Bình TN – đặt niềm tin cho dự án tại ấp Bến Cừ.

Tính minh bạch và vai trò của đơn vị tư vấn

Quá trình xét thầu gói thầu số 03 được thực hiện bởi Công ty TNHH An Bình TN – đơn vị tư vấn có uy tín tại địa phương. Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy sự tỉ mỉ trong từng bước chấm thầu.

Đặc biệt, vào ngày 09/3/2026, phía Chủ đầu tư đã có văn bản yêu cầu Công ty Gia Nguyên làm rõ các tài liệu liên quan đến hợp đồng tương tự và khả năng huy động thiết bị chuyên dụng. Chỉ trong vòng 24 giờ, nhà thầu đã phản hồi đầy đủ bằng các bằng chứng xác thực, cho thấy sự chuẩn bị chuyên nghiệp và minh bạch trong hồ sơ dự thầu. Điều này loại bỏ hoàn toàn các nghi vấn về việc "ưu ái" hay "dàn xếp" trong đấu thầu.

Bình luận về gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Sự kiện Công ty Gia Nguyên trúng thầu tại xã Ninh Điền là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các bản sửa đổi năm 2025. Việc xóa bỏ rào cản địa lý và đẩy mạnh đấu thầu qua mạng đã tạo điều kiện cho các nhà thầu có năng lực thực sự được cạnh tranh sòng phẳng. Khi các doanh nghiệp từ TP HCM mang công nghệ và quy trình quản trị hiện đại về địa phương, người thụ hưởng cuối cùng chính là người dân và ngân sách nhà nước."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mức tiết kiệm hơn 6% đối với một gói thầu xây lắp quy mô 5 tỷ đồng là một kết quả tốt. Nó cho thấy nhà thầu đã tối ưu hóa được chuỗi cung ứng vật tư và biện pháp thi công. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cũng cần tăng cường công tác giám sát hiện trường để đảm bảo rằng giá thấp nhưng chất lượng phải cao nhất."

Tuyến đường Bàu Bò ấp Bến Cừ sau khi hoàn thành không chỉ giúp việc đi lại của bà con xã Ninh Điền thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế biên mậu, kết nối hạ tầng giao thông toàn vùng. Với thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, Công ty Gia Nguyên đang đứng trước cơ hội khẳng định uy tín tại thị trường Tây Ninh bằng một công trình chất lượng và đúng tiến độ.