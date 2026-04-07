Tây Ninh: Nhà thầu Nguyễn Phúc Cần Đước trúng gói xây lắp trường học hơn 2,3 tỷ [Kỳ 1]

Vượt qua đối thủ cạnh tranh bằng giá dự thầu thấp hơn, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đã chính thức được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại Trường THCS Cần Đước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, ngày 20/03/2026, ông Võ Hoàng Vân – Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Cần Đước đã ký Quyết định số 159/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp thuộc Công trình Trường THCS Cần Đước. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước (có mã số thuế 1101354494).

Gói thầu này có mã số thông báo mời thầu (TBMT) là IB2600074511, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 2.499.920.094 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đã trúng thầu với giá 2.371.256.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu công khai, gói thầu này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền khoảng 128 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 5,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Trong quá trình mở thầu vào ngày 16/03/2026, hệ thống ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Ngoài đơn vị trúng thầu, nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đưa ra giá dự thầu là 2.425.238.831 đồng. Kết quả đánh giá tại Báo cáo số 86/BC.2026 ngày 18/03/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung cho thấy cả hai nhà thầu đều đạt các yêu cầu về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, nhờ áp dụng phương pháp giá thấp nhất, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đã xếp hạng thứ nhất và được lựa chọn.

Phân tích sâu hơn về hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước có trụ sở tại xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh. Đây là địa bàn mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Phương Tâm làm đại diện pháp luật, được thành lập từ năm 2011.

Nhận định về gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Việc có từ hai nhà thầu trở lên tham gia cạnh tranh là tín hiệu tích cực cho thấy tính cạnh tranh trong đấu thầu qua mạng đã được cải thiện. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, đặc biệt là tiến độ và chất lượng."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt lưu ý: "Mặc dù nhà thầu đã đáp ứng các yêu cầu về nhân sự và thiết bị theo báo cáo đánh giá, nhưng với khối lượng công việc xây lắp trường học trong 150 ngày, chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình và kiểm soát thực địa thường xuyên để đảm bảo hiệu quả kinh tế đi đôi với chất lượng công trình."

Quan sát của Báo Tri Thức và Cuộc Sống cho thấy, sự góp mặt của các đơn vị tư vấn độc lập như Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung trong việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT đã phần nào giúp chủ đầu tư chuyên nghiệp hóa hoạt động lựa chọn nhà thầu tại cấp xã. Dẫu vậy, những dấu hỏi về "sức khỏe" thực sự của nhà thầu khi cùng lúc thực hiện nhiều dự án vẫn cần được làm rõ trong các kỳ tới.

Góc nhìn Pháp lý: Quy trình chuẩn sau khi xếp hạng nhà thầu Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp áp dụng phương pháp giá thấp nhất (như gói thầu tại Trường THCS Cần Đước) có những điểm khác biệt cốt lõi cần lưu ý: * Xếp hạng nhà thầu (Điều 58): Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) đạt yêu cầu về kỹ thuật, nhà thầu có mức giá dự thầu thấp nhất (sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ giá trị giảm giá) sẽ được xếp hạng thứ nhất. * Đối chiếu tài liệu (Điều 43): Nhà thầu xếp hạng thứ nhất sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu. Đây là bước bắt buộc để xác thực các thông tin nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia so với hồ sơ gốc nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực tế. * Hoàn thiện hợp đồng (Không phải Thương thảo): Đối với gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi, pháp luật quy định bước tiếp theo là Hoàn thiện hợp đồng. Tại bước này, các bên rà soát dự thảo hợp đồng, các nội dung sai sót hoặc chưa rõ ràng để đi đến thống nhất ký kết. * Lưu ý đặc biệt: Việc sử dụng thuật ngữ "Thương thảo hợp đồng" cho gói thầu xây lắp (vốn chỉ dành cho gói thầu tư vấn hoặc các hình thức đặc thù khác) trong các văn bản phê duyệt là chưa chuẩn xác theo quy định hiện hành của Luật Đấu thầu 2023.

