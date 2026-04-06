Công ty Xây dựng Tuấn Hậu: Trúng thầu sát nút tại xã Thuận Nam [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu đã liên tiếp được lựa chọn thực hiện các gói thầu bê tông hóa đường nội đồng tại xã Thuận Nam với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu (Công ty Xây dựng Tuấn Hậu), có mã số thuế 4500667159, đặt trụ sở tại Thôn Vạn Phước, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, đang nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" tại các dự án đầu tư công cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng thầu toàn bộ 3/3 gói thầu với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, điểm đến thường xuyên nhất của nhà thầu này là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam. Cụ thể, tại Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 24/03/2026, ông Phạm Nguyễn Minh Nhật, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam đã ký phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty Xây dựng Tuấn Hậu trúng gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Bê tông hóa trục đường giao thông nội đồng thôn Thiện Đức, Tân Bổn, Vụ Bổn và các hạng mục khác (giai đoạn 2).

Quyết định số 57/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu của doanh nghiệp tại gói thầu này là 1.290.551.865 đồng. Đáng chú ý, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trước đó tại Quyết định số 48/QĐ-BQL ngày 24/03/2026, giá gói thầu được xác định là 1.302.753.363 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu trị giá hơn 1,3 tỷ đồng này tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 12,2 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm thấp chỉ 0,93%.

Trước đó, vào ngày 30/12/2025, tại Quyết định số 44/QĐ-BQL, ông Phạm Nguyễn Minh Nhật cũng đã ký duyệt cho Công ty Xây dựng Tuấn Hậu trúng gói thầu số 04 thuộc giai đoạn 1 của dự án này với giá 1.830.813.361 đồng. So với giá gói thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 39/QĐ-BQL) là 1.927.815.294 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,03%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ dừng lại ở xã Thuận Nam, nhà thầu này còn từng trúng gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình do UBND xã Phước Hà mời thầu vào tháng 10/2024 với giá 640.323.549 đồng. Tại gói thầu này, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,87%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm chỉ đạt 0,13%.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: “Việc các gói thầu xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là đúng quy định của Luật Đấu thầu trong các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu trong hạn mức. Tuy nhiên, việc tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức dưới 1% đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc thẩm định giá và thương thảo hợp đồng để đảm bảo hiệu quả tối ưu cho ngân sách địa phương.”

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, khi một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một địa phương với tỷ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan chức năng cần lưu tâm đến tính cạnh tranh và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tránh tình trạng "sân nhà" trong đấu thầu cấp xã.

