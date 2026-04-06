Công ty Xây dựng Tuấn Hậu: Trúng thầu sát nút tại xã Thuận Nam [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu (Công ty Xây dựng Tuấn Hậu), có mã số thuế 4500667159, đặt trụ sở tại Thôn Vạn Phước, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, đang nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" tại các dự án đầu tư công cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng thầu toàn bộ 3/3 gói thầu với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng.
Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, điểm đến thường xuyên nhất của nhà thầu này là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam. Cụ thể, tại Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 24/03/2026, ông Phạm Nguyễn Minh Nhật, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam đã ký phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty Xây dựng Tuấn Hậu trúng gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Bê tông hóa trục đường giao thông nội đồng thôn Thiện Đức, Tân Bổn, Vụ Bổn và các hạng mục khác (giai đoạn 2).
Giá trúng thầu của doanh nghiệp tại gói thầu này là 1.290.551.865 đồng. Đáng chú ý, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trước đó tại Quyết định số 48/QĐ-BQL ngày 24/03/2026, giá gói thầu được xác định là 1.302.753.363 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu trị giá hơn 1,3 tỷ đồng này tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 12,2 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm thấp chỉ 0,93%.
Trước đó, vào ngày 30/12/2025, tại Quyết định số 44/QĐ-BQL, ông Phạm Nguyễn Minh Nhật cũng đã ký duyệt cho Công ty Xây dựng Tuấn Hậu trúng gói thầu số 04 thuộc giai đoạn 1 của dự án này với giá 1.830.813.361 đồng. So với giá gói thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 39/QĐ-BQL) là 1.927.815.294 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,03%.
Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ dừng lại ở xã Thuận Nam, nhà thầu này còn từng trúng gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình do UBND xã Phước Hà mời thầu vào tháng 10/2024 với giá 640.323.549 đồng. Tại gói thầu này, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,87%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm chỉ đạt 0,13%.
Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: “Việc các gói thầu xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là đúng quy định của Luật Đấu thầu trong các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu trong hạn mức. Tuy nhiên, việc tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức dưới 1% đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc thẩm định giá và thương thảo hợp đồng để đảm bảo hiệu quả tối ưu cho ngân sách địa phương.”
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, khi một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một địa phương với tỷ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan chức năng cần lưu tâm đến tính cạnh tranh và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tránh tình trạng "sân nhà" trong đấu thầu cấp xã.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC VÀ QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cơ sở pháp lý của các gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu vừa trúng thầu tại xã Thuận Nam, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn các quy định cốt lõi hiện hành:
- Về căn cứ Luật Đấu thầu: Các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại xã Thuận Nam đều dựa trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15, số 90/2025/QH15.
- Hình thức Chỉ định thầu rút gọn: Áp dụng theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Đối với các gói thầu như Gói số 04 (giai đoạn 2) trị giá 1.290.551.865 đồng, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về hạn mức và tính cấp thiết theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023.
- Đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Theo Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025, việc cung cấp và đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả trúng thầu là bắt buộc để đảm bảo tính minh bạch.
- Hiệu quả kinh tế: Dù là chỉ định thầu, đơn vị mời thầu vẫn phải thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để đảm bảo giá trúng thầu tối ưu nhất cho ngân sách. Các gói thầu của Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu thường ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% hoặc khoảng 5% tùy tính chất gói thầu.