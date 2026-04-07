Công ty Xây dựng Tuấn Hậu: Bài toán năng lực nhà thầu 6 nhân viên [Kỳ 2]

Với đội ngũ nhân sự mỏng, việc Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu liên tiếp đảm đương các gói thầu thi công hạ tầng giao thông đặt ra dấu hỏi về khả năng đảm bảo tiến độ và chất lượng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù đảm nhiệm các công trình bê tông hóa giao thông nội đồng có tổng giá trị trúng thầu hơn 3,7 tỷ đồng, nhưng theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Xây dựng Tuấn Hậu hiện chỉ có khoảng 6 nhân viên theo đăng ký. Điều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về phương án tổ chức thi công và nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các gói thầu xây lắp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các gói thầu thi công xây dựng tại xã Thuận Nam thường có thời gian thực hiện khá ngắn, đơn cử như gói thầu số 04 (giai đoạn 2) có thời gian thực hiện là 120 ngày. Với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, áp lực về việc huy động máy móc, thiết bị và công nhân lành nghề là rất lớn đối với một doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Tại Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 24/03/2026 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam, đơn vị được chỉ định thầu có trách nhiệm thông báo danh sách cán bộ thi công cho cơ quan quản lý và đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, việc nhà thầu này đồng thời thực hiện nhiều gói thầu trong cùng một giai đoạn có thể dẫn đến tình trạng chồng chéo nhân sự hoặc sử dụng đội ngũ thi công không đúng cam kết ban đầu.

Quyết định số 57/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Xây dựng Tuấn Hậu được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thi công dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi. Dù có đầy đủ tư cách pháp nhân, nhưng lịch sử đấu thầu cho thấy nhà thầu này chưa từng tham gia liên danh với đơn vị nào khác, 100% các gói thầu đều thực hiện với vai trò độc lập.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: “Năng lực của nhà thầu không chỉ nằm ở bằng cấp hay chứng chỉ mà còn thể hiện qua nguồn lực tài chính, máy móc và đặc biệt là nhân sự chuyên môn. Khi một nhà thầu có số lượng nhân sự đăng ký quá ít nhưng trúng nhiều gói thầu cùng lúc, chủ đầu tư cần tăng cường công tác giám sát hiện trường để tránh tình trạng bán thầu trái phép hoặc thi công không đảm bảo chất lượng.”

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cũng nhấn mạnh: “Tính hiệu quả kinh tế trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở số tiền tiết kiệm được lúc ký hợp đồng mà còn nằm ở chất lượng công trình sau khi đưa vào sử dụng. Với những gói thầu chỉ định thầu rút gọn có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, trách nhiệm của cơ quan phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là rất lớn trong việc chứng minh tính minh bạch và hiệu quả của dự án.”

Việc sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025 cũng đặt ra những thách thức mới trong quản lý đầu tư công cấp xã. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chính quyền cấp tỉnh và xã cần nâng cao năng lực thẩm định và hậu kiểm các dự án đầu tư để đảm bảo nguồn vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.