Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Tuấn Hậu: Bài toán năng lực nhà thầu 6 nhân viên [Kỳ 2]

Với đội ngũ nhân sự mỏng, việc Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu liên tiếp đảm đương các gói thầu thi công hạ tầng giao thông đặt ra dấu hỏi về khả năng đảm bảo tiến độ và chất lượng

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù đảm nhiệm các công trình bê tông hóa giao thông nội đồng có tổng giá trị trúng thầu hơn 3,7 tỷ đồng, nhưng theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Xây dựng Tuấn Hậu hiện chỉ có khoảng 6 nhân viên theo đăng ký. Điều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về phương án tổ chức thi công và nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các gói thầu xây lắp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các gói thầu thi công xây dựng tại xã Thuận Nam thường có thời gian thực hiện khá ngắn, đơn cử như gói thầu số 04 (giai đoạn 2) có thời gian thực hiện là 120 ngày. Với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, áp lực về việc huy động máy móc, thiết bị và công nhân lành nghề là rất lớn đối với một doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Tại Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 24/03/2026 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam, đơn vị được chỉ định thầu có trách nhiệm thông báo danh sách cán bộ thi công cho cơ quan quản lý và đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, việc nhà thầu này đồng thời thực hiện nhiều gói thầu trong cùng một giai đoạn có thể dẫn đến tình trạng chồng chéo nhân sự hoặc sử dụng đội ngũ thi công không đúng cam kết ban đầu.

Quyết định số 57/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Xây dựng Tuấn Hậu được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thi công dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi. Dù có đầy đủ tư cách pháp nhân, nhưng lịch sử đấu thầu cho thấy nhà thầu này chưa từng tham gia liên danh với đơn vị nào khác, 100% các gói thầu đều thực hiện với vai trò độc lập.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: “Năng lực của nhà thầu không chỉ nằm ở bằng cấp hay chứng chỉ mà còn thể hiện qua nguồn lực tài chính, máy móc và đặc biệt là nhân sự chuyên môn. Khi một nhà thầu có số lượng nhân sự đăng ký quá ít nhưng trúng nhiều gói thầu cùng lúc, chủ đầu tư cần tăng cường công tác giám sát hiện trường để tránh tình trạng bán thầu trái phép hoặc thi công không đảm bảo chất lượng.”

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cũng nhấn mạnh: “Tính hiệu quả kinh tế trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở số tiền tiết kiệm được lúc ký hợp đồng mà còn nằm ở chất lượng công trình sau khi đưa vào sử dụng. Với những gói thầu chỉ định thầu rút gọn có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, trách nhiệm của cơ quan phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là rất lớn trong việc chứng minh tính minh bạch và hiệu quả của dự án.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025 cũng đặt ra những thách thức mới trong quản lý đầu tư công cấp xã. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chính quyền cấp tỉnh và xã cần nâng cao năng lực thẩm định và hậu kiểm các dự án đầu tư để đảm bảo nguồn vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT THI CÔNG

Để làm rõ các vấn đề về năng lực của nhà thầu và trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc quản lý dự án, dưới đây là các quy định pháp lý liên quan:

  • Năng lực nhân sự và kinh nghiệm: Theo dữ liệu đăng ký, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu có số lượng nhân viên là 6 người. Luật Đấu thầu yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo đội ngũ cán bộ thi công đủ năng lực để thực hiện gói thầu đúng tiến độ (là 120 ngày đối với các gói thầu tại Thuận Nam).
  • Trách nhiệm của đơn vị được chỉ định thầu: Đơn vị phải thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Nhà thầu có trách nhiệm thông báo danh sách cán bộ thi công cụ thể cho cơ quan chức năng quản lý.
  • Quyền hạn của Giám đốc Ban Quản lý dự án: Người ký phê duyệt kết quả chỉ định thầu (như Phó Giám đốc Phạm Nguyễn Minh Nhật tại xã Thuận Nam) chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và đảm bảo dự án triển khai đúng quy định.
  • Nguồn vốn đầu tư công: Việc phân bổ vốn phải tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và Quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Mọi hành vi làm sai lệch hồ sơ hoặc vi phạm quy định về đấu thầu có thể bị xử phạt theo quy định pháp luật.
Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Tuấn Hậu: Trúng thầu sát nút tại xã Thuận Nam [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu đã liên tiếp được lựa chọn thực hiện các gói thầu bê tông hóa đường nội đồng tại xã Thuận Nam với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu (Công ty Xây dựng Tuấn Hậu), có mã số thuế 4500667159, đặt trụ sở tại Thôn Vạn Phước, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, đang nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" tại các dự án đầu tư công cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng thầu toàn bộ 3/3 gói thầu với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, điểm đến thường xuyên nhất của nhà thầu này là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam. Cụ thể, tại Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 24/03/2026, ông Phạm Nguyễn Minh Nhật, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam đã ký phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty Xây dựng Tuấn Hậu trúng gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Bê tông hóa trục đường giao thông nội đồng thôn Thiện Đức, Tân Bổn, Vụ Bổn và các hạng mục khác (giai đoạn 2).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Mộc Hóa: Hai nhà thầu nội tỉnh "so găng" tại gói thầu láng nhựa đường KT3

Gói thầu xây lắp dự án láng nhựa đường KT3 vừa hoàn thành mở thầu qua mạng với sự tham gia của 02 nhà thầu địa phương, ghi nhận tỷ lệ giảm giá cạnh tranh nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án xã Mộc Hóa vừa tiến hành mở thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Láng nhựa đường KT3. Đây là công trình giao thông quan trọng tại địa phương, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách xã (nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh Tây Ninh).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu An Đại Lộc và Nam Bộ đối đầu tại dự án xây dựng Trường TH thị trấn Vĩnh Hưng

Gói thầu xây dựng Trường TH thị trấn Vĩnh Hưng vừa công khai biên bản mở thầu với sự tham gia của 02 nhà thầu, ghi nhận mức giá dự thầu sát với giá dự toán được phê duyệt

Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công bố biên bản mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị" (mã TBMT: IB2600111410) thuộc dự án Trường TH thị trấn Vĩnh Hưng. Gói thầu này có giá dự toán 13.814.354.000 đồng, do Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư. Theo kết quả mở thầu lúc 09:00 ngày 03/04/2026, chỉ có 02 nhà thầu tham dự độc lập là Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới