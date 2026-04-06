Xã Mộc Hóa: Hai nhà thầu nội tỉnh "so găng" tại gói thầu láng nhựa đường KT3

Gói thầu xây lắp dự án láng nhựa đường KT3 vừa hoàn thành mở thầu qua mạng với sự tham gia của 02 nhà thầu địa phương, ghi nhận tỷ lệ giảm giá cạnh tranh nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án xã Mộc Hóa vừa tiến hành mở thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Láng nhựa đường KT3. Đây là công trình giao thông quan trọng tại địa phương, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách xã (nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh Tây Ninh).

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cuộc đua của các nhà thầu tại gói thầu xã Mộc Hóa

Biên bản mở thầu mã số IB2600105081 ngày 28/03/2026 cho thấy, gói thầu có giá dự toán 2.182.933.000 đồng đã thu hút 02 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Cụ thể:

Công ty TNHH một thành viên Song Vi - Mộc Hóa : Tham gia với vai trò nhà thầu độc lập, chào giá dự thầu 2.174.112.985 đồng.

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Ân Bình và Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệp Đoàn : Chào giá 2.158.920.986 đồng. Đáng chú ý, liên danh này áp dụng chính sách giảm giá 1,1%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 2.135.172.855 đồng.

Với mức giá này, liên danh của Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệp Đoàn đang tạm thời chiếm ưu thế về mặt tài chính khi thấp hơn giá dự toán khoảng 47,7 triệu đồng. Đáng chú ý, cả hai đối thủ trong cuộc đua này đều có địa chỉ trụ sở ngay tại xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh (theo địa giới hành chính mới sáp nhập).

Năng lực ứng viên dự thầu

Đi sâu vào phân tích hồ sơ năng lực, có thể thấy đây là cuộc đối đầu giữa những doanh nghiệp có thâm niên và tầm ảnh hưởng lớn tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đứng đầu liên danh là Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệp Đoàn. Doanh nghiệp này sở hữu bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm (thành lập từ 2003). Tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp đã tham gia 45 gói thầu, trong đó trúng tới 31 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 106 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Tây Ninh, nhà thầu này đã ghi dấu ấn tại 17 gói thầu với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2025-2026, đơn vị này duy trì phong độ ổn định khi tham gia 6 gói thầu và đã kịp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu 3 gói. Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Ân Bình, một tân binh vừa được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2025.

Ở phía đối diện, Công ty TNHH một thành viên Song Vi - Mộc Hóa cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm của một nhà thầu "thực chiến". Dù tham gia độc lập, nhưng nhà thầu này sở hữu danh sách hợp đồng tương tự rất ấn tượng ngay tại "sân nhà". Đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã trúng gói thầu xây lắp trị giá 6,89 tỷ đồng cũng do Ban Quản lý dự án xã Mộc Hóa làm chủ đầu tư. Ngoài ra, đơn vị này còn thực hiện nhiều gói thầu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và các công trình giao thông tại xã Thạnh Phước.

Góc nhìn chuyên gia:

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Với các gói thầu quy mô nhỏ dưới 5 tỷ đồng, việc áp dụng phương pháp giá thấp nhất theo khoản 1 Điều 58 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 là phù hợp. Tuy nhiên, khi các nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc tại cùng một địa bàn, chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý khâu đánh giá uy tín và năng lực thực tế để tránh tình trạng 'xoay tua' hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng."

Đồng quan điểm, chuyên gia Đào Giang cho rằng, với cơ chế chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) áp dụng từ ngày 01/7/2025 theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cấp xã càng cần được đề cao. Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc xử lý tình huống trong đấu thầu nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả kinh tế cho ngân sách.

Hiện gói thầu đang giai đoạn xét thầu, Báo Tri Thức và Cuộc Sống sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin khi có kết quả trúng thầu.