Công ty Điện Long Châu trúng gói thầu tại Cần Giờ: Cạnh tranh "nghẹt thở" về giá

Vượt qua đối thủ nhờ mức giá thấp hơn chưa đầy 2 triệu đồng, Công ty Điện Long Châu đã trúng gói thầu xây lắp hệ thống camera tại Cần Giờ. Đáng chú ý, quá trình đánh giá hồ sơ hé lộ một số sai sót cần làm rõ của nhà thầu này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/11/2025, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (Ban QLDA Cần Giờ) đã ký Quyết định số 169/QĐ-BQLKVCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Hệ thống camera giám sát toàn huyện".

Quyết định số 169/QĐ-BQLKVCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Hệ thống camera giám sát toàn huyện". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Điện Long Châu (Công ty Điện Long Châu) với giá trúng thầu 2.643.970.839 đồng. So với giá gói thầu 2.700.408.540 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 2,09%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Chiến thắng "sát nút" trước đối thủ

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 31/10/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của hai nhà thầu là Công ty Điện Long Châu và Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hùng Thắng (Công ty Hùng Thắng).

Điều đáng chú ý nằm ở cuộc đua về giá. Công ty Điện Long Châu dự thầu với giá 2.643.970.839 đồng, trong khi Công ty Hùng Thắng chào giá 2.645.562.111 đồng. Chênh lệch giữa hai nhà thầu chỉ khoảng 1,6 triệu đồng.

Báo cáo đánh giá số 11.11/2025/BCĐG-NL do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long lập ngày 11/11/2025 cho thấy, cả hai nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại bước đánh giá tài chính, với phương pháp giá thấp nhất, Công ty Điện Long Châu đã xếp hạng 1 và trúng thầu nhờ lợi thế giá dự thầu thấp hơn đối thủ một khoảng rất nhỏ. Công ty Hùng Thắng dù đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật nhưng phải dừng bước do xếp hạng 2.

"Sạn" trong E-HSDT được làm rõ

Mặc dù trúng thầu, nhưng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Công ty Điện Long Châu không hoàn toàn suôn sẻ. Tại mục đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công (Mục 7, Báo cáo đánh giá), Tổ chuyên gia đã phát hiện một số điểm chưa thống nhất cần nhà thầu giải trình.

Cụ thể, đối với vị trí Cán bộ kỹ thuật là ông Nguyễn Tiến Dũng, nhà thầu có kê khai và đính kèm tài liệu bằng cấp chứng chỉ, tuy nhiên Căn cước công dân đính kèm lại không đúng tên nhân sự nhà thầu đề xuất.

Về thiết bị thi công, nhà thầu kê khai Máy đầm bàn (Mẫu 6D Webform) nhưng thông tin kê khai và tài liệu hóa đơn cung cấp không thống nhất.

Ngày 05/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long đã có công văn yêu cầu làm rõ. Đến ngày 10/11/2025, Công ty Điện Long Châu đã có văn bản trả lời số 1011/VBLR-LC, bổ sung Căn cước công dân đúng của nhân sự và Bảng kê khai thiết bị phù hợp với hóa đơn. Kết quả, các nội dung bổ sung này được Tổ chuyên gia đánh giá đạt yêu cầu.

Chân dung nhà thầu "quen mặt" tại Hóc Môn

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Điện Long Châu được thành lập ngày 30/06/2017, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 237/28 Quang Trung, Phường Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là bà Hồ Thị Thu Luông.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Điện Long Châu đã tham gia 46 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 76 tỷ đồng.

Dữ liệu phân tích cho thấy, Công ty Điện Long Châu có tần suất trúng thầu rất cao tại một số đơn vị cụ thể. Điển hình là tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, nhà thầu này đã tham gia 8 gói thầu và trúng tới 6 gói.

Ngoài ra, Công ty Điện Long Châu cũng giữ thành tích "bất bại" tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Thanh Giang mời thầu, với tỷ lệ trúng thầu 100% (trúng 6/6 gói tham gia).

Tại dự án "Hệ thống camera giám sát toàn huyện" Cần Giờ lần này, việc Công ty Điện Long Châu trúng thầu trước đối thủ cạnh tranh với mức giá sát sao tiếp tục bổ sung vào hồ sơ năng lực của đơn vị này. Tuy nhiên, với việc phải dàn trải nguồn lực cho nhiều gói thầu trúng liên tiếp, năng lực thi công thực tế của nhà thầu tại dự án mới là vấn đề cần được Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.