Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Điện Long Châu trúng gói thầu tại Cần Giờ: Cạnh tranh "nghẹt thở" về giá

Vượt qua đối thủ nhờ mức giá thấp hơn chưa đầy 2 triệu đồng, Công ty Điện Long Châu đã trúng gói thầu xây lắp hệ thống camera tại Cần Giờ. Đáng chú ý, quá trình đánh giá hồ sơ hé lộ một số sai sót cần làm rõ của nhà thầu này.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/11/2025, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (Ban QLDA Cần Giờ) đã ký Quyết định số 169/QĐ-BQLKVCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Hệ thống camera giám sát toàn huyện".

qd.jpg
Quyết định số 169/QĐ-BQLKVCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Hệ thống camera giám sát toàn huyện". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Điện Long Châu (Công ty Điện Long Châu) với giá trúng thầu 2.643.970.839 đồng. So với giá gói thầu 2.700.408.540 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 2,09%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Chiến thắng "sát nút" trước đối thủ

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 31/10/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của hai nhà thầu là Công ty Điện Long Châu và Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hùng Thắng (Công ty Hùng Thắng).

Điều đáng chú ý nằm ở cuộc đua về giá. Công ty Điện Long Châu dự thầu với giá 2.643.970.839 đồng, trong khi Công ty Hùng Thắng chào giá 2.645.562.111 đồng. Chênh lệch giữa hai nhà thầu chỉ khoảng 1,6 triệu đồng.

Báo cáo đánh giá số 11.11/2025/BCĐG-NL do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long lập ngày 11/11/2025 cho thấy, cả hai nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại bước đánh giá tài chính, với phương pháp giá thấp nhất, Công ty Điện Long Châu đã xếp hạng 1 và trúng thầu nhờ lợi thế giá dự thầu thấp hơn đối thủ một khoảng rất nhỏ. Công ty Hùng Thắng dù đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật nhưng phải dừng bước do xếp hạng 2.

"Sạn" trong E-HSDT được làm rõ

Mặc dù trúng thầu, nhưng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Công ty Điện Long Châu không hoàn toàn suôn sẻ. Tại mục đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công (Mục 7, Báo cáo đánh giá), Tổ chuyên gia đã phát hiện một số điểm chưa thống nhất cần nhà thầu giải trình.

Cụ thể, đối với vị trí Cán bộ kỹ thuật là ông Nguyễn Tiến Dũng, nhà thầu có kê khai và đính kèm tài liệu bằng cấp chứng chỉ, tuy nhiên Căn cước công dân đính kèm lại không đúng tên nhân sự nhà thầu đề xuất.

Về thiết bị thi công, nhà thầu kê khai Máy đầm bàn (Mẫu 6D Webform) nhưng thông tin kê khai và tài liệu hóa đơn cung cấp không thống nhất.

Ngày 05/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long đã có công văn yêu cầu làm rõ. Đến ngày 10/11/2025, Công ty Điện Long Châu đã có văn bản trả lời số 1011/VBLR-LC, bổ sung Căn cước công dân đúng của nhân sự và Bảng kê khai thiết bị phù hợp với hóa đơn. Kết quả, các nội dung bổ sung này được Tổ chuyên gia đánh giá đạt yêu cầu.

Chân dung nhà thầu "quen mặt" tại Hóc Môn

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Điện Long Châu được thành lập ngày 30/06/2017, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 237/28 Quang Trung, Phường Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là bà Hồ Thị Thu Luông.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Điện Long Châu đã tham gia 46 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 76 tỷ đồng.

Dữ liệu phân tích cho thấy, Công ty Điện Long Châu có tần suất trúng thầu rất cao tại một số đơn vị cụ thể. Điển hình là tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, nhà thầu này đã tham gia 8 gói thầu và trúng tới 6 gói.

Ngoài ra, Công ty Điện Long Châu cũng giữ thành tích "bất bại" tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Thanh Giang mời thầu, với tỷ lệ trúng thầu 100% (trúng 6/6 gói tham gia).

Tại dự án "Hệ thống camera giám sát toàn huyện" Cần Giờ lần này, việc Công ty Điện Long Châu trúng thầu trước đối thủ cạnh tranh với mức giá sát sao tiếp tục bổ sung vào hồ sơ năng lực của đơn vị này. Tuy nhiên, với việc phải dàn trải nguồn lực cho nhiều gói thầu trúng liên tiếp, năng lực thi công thực tế của nhà thầu tại dự án mới là vấn đề cần được Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

#Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ #Hệ thống camera giám sát toàn huyện #Công ty Điện Long Châu #TP. Hồ Chí Minh

Bài liên quan

Bạn đọc

Phước Khang trúng gói thầu gần 6 tỷ tại ĐHQG-HCM: Đối thủ trượt thầu vì lỗi sơ đẳng?

Vượt qua hai đối thủ nhờ lợi thế về tính hợp lệ của hồ sơ, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang đã trúng gói thầu xây lắp tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "tượng trưng".

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến của quá trình lựa chọn nhà thầu đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi những lý do trượt thầu "khó tin" của các đối thủ.

Thắng thầu nhờ đối thủ... tự thua?

Xem chi tiết

Bạn đọc

Cấp nước Đồng Nai: Một nhà thầu "quen mặt" trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng tại xã Định Quán

Công ty TNHH Xây dựng Hùng Tiến Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, đây là gói thầu chỉ có duy nhất một đơn vị tham dự.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 13/11/2025, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã ký Quyết định số 590/QĐ-CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến ống phân phối khu vực xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

qd-5212.jpg
Quyết định số 590/QĐ-CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 12/11/2025, ông Trần Quốc Trung - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 3252/QĐ-CSII về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị". Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phòng làm việc, phòng học, nhà vệ sinh phục vụ công tác tại Cơ sở II.

qd-799.jpg
Quyết định số 3252/QĐ-CSII về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

Chỉ trong hai ngày 13 và 14/11/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons liên tiếp được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên lựa chọn thực hiện hai gói thầu nâng cấp đường giao thông với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này đều ở mức dưới 0,5%.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ giá dự thầu thấp hơn khoảng 3 triệu đồng, Công ty Dimo Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ở mức "siêu thấp".

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

Chỉ trong hai ngày 13 và 14/11/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons liên tiếp được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên lựa chọn thực hiện hai gói thầu nâng cấp đường giao thông với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này đều ở mức dưới 0,5%.